El debate definitivo por la Alcaldía de Gijón: Cruce de acusaciones por la contaminación y la crisis de Emtusa

Más medidas contra la contaminación, reordenar las líneas de autobús e impulsar a los barrios del sur y el oeste en el próximo mandato. Estas fueron algunas de las conclusiones extraídas ayer del debate electoral organizado por LA NUEVA ESPAÑA en el Palacio de Congresos del recinto ferial "Luis Adaro" con la presencia de los partidos con representación municipal, con los candidatos José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos), Carmen Moriyón (Foro), Olaya Suárez (Podemos), Ángela Pumariega (Partido Popular), Sara Álvarez Rouco (Vox) y Javier Suárez Llana (Izquierda Unida-Más Xixón-Izquierda Asturiana). Luis Manuel Flórez, "Floro", candidato del PSOE y que también estaba invitado, envió en su lugar a Carmen Eva Pérez, número cuatro de la lista. El encuentro, moderado por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, y cronometrado por árbitros de la Federación Asturiana de Baloncesto, fue el definitivo de esta campaña, el último con público y todos los partidos.

La número cuatro de los socialistas intuía que le reprocharían la ausencia de su candidato. Lanzó la queja Pumariega, que se dirigió al público: "Han venido a escuchar a los candidatos, pero cómo están viendo, no podrán escucharlos a todos. Al más puro estilo Félix Bolaños, viene una persona que no estaba invitada". La socialista, como respuesta, se trajo una versión impresa del programa electoral del PSOE en Gijón y señaló: "Conozco bien este programa porque participé en su redacción y toda la lista, desde el 1 al 27, defendemos este mismo programa. Mi pregunta es qué hace suponer a alguien que ni siquiera puede votar en su partido para designar candidato quién pude venir a los actos de campaña en nombre del mío". "La persona que sale en los carteles del PSOE no da la cara en Gijón, ¿cómo va a dar la cara a los gijoneses?", rebatió Pumariega.

Moriyón evitó el tono crítico y, de hecho, dio la razón en varios momentos a otros grupos. Recordó, por ejemplo, que Foro inauguró la escuela infantil de Nuevo Roces, pero aclarando que había sido un proyecto de Paz Fernández Felgueroso. Y, cuando se debatió el futuro uso de la sede de la Policía Local cuando se termine el nuevo edificio, mencionó la antigua idea de Foro de reubicar en ese lugar al Patronato Deportivo, pero reconoció que en el debate del martes le gustó la idea del de Izquierda Unida de dedicar la sede a la participación ciudadana. "Es cierto que les debemos una sede a los distritos", razonó. Si aclaró la forista, que la nueva sede policial solo debería albergar la comisaría, algo en lo que Pérez discrepó.

La candidata de Vox fue la que más ataques directos lanzó al resto de grupos. Aseguró que el gobierno local "ha hecho de Cimadevilla un estercolero", acusó a los socialistas de dejarse llevar por "juegos electoralistas" con los inicios de obra del consultorio y colegio de Nuevo Roces –aquí también se mostró sospechoso por los tiempos Sarasola– y reprochó a IU y Podemos en sus críticas al futuro hospital de Quirón en Nuevo Gijón: "Quieren lo público para todos y lo concertado y lo privado solo para ustedes". Criticó los "delirios ecologistas" de la izquierda y prometió revertir sus medidas. "Afortunadamente, Vox no tendrá capacidad para cambiar nada", le espetó Suárez Llana. "Se han ganado la fama de negacionistas", le reprochó Pérez a Rouco.

El posible regreso de la feria taurina distanció al PSOE del resto de la izquierda. Pérez, incidiendo en lo que ya había señalado su candidato el martes, se mostró aún más firme porque, explicó, la legislación nacional protege la tauromaquia y "cualquier intento de limitarla está llamada al fracaso". El de IU reprochó: "¿Ana González no es socialista? Ella acabó con las corridas de toros". Pérez respondió: "Por supuesto que es socialista. Ella desbloqueó la regasificadora, el vial de Jove y otras muchas cosas".

