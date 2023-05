El primer debate electoral en Gijón: Floro y Moriyón se presentan como modelo de gestión y Pumariega llama al cambio

Ante un concurrido teatro Jovellanos, los ocho candidatos a la Alcaldía de partidos con representación en la actual Corporación local saldaron el primer gran debate electoral con críticas cruzadas por «la parálisis de la ciudad». Los aspirantes, más retraídos al inicio y algo constreñidos por las normas en el uso de tiempo (se les asignaba un máximo, flexible, de tres minutos por persona y bloque), cogieron después soltura y acabaron con varios encontronazos. Chocaron Olaya Suárez (Podemos) y Sara Álvarez Rouco (Vox), como era de esperar, y también Luis Manuel Flórez «Floro» (PSOE) y Carmen Moriyón (Foro), que criticaron la gestión de sus respectivos gobiernos. En medio, se coló con soltura Ángela Pumariega (PP). Javier Suárez Llana (IU) defendió el planteamiento de movilidad de su concejalía en este mandato y Rufino Fernández (Equo) reivindicó políticas más ambiciosas en materia de medio ambiente. José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos) se quiso desmarcar del «sectarismo» socialista y del «populismo» forista. Pumariega defendió la «experiencia en gestión» de su partido para reimpulsar el empleo en la ciudad. Todo ello en un debate moderado por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón y organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV) en el que el público, aunque no estaba permitido, trató varias veces de aplaudir y abuchear a los participantes.

Los líderes de Foro y el PSOE estuvieron especialmente centrados en mostrarse como modelos de gestión opuestos. Floro el primero en apelar a Moriyón, primero preguntándole si se aliaría con Vox y después criticando que su proyecto de El Muselín se limitó a «echar pintura» y tildando a su equipo de «incapaces». El problema: lo dijo en el último turno de palabra del bloque de participación, saltándose la norma de ceñirse a la temática. Moriyón, ya sin tiempo, respondió con dureza y defendió haber «evitado el desalojo» de El Muselín. «Su partido deja un desastre», espetó. Floro sonrió. Moriyón dijo: «Usted se ríe, pero a los vecinos no les hacía gracia. Yo les vi llorar». Pumariega zanjó el choque reprochando a Floro su ausencia al debate que LA NUEVA ESPAÑA organiza hoy en el recinto ferial «Luis Adaro» a las 19.30, con todos los candidatos salvo él (en su lugar va Carmen Eva Pérez). «Respete las normas y venga mañana (por hoy) al otro debate. Seguiremos hablando», le dijo. La popular, por su parte, defendió una rebaja fiscal de «diez millones de euros» y reimpulsar el deporte como «motor económico».

Una de las grandes noticias saltó con la tauromaquia. La derecha se puso de acuerdo: si sus partidos gobiernan, habrá feria taurina en Gijón. Y Floro, que recurrió a la lectura de sus apuntes durante buena parte del debate, se posicionó abiertamente a favor: «¿Podemos prohibir algo que es legal?». Le respondió Suárez Llana: «Es legal, pero es competencia del Ayuntamiento elegir qué usos tiene una plaza de titularidad pública». Javier Suárez Llana, Rufino Fernández y Olaya Suárez defendieron acabar con «la tortura» en El Bibio.

La de Podemos chocó, sobre todo, con Vox. Álvarez Rouco le reprochó que criticase la «inacción» forista en materia medioambiental cuando su formación apoyó al partido en su segundo mandato. «Es joven, igual no se acuerda», le dijo. Suárez venía preparada para la crítica y sacó de su atril «la foto de la vergüenza» la de Colón, «con Carmen Moriyón acompañando a la ultraderecha». «Querrán gobernar ahora con ella. ¿De esta foto sí se acuerda?». Álvarez Rouco respondió, tranquila: «Es mejor la foto de Colón que las fotos con Bildu». El moderador tuvo que recordarle al público que no se podía aplaudir ni abuchear. La de Vox también comparó las políticas de movilidad «con las del comunismo».

