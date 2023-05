"Se inmoló para redimir este mal", denuncian los amigos de Claudia González

El recuerdo de Claudia González sigue muy presente hoy, el día en que cumpliría 21 años. Sus seres queridos vuelven a llenar de muestras de cariño a la joven que se quitó la vida tras haber denunciado haber sufrido acoso escolar a través de una carta en redes sociales. Su amigo Pablo Braña le ha dedicado un poema titulado «Tu vuelo», mientras que Eva García y Felipe Calvo le han escrito una carta en su recuerdo, «El Horizonte roto», en el que denuncian la lacra social que supone el acoso escolar.

«Si el gran Eduardo Chillida hubiese sido testigo desde su “Elogio del Horizonte” de cómo a sus espaldas una joven hermosa, Claudia, se acercaba decidida al borde del acantilado y en un instante desaparecía en las sombras de la tarde para romper las aguas del Cantábrico, inmediatamente bulliría en su extraordinaria mente de artista y humanista el diseño de otra escultura que levantaría al lado de la otra y que llamaría “Horizonte Roto”», comienza la misiva dedicada a la joven que denunció haber sido víctima de «bullying» durante su etapa en el colegio La Asunción, centro que abandonó en 2017.

Y continúan: «Desde pequeños siempre nos fascinaba observar desde el Cerro la lejanía del mar y allá a lo lejos ver cómo el mar y el cielo se unían y no podíamos ver qué había más allá. Nuestros maestros y profesores que entonces se dedicaban a nosotros nos enseñaban que como prueba de que la tierra era redonda bastaba con seguir el mástil de un barco y descubrir como desaparecía poco a poco». en ese sentido, la carta se muestra crítica con la capacidad del sistema educativo actual para detectar casos como el que ha denunciado Claudia. «Hoy día, los escolares no cuentan, indefectiblemente, con el acompañamiento de sus profesores, que están a otra cosa, ni en este Cerro ni en ningún otro para explicarles qué significa ese límite del mar. No existe ya el horizonte, está roto. El único horizonte que los jóvenes tienen delante de sus ojos no sobrepasa el más allá de sus pantallas de móvil», lamentan los amigos de la joven.

Cuando se cumplen más de dos semanas del fallecimiento de la joven, la Fiscalía continúa investigando el caso. El Ministerio fiscal anunció que «se practicarán todas las pruebas oportunas para concretar los hechos ocurridos, las fechas en las que supuestamente sucedieron y los presuntos autores». Tanto la Consejería de Educación como la Policía Nacional pondrán a disposición la información recogida en torno al caso.

En su carta, Eva García y Felipe Calvo lamentan «el trágico hastío de Claudia, víctima inocente de un injusto acoso escolar, se convirtió, desgraciadamente, en una clara determinación de dejar este mundo para denunciar el acoso y todos los acosos que se suceden cada día. Se inmoló para redimir este mal que es el reflejo de la degradación que sufre esta sociedad». Además, señalan que «una sociedad en la que languidece la educación, la ignorancia invade todo y falta la inteligencia sólo puede engendrar estupidez y estúpidos que se dejan manipular por las pequeñas pantallas y sus estériles contenidos». Y ahondan: «Todo ello, sin duda, amén de la propia naturaleza humana, alimenta el acoso. Es preocupante el futuro de la sociedad en la que vivimos, la civilidad anestesiada, la pobre calidad de las instituciones políticas y educativas, así como el desinterés colectivo por este tipo de tragedias que al cabo de un tiempo se olvidan».

«Nuestra querida Claudia, deseamos no olvidarte y desde aquí hago un llamamiento para despertar a jóvenes y mayores para reflexionar sobre los males de esta sociedad en la que vivimos. ¡Que tu inmolación sea útil!», finaliza la carta. El otro texto en honor a la joven, un poema titulado «Tu vuelo» firmado por su amigo Pablo Braña denuncia que la joven «no se merecía ese daño» y no luchó «en vano». «Fuiste una amiga, una hermana y, ahora, inmortal», ensalza.