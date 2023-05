Test de gijonesismo: José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos), "No sé qué dulce gijonés me gusta más, soy muy llambión"

A José Carlos Fernández Sarasola le gustan los merenderos y no se acuerda de cuántas veces ha visto "Volver a empezar". Son algunas de las respuestas del candidato de Ciudadanos a la Alcaldía en el "Test de gijonesismo" de LA NUEVA.

1. ¿Cuál es la fiesta de prao en la que más ha bailado?

Bailar, bailo poco y regular, pero donde más lo he hecho es en Castiello. Ahora sigo yendo, pero a recoger a mis hijos. Los tiempos avanzan, pero algunas costumbres, no.

2. ¿Cuál fue el último gol que cantó en El Molinón? ¿Y el que cantó más fuerte?

El gol de Djuka en el derbi del sábado. Intento ir a todos los partidos. El gol que más fuerte canté puede que haya sido el de Luis Morán al Éibar en el ya histórico 15 de junio de 2008.

3. ¿Tiene apuesta fija en el Hípico?

No, la verdad. No soy un gran entendido en el mundo de la hípica, así que me dejo aconsejar por los que saben. Y alguna vez lo han hecho personas que me han dejado sorprendido por su conocimiento.

4. ¿El mejor sitio de Gijón para pegar un bañín?

Toda la playa de San Lorenzo es un buen sitio para tomar un bañín, aunque por cercanía a donde vivo, suelo hacerlo entre las escaleras 11 y 12. Influencia de mi pareja, que es del barrio de La Arena.

5. ¿Con qué "míticu" de Gijón le hubiese gustado ir de sidras?

Por circunstancias de la política, pude conocer a Quini más allá de verlo jugar en El Molinón. Siempre me pareció una persona digna de escuchar, cercana, humilde y con muchas vivencias interesantes.

6. ¿Oricios? ¿Dónde?

Siempre recordaré los domingos de mi infancia cuando los compraba mi padre a paladas en la puerta de la Pescadería Municipal. Luego, a casa a comerlos. En sidrerías, los últimos fueron en El Globo.

7. ¿Su dulce gijonés favorito?

No puedo opinar porque no soy objetivo, soy muy llambión. Nunca perdono un buen postre. Además de pasteles, tartas... también puede "caer" algún bombón de La Ibense o princesitas de La Playa.

8. ¿Las mejores vistas de Gijón para echar un culín?

Hay muchos sitios con magníficas vistas de Gijón, pero para tomar una sidra en cuanto sale un rayo de sol, cualquier merendero de la zona rural como Casa Yoli o El Cruce es un auténtico placer.

9. ¿San Juan o San Pedro? ¿La Soledad o Los Remedios?

San Juan para ir de fiesta y San Pedro para bendecir las aguas. Disfrutar de las dos, ir con los Remedios y volver con la Soledad.

10. ¿Cuál es su libro preferido sobre Gijón?

Cualquier libro de fotos, a ser posible, antiguas. Me encanta ver los cambios que se han producido en la ciudad, y que a veces nos olvidamos de ellos.

11. ¿Es de sitio fijo para ver los Fuegos?

Me gusta verlos desde la arena, a ser posible entre las escaleras 10 y 12, centrado en la playa de San Lorenzo, sin ir a ninguno de los extremos.

12. ¿Cuántas veces ha visto "Volver a empezar"?

Unas cuantas, aunque no sabría decir exactamente. Un par en el cine y el resto en la tele. La última con motivo de su 40.º aniversario en el Jovellanos.

13. ¿Hace cola en la Feria por un bocata de calamares?

De niño, unas cuantas veces. Ahora soy más de café. Eso sí, de probar las novedades que tienen las empresas cafeteras asturianas, que siempre sorprenden con algo nuevo en la Feria.

14. ¿Con qué Rey Mago quería hablar siempre en el Ayuntamiento?

Con los tres. Siempre tienen cosas importantes e interesantes que contar, incluido Aliatar. Y tengo la suerte de poder hablar mucho con alguno de ellos.