En materia de participación, Suárez Llana, con unas intervenciones muy cuidadas, se adelantó a posibles críticas por el «fracaso» de este mandato y prometió mejoras. Moriyón, que en general se mantuvo tranquila durante el encuentro y trató de evitar los choques, también dijo que su gobierno quizás cometió errores, pero reprochó a IU «hacer un urbanismo al margen de la ley y hacer una ordenanza que tumban los tribunales». «Es que la izquierda no busca ganar en los tribunales lo que no gana en política», contraatacó Suárez Llana.

Otro roce: el plan de vías, con Pumariega, que se mostró muy cómoda tanto defendiéndose como atacando a otros partidos, reprochó la «ruptura unilateral» del anterior convenio y tildó de «populista» la idea de la izquierda de convertir el «solarón» en un parque. Suárez Llana, como respuesta, tildó de «demagogia» la propuesta fiscal del PP. Y Fernández Sarasola se encogió de hombros: «Es demoralizador. A este paso, la estación no la verán ni mis hijos».

En sus minutos de oro, Rufino Fernández defendió «más políticas por la salud», Olaya Suárez «un Ayuntamiento al servicio de los barrios» y Sarasola «libertad y sensatez» con «quienes piensan que somos tontos». Suárez Llana pidió el voto «para seguir avanzando», Álvarez Rouco se tildó «como la única alternativa» y Moriyón pidió «acabar con cuatro años de imposición, sectarismo y desconfianza». Floro dijo que «hay dos opciones, volver al pasado con las derechas o mirar al futuro y el progresismo», y Pumariega hizo el mismo juego, pero a la inversa: «Hay dos opciones, o más de lo mismo con dos partidos que ya sabemos cómo gobiernan, o un cambio».

1) Movilidad

Solo Foro quiere soterrar el Muro y solo Vox volver al diseño anterior

Podemos, IU y Verdes Equo reivindican un Gijón donde el peatón se imponga al coche

La candidata de Foro, Carmen Moriyón, fue la única que defendió ayer el soterramiento del tráfico en el Muro como única vía para lograr la peatonalización de su superficie «sin colapsar el tráfico». Igual que Sara Álvarez Rouco (Vox) fue la única en reivindicar volver al Muro de antes «aunque mejorando el área de paseo, renovando lo deteriorado y con un plan de fachadas» y cargó contra la situación de Emtusa: «Los autobuses ya no están ni para llevarlos a Cuba». La expresión más escuchada por los candidatos para actuar en el paseo fue plataforma única. «Con un carril en cada sentido y el carril bici en la mediana», concretó el candidato de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola. Plataforma única y acercar el carril bici al mar fue la propuesta socialista de Luis Manuel Flórez, «Floro», que en materia de movilidad, apostó por «una renovación tranquila» y dialogada.

Quienes defendieron con mayor énfasis dar el máximo espacio posible al peatón en el Muro el futuro fueron Podemos, IU y Equo. «Por primera vez se habló de movilidad en Gijón. Y eso es hablar de salud, de desarrollo económico y de ocupación del espacio público», dijo Javier Suárez Llana, de IU. «Queremos movilidad sostenible pero con alternativas, no la guerra contra el coche de este gobierno», reprochó Ángela Pumariega (PP).Si no hay un futuro claro para el Muro menos lo hay para la ordenanza y el plan de movilidad aprobados en este mandato y que los partidos de derecha anunciaron que tirarán a la basura. También el PSOE plantea su «mejora», en las palabras de Floro, que además prometio renovar 50 autobuses en cuatro años. Rufino Fernández, de Verdes Equo, reivindicó la rentabilidad social de Emtusa y Olaya Suárez, de Podemos, exigió un diseño de líneas «preguntando a la gente».

