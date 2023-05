Una historia de época y de robos: así el estreno en un cortometraje de la joven Nuria Vizcaíno

Todo se inicia en el Museo del Bellas de Oviedo. Años cuarenta. Allí un padre y una hija, los protagonistas, se disponen a robar un cuadro. Y a partir de ahí planean más planes. Aunque no todos saldrán como les hubiera gustado. Este es el argumento de "Mal negocio", el primer cortometraje de ficción de la joven Nuria Vizcaíno, vecina de La Calzada que a sus 22 años estrenó el pasado fin de semana este trabajo junto a sus amigos y vecinos del barrio, en una proyección a la que acudieron más de 100 personas en el Ateneo de La Calzada. "Estoy feliz con que haya visto la luz y la acogida que ha tenido", relata la joven directora, que sueña con afianzarse en el audiovisual.

Titulada en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen en el CISLAN (Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo), su primer proyecto artístico fue "Xanas", un documental ficcionado, que participó en el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) de 2021. Pero su primer corto, ya con actores, localizaciones y ambientación, ha llegado con "Mal negocio", que cuenta con un reparto formado por Sandra Corada, Pedro F. Caballero, José Miguel Fano, Julia Sariego, José Antonio Vizcaíno, Adrián Fano Pablo Vizcaíno, Merce Rozada y Pablo Arias.

"Envis" es el nombre artístico bajo el que ejerce Nuria Vizcaíno, una joven a la que le apasiona el audiovisual, donde ya ha trabajado en documentales o en videoclips. "No me considero una temeraria por entrar en este mundo, es que es algo que me gusta mogollón y me apasiona", confiesa, para añadir después: "Es verdad que conlleva mucho trabajo, pero merece la tema".

Su corto, "Mal negocio", que acaba de ver la luz, lo ha rodado también en el casco antiguo de Oviedo, en Villaviciosa y en el barrio gijonés de Cimadevilla. "La trama principal gira en torno a los robos, de un padre y una hija, que están acostumbrados a dar pequeños golpes, pero deciden atreverse a dar ya un gran golpe, pero que les acaba originando bastantes problemas", desgrana sobre este trabajo.

Estética y técnica

¿Y qué aspectos son los que más valora Nuria Vizcaíno para construir una historia? "Para mí pesa mucho la estética y la parte técnica. Me esforcé mucho en la ambientación. Al ser a finales de los cuarenta hay que tener en cuenta muchas variables, en cuanto a la forma de vestir o las localizaciones, para que no se vea nada que sea anacrónico. Eso fue un reto y una dificultad añadida, pero lo disfruté mucho, pese a que fue mucho trabajo".

La parte musical también adquiere un protagonismo especial, con la participación de la banda asturiana "The Soulers" y la cantante gijonesa Julia Sariego, que elaboró una canción específica para el corto. "Quería darle un toque de jazz a todo el cortometraje, por eso me puse en contacto con ‘The Soulers’, con Esther Yuste, y nos cedieron dos canciones, geniales, que encajaron muy bien. Igual que la de Julia Sariego, que además le da un toque especial cantando en la cafetería durante el corto", concluye Nuria Vizcaíno.