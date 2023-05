Andrés Suárez, cantautor: "Hoy en día un chaval de 14 años que sueña con ser cantante ya no sabe quién es Silvio Rodríguez"

Andrés Suárez (Ferrol, La Coruña, 1983) se encuentra de gira con su último disco, "Viaje de ida y vuelta", con el que aterriza este viernes en Gijón, en el teatro Jovellanos, a partir de las 20.30 horas.

–¿Hay ganas?

–Muchísimas. No te lo puedes imaginar. La gira está yendo muy bien, me encanta el Sur. Pero tengo unas ganas tremendas de llegar a Asturias, comerme un buen cachopo y disfrutar de la lluvia. No nos hacemos a la idea de la suerte que tenemos ahí arriba, y más ahora con un cambio radical climático. Soy feliz en Madrid, vivo en Torrelodones, pero no he visto sequía igual en toda mi vida. Me gusta hacer remo, pero es casi imposible porque están sin agua los pantanos de Madrid y Segovia. No se es consciente del privilegio que se tiene en el Norte. Estamos en un momento en el que se nos acaba el planeta. Me pongo en momento cantautor pesimista, pero es que es así la cosa.

–¿Qué papel juega la música en ese mensaje reivindicativo para concienciar, por ejemplo, con el cambio climático? Porque además es algo que traslada en uno de sus nuevos temas.

–La música y la cultura es el único vehículo para trasladar esos mensajes. Lo vinculo a la educación. El cantautor fue el mensajeo del pueblo toda la vida, desde los trovadores y juglares que retransmitían el cantar y el sentir del pueblo. Soy de 1983 y estoy viendo ya que el mundo se va a la mierda. No quiero pensar lo que le pasará por la cabeza al abuelo que veía la nieve, temporales y los ríos con mucha agua. Mi último disco lleva una canción en esa línea, que se llama "Nueva generación", para que nos demos cuenta por ejemplo que cada verano se queman montes intencionadamente, pero no hacemos nada. O que nos demos cuenta que nos estamos quedando sin agua y vamos a tener que cortar los grifos en breve.

–Más reivindicaciones: "Por no decir tu nombre" critica el odio en las redes sociales. ¿Hay que plantarse y poner límites?

–Es algo muy serio. Estamos hablando de temas como suicidios juveniles. No entiendo cómo no existe una protección, una ley que nos ampare. ¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas? Si me pongo ahora mismo, creo una cuenta falsa y por odio, venganza o el problema que sea me dedico a faltar, no me va a pasar nada porque no hay ningún control. En esa canción intento encontrar el lado jocoso, si lo tiene, a este desamparo.

–¿Por qué ha decidido darle un toque más bailable y vital a su último disco?

–Vengo del concierto de Madrid, con miles de personas. Le daba vueltas al motivo y tengo claro que es porque he hecho el disco más luminoso, vital y optimista de todos. No es cuestión de marketing, es una decisión firme. Podía haber hecho un disco depresivo, contando lo que pasó en el Hospital que trabaja mi madre. O lamentándome de que ya no esté Aute, el tipo que más me ayudó. No me da la gana. Me parecía cobarde por mi parte cuando hay gente pasándolo mal y tirando para adelante. En "Viaje de ida y vuelta" el título es algo literal. Quiero disfrutar al máximo de la vida, de mis conciertos, bailar y cantar a grito pelado. Porque la gente es lo que quiere: salir a reírse.

–Si pudiera elegir, ¿con qué artista asturiano le gustaría tocar?

–En el concierto del WiZink Center de Madrid solo tuve un invitado: Víctor Manuel. Es un maestro y se nos están olvidando los maestros. Vivimos en la fugacidad, el "like" en redes sociales o el consumo rápido. Se nos están olvidando las canciones. En Asturias se tiene a Víctor Manuel, que es el mejor escritor de canciones, y tengo el privilegio de conocerlo y ser amigo suyo. Lo jodido es que hoy en día un chaval de 14 años, que sueña ser cantante, no sabe quién es Silvio Rodríguez, Enrique Urquijo, Antonio Vega, Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat. Por eso reivindico la figura de los maestros, que los jóvenes ya ni los conocen.