2) Contaminación

PP y Cs se colocan al margen del mayoritario rechazo a la pirólisis

«Al PSOE le preocupa más la salud que 74 millones», dice Floro en su no a la planta

Reconocer la existencia de un grave problema de contaminación , y el especial sufrimiento que supone para la zona oeste, fue motivo de unanimidad en el debate. Otra cosa fue decidir qué hacer para ponerle freno. Aunque resultó muy destacable el mayoritario rechazo de los partidos que quieren gobernar Gijón a la implantación de una planta de pirólisis en El Musel. Solo PP y Ciudadanos se desmarcaron del no de partida a la espera de que se conozca la propuesta concreta de la empresa. «Lo que hacen es aprovecharse del recelo vecinal para lanzarse a la caza del voto», les reprochó la popular Ángela Pumariega. «Lo llamen como lo llamen es una incineradora», recordó Rufino Fernández de Verdes Equo.

«Nuestro modelo es el de las industrias limpias, nos preocupa más la salud que los 74 millones y por esos decimos no a la planta de pirólisis», sentenció Luis Manuel Flórez, «Floro», tras escucharse también en el teatro Jovellanos el rechazo de Podemos, IU, Foro y Vox que, a través de Sara Álvarez Rouco reivindicó haber sido los primeros en plantear el asunto en la Junta. Aunque entre acusaciones de electoralismo se festejó el anuncio de la licitación del vial de Jove. «No es la primera licitación que se se queda en un cajón» advirtió José Carlos Fernández Sarasola (Cs). Mientras llega algunos candidatos apuntaron medida a tomar. «Hay empezar a exigir a las empresas que cumplen la legislación; no pueden tener privilegios», concreto Olaya Suárez de Podemos mientras Javier Suárez Llana, de IU, exigió «que los acopios y manejos de minerales sean a cubierto y lo asume el Puerto, que tiene superávit». La forista Carmen Moriyón puso en valor la ordenanza de medio ambiente y la estación móvil en El Lauredal que desarrolló como Alcaldesa.

3) Política económica y fiscal

Unidad del bloque de la izquierda en fiscalidad y discrepancias en la derecha

Foro plantea congelar los tributos, PP y Vox bajarlos y el otro bando destaca su necesidad

Los partidos que conforman el bloque de la izquierda coincidieron ayer en destacar que la recaudación municipal debe ser progresiva y necesaria para financiar los servicios, mientras entre los de la derecha se considera que la tributación debe ser la mínima y se debe controlar el gasto, pero con importantes diferencias en las propuestas en este sentido entre Foro Asturias, el PP y Vox. «No es nuestra intención aumentar el IBI y desde luego, congelar las tasas y precios públicos hasta no comprometer los ingresos ordinarios del Ayuntamiento», señaló la forista Carmen Moriyón, mientras Ángela Pumariega, del PP, afirmó que «vamos a congelar todas las tasas y precios públicos municipales, vamos a reducir el IBI hasta el mínimo legal y bonificarlo en muchos casos, al igual que la plusvalía». En eso coincidió con Sara Álvarez Rouco, de Vox, con el único matiz de que esta apostó por eliminar la plusvalía. José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, abogó por «control de gasto».

El socialista Luis Manuel Flórez cuestionó que la bajada de impuestos permita «llevar adelante las cosas», mientras Suárez Llana (IU), Olaya Suárez (Podemos) y Rufino Fernández (Equo) defendían el IBI para ricos. «No se puede hacer una bajada generalizada de impuestos, pero sí elegir quién paga más y quién menos», señaló Olaya Suárez, mientras el candidato de IU recordaba que Gijón tiene «la menor presión fiscal de Asturias». En política económica, pluralidad de propuestas, desde la incorporación de Servicios Sociales a la concertación social del PSOE, un fondo reembolsable de 10 millones para empresas de Foro, la creación de una comercializadora pública de energía de Podemos, un polo de empleo de calidad en Roces de IU, eliminar el «atasco» de la administración del PP, crear un ordenanza de «start-ups» de C’s o la promoción de «empleos verdes» de Equo, entre otras ideas.

