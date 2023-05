Gijón celebra su último Pleno municipal del mandato: un impulso de 23 millones y la ordenanza de Igualdad para rematar

"Que haya suerte... pero no mucha" le deseaba entre risas la socialista Carmen Saras a la popular Ángela Pumariega al bajar las escaleras de la Casa Consistorial tras la celebración del –salvo sorpresa mayúscula– último Pleno del mandato ante la cercanía de la cita electoral del próximo día 28. Saras es una de las 16 integrantes de los 27 que tiene Gijón que seguro que no estarán en la próxima Corporación. Pumariega, mientras, está en la lista de los otros once que optan a repetir desde las candidaturas presentadas por sus partidos. Otra cosa es que los votos de los ciudadanos se lo permitan.

Por eso, y aunque no era un Pleno baladí, ya que supuso la aprobación inicial de la ordenanza de Igualdad entre mujeres y hombres y tres modificaciones presupuestarias por uno cuantía de 23 millones, el eje de muchas de las intervenciones fue la despedida. Incluida la de la Alcaldesa, Ana González, que antes de levantar su última sesión desde la mesa presidencial del salón de plenos hizo un amplio agradecimiento a todo el personal municipal por su trabajo, especialmente durante la época de la pandemia, y aconsejó a los ediles que "vivan la vida con intensidad y hagan política con pasión". Su último consejo fue para los candidatos que están en la batalla municipal: "Antes de hablar hagan algún número". Un buen mensaje para quienes van a tener que cuadrar las promesas electorales con las limitaciones del presupuesto municipal. Además del último pleno para la Alcaldesa lo fue para los socialistas Manuel Vallina, Salomé Díaz Toral, José Luis Fernández, Carmen Saras, Santos Tejón y Loli Patón. El adiós en Ciudadanos fue de Rubén Pérez Carcedo, Ana Isabel Menéndez y Mara Simal. Renovación total se garantiza en los grupos municipales de IU, Vox y Podemos con el adiós de Aurelio Martín, Eladio de la Concha y Laura Hurlé y Laura Tuero y Juan Chaves. Aunque del grupo municipal Podemos-Equo sí se presenta a la reelección el representante de Equo, Rufino Fernández. También fue la despedida para Alberto López-Asenjo, que empezó el mandato como líder del PP y lo acaba como concejal no adscrito. El veterano Aurelio Martín puso fin a su carrera en la primera línea de la política pidiendo "mis más sinceras disculpas" a quien hubiera podido ofender en algún momento y augurando que el valor de las políticas impulsadas por el actual gobierno de PSOE e IU se reconocerá con la perspectiva del tiempo. "Ha sido el mandato más duro de la democracia y esta Corporación, y este gobierno, han estado a la altura", remató recordando la pandemia. Antes de la foto final de despedida en las escaleras –en la que faltó Laura Tuero (Podemos) que se había marchado antes de acabar el Pleno– se había aprobado la ordenanza de Igualdad entre hombres y mujeres con una mayoría absoluta basada en los votos de PSOE, IU, Podemos, PP, Foro y Ciudadanos. Vox votó en contra y Asenjo se abstuvo. También salieron adelante las tres modificaciones presupuestarias, aunque el PP le puso intriga al expediente que contabilizaba 20 millones de euros en inversiones a financiar con préstamo. Fue la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja quien pidió retirar del expediente el dinero destinado a la rehabilitación de fachadas y la Zalia en base a un informe de la Sindicatura de Cuentas que indica que no se las puede tratar como inversiones al ser subvenciones. "Lo que la Sindicatura da son opiniones, y ni siquiera son vinculantes. Y además de discrepar en el argumento legal la retirada que pide no encaja en lo que marca el reglamento", contestó la edil de Hacienda, la socialista Marina Pineda. El sí en comisión del PP a este asunto pasó a abstención, pero la modificación salió adelante para no dejar paradas esas inversiones meses hasta que un nuevo gobierno arranque.