4) Servicios sociales, cultura y deporte

Floro defiende permitir de nuevo los toros en El Bibio porque «es algo legal»

Solo Podemos, IU y Equo mantienen el rechazo al anillo navegable en el Piles

Sin ningún tipo de ambigüedad, el candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, «Floro», defendió ayer la recuperación de las corridas de toros en El Bibio, suprimidas por el actual gobierno local. «Los toros están protegidos, es algo legal, ¿y podemos algo legal negarlo?», señaló Floro, expresando un criterio coincidente con los de todos los partidos del centroderecha y discrepante con Podemos, IU y Equo.

Así, Olaya Suárez (Podemos) apuntó que «hay una mayoría social en Gijón que rechaza los toros» y que «todos los votos a Podemos van a ser votos para que los toros no vuelvan a Gijón», mientras Javier Suárez Llana (IU) le dijo a Floro que, aunque sean legales los toros, el Ayuntamiento tiene «competencia para decidir a qué destina un equipamiento que es de propiedad municipal». Ante eso, el candidato de IU respondió: «Yo insisto, es algo legal y hay gijoneses y personas de otros sitios que quieren asistir en unos días, la semana de Begoña, a los toros; entiendo que habrá que respetarlo, o no cometer ilegalidades». Rufino Fernández (Equo), también discrepó del criterio de Floro. Este último fue coincidente con los de Carmen Moriyón (Foro), que abogó por recuperar «una actividad legal» en El Bibio; Ángela Pumariega (PP) que apuntó que mientras los toros estén protegidos por ley» la plaza se volverá a abrir para ellos; Sara Álvarez Rouco (Vox), quien recordó que la plaza la restauró Tini Areces y Sarasola para quien «todas aquellas actividades que son legales, son legales y puede haberlas».

Otro punto de discrepancia en la izquierda fue el relativo al anillo navegable del Piles. Sólo Podemos, IU y Equo consideraron incompatible mantenerlo con la renaturalización del Piles, mientras que Floro, Moriyón, Pumariega, Álvarez Rouco y Sarasola consideraron que la renaturalización del Piles es compatible con la actividad deportiva en el anillo navegable, tal como demanda el Grupo Covadonga.

5) Grandes proyectos

Cruce de reproches por el plan de vías y escepticismo en torno al vial de Jove

Los candidatos coinciden en que la intermodal es «muy necesaria», pero discrepan sobre el «solarón»

Los nombre y apellidos de los grandes proyectos de la ciudad no cogieron a nadie por sorpresa en el debate. Enquistados hasta la saciedad, los más repetidos por los candidatos ayer fueron el plan de vías y el vial de Jove. «Moreda es la ubicación idónea», defendió Floro. El candidato socialista señaló que la creación de la estación intermodal es «muy necesaria» para integrarla dentro de su «Plan Costa» que pretende poner «sentido común» en el Muro con un espacio mayoritariamente peatonal y tráfico de doble sentido, entre otras actuaciones como implantar una zona de empresas de economía azul en los terrenos de la Naval. «No tengo ninguna duda de que se ejecutará el vial de Jove», afirmó.

Esta última premisa la pusieron en cuestión los otros siete candidatos. La forista Carmen Moriyón les afeó «tritutar» al anterior convenio «consensuado», pero aseguró que aceptan que sea en Moreda «para no revolver más». Eso sí, adelantó su apuesta por un espacio verde para el Solarón y rechazó de pleno la creación de viviendas: «Tiene que ser un balón de oxígeno». La exalcaldesa también insistió en la necesidad de apostar por la ampliación de la Milla del Conocimiento y le distrito azul en los terrenos de la Naval, además de la activación de Tabacalera y el albergue de Cornellana, en Contrueces.

José Carlos Sarasola (Ciudadanos) reprochó a PSOE y Foro que hayan hecho «muchas infografías, pero ninguna obra» durante sus mandatos. Por ello, recordó que el Solarón es propiedad de Gijón al Norte, se mostró «incrédulo» con el vial de Jove e insistió en la necesidad de crear un plan estratégico. La candidata de Podemos, Olaya Suárez, pidió una «consulta ciudadana vinculante» para elegir la ubicación de la estación y reiteró su compromiso para alejar el Solarón «de iniciativas privadas». «Esperemos que Gijón deje de ser la ciudad de los proyectos inacabados con el vial de Jove», apuntaló.

Lejos de esa postura, Pumariega (PP) reprochó al PSOE «solo mover papeles» y defendió el desarrollo urbanístico del Solarón para «asumir los costes del plan de vías sin arruinar a los gijoneses», mientras que Álvarez Rouco (Vox) insistió en que «el plan debe impulsarse desde el Gobierno central». «Lo más urgente es que entre el funcionamiento el metrotren, no la ubicación», matizó Suárez Llana (IU) y Rufino Fernández insistió en la necesidad de la reparación de barrios antes de «el cuento de nunca acabar».

6) Participación ciudadana

El debate acaba con un encontronazo entre Moriyón y Floro que remató Pumariega

Los candidatos ven un «fracaso» el modelo participativo y abogan por reformular los consejos de distrito

Al final, llegó el alto voltaje. En la última intervención del sexto bloque, Floro regateó la temática de participación ciudadana que estaba en el guion para reprochar a Moriyón sus ocho años de mandato. «El PSOE ha supuesto el desarrollo de la ciudad a excepción de los ocho años en los que ha gobernado Foro. Los hechos hablan por sí solos, dejó una deuda de 70 millones en el plan de fachadas», dijo el socialista afeando, además, la gestión forista en El Muselín. Inmediatamente la exalcaldesa, con el tiempo agotado, pidió réplica: «El PSOE quería que desapareciera ese barrio y fue Foro quien lo impidió. Su partido ha traído la paralización a la ciudad entre 2013 a 2019 con la anulación de dos PGOs», dijo la exregidora, quien afeó al anterior gobierno durante sus tres minutos que «la participación no se hace con el urbanismo al margen de la ley, ni con una ordenanza de movilidad juidicializada por no tener memoria económica». «Usted se ríe, pero a los vecinos no les hacía gracia, yo les vi llorar», remató.

La puntilla la puso Ángela Pumariega al reprender a Floro por desviarse de la temática del bloque: «Respete las normas y, si quiere seguir debatiendo, acuda mañana (por hoy) al otro debate electoral», remató haciendo referencia al debate organizado por LA NUEVA ESPAÑA, al que acudirá Carmen Eva Pérez, número cuatro socialista, en lugar del candidato del PSOE.

Más allá de esa traca final, una de las pocas cosas que creó un consenso general entre todas las fuerzas políticas fue la necesidad de un profundo cambio en el modelo de participación para dar voz y otorgar una mayor toma de decisiones a la ciudadanía. Hasta el punto de que en boca de la inmensa mayoría se pronunciase la palabra «fracaso». Floro habló de un «modelo obsoleto que hay que cambiar», mientras que Moriyón garantizó un «Ayuntamiento abierto a toda la ciudadanía». «Hay que tener un marco. El plan de participación ciudadana es de 2008 y está obsoleto», sugirió Sarasola (Cs). En ese sentido, Suárez (Podemos) insistió en que los consejos de distritos «no pueden ser papel mojado», una postura que compartió Equo, y Pumariega invitó a crear nuevos canales de participación y la puesta en marcha de campañas de información. En cambio, Suárez Rouco apostó «por un modelo de puertas abiertas desde el propio Ayuntamiento», mientras Suárez Llana lanzó la idea de crear un laboratorio de participación ciudadana en la antigua sede de la Policía Local.