La zona rural también provocó discusiones. Pumariega lamentó que las parroquias fueron "las grandes olvidadas" del mandato y Álvarez Rouco le reprochó al PSOE que la instalación de cámaras se anunciase ahora "por electoralismo". Pérez le señaló que la entidad que debía autorizarlo "la presidente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias": "Dudo mucho que este señor tenga intención electoralista". Sarasola lamentó llevar años "escuchando los mismos problemas en la zona rural, faltan soluciones". La zona Este puso a todos de acuerdo en ampliar el Parque Tecnológico, pero algunos partidos reprocharon "falta de inversión" en la zona, a lo que el de IU recordó los tres millones de fondos para renaturalizar El Piles.

La delicada situación de Emtusa le sirvió al de IU para instar al resto de partidos a posicionarse respecto a las empresas públicas. Suárez Llana le reprochó a Moriyón haber "intentado privatizar la EMA y suprimir Emvisa con el apoyo de Pilar Fernández Pardo", hoy número dos del PP en la lista regional. Moriyón le dijo que "quizás era muy joven", pero que la primera operación en este ámbito fue "sanear" Emtusa "con el apoyo de IU". Pumariega se limitó a decir: "Nada de lo que comenta está en nuestro programa actual".

Los participantes se mostraron de acuerdo, con matices, en consensuar medidas contra la contaminación en la zona Oeste, "muy castigada" –"la porquería que vemos en los coches acaba en nuestros pulmones", lamentó Suárez–, y en reordenar las líneas de Emtusa para conectar a la zona rural y los barrios. En sus minutos de oro, Sarasola pidió "alejarse de sectarismos y populismos", Álvarez Rouco aseguró que "todos los gobiernos hasta ahora están suspensos" y Pérez reivindicó "recuperar el orgullo de Gijón". Pumariega urgió "un cambio de rumbo", Moriyón pidió "recuperar la senda del consenso" y Suárez Llana "mirar al futuro con ambición".

Distrito centro

Foro acepta mantener la intermodal en Moreda «para no retrasarla más»

El PSOE, Vox y el PP defienden usos residenciales en el parque del «solarón» y Podemos e IU abogan por una gran zona verde

La candidata de Foro a la Alcaldía, Carmen Moriyón, arrancó su participación en el debate reivindicando el «esfuerzo ímprobo» de tres administraciones de «signo diferente» en el 2019 para hacer la estación intermodal junto al Museo del Ferrocarril. Si bien, la forista prometió ayer mantener el acuerdo para hacer la infraestructura en Moreda «para no retrasarla más».

Los usos del «solarón» en el contexto del plan de vías fueron uno de los puntos calientes de la cita. Foro propuso un espacio verde y se opone a la construcción de viviendas en la zona. Una idea que apoyan en mayor y menor medida el PSOE, Vox y el PP. La socialista Carmen Eva Pérez hizo un recuento de las zonas verdes del concejo y habló de «cohesión social y territorial». Reivindicó el nombre original de la zona como parque del Tren de la Libertad y concretó que hay espacio para áreas residenciales y un corredor verde. Plantea además un nuevo centro municipal integrado. La candidata de Podemos, Olaya Suárez, así como el de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, defendieron que el «solarón» debe ser un parque. «Ya ha suficientes viviendas vacías», expresó Suárez. En cuanto a Cimadevilla, todos coincidieron en la necesidad de mejorar el barrio. Suárez Llana habló de dar usos a la torre del reloj y reducir las viviendas turísticas. Pumariega propuso que Tabacalera, además de usos culturales, sea un vivero de empresas. José Carlos Sarasola, candidato de Ciudadanos, avaló el hotel de cinco estrellas. «No entiendo esa alergia por lo privado», afirmó. El PSOE también defendió el equipamiento «por su prestigio», así como el PP y Vox. Se opuso con firmeza Olaya Suárez. Todos los partidos coincidieron en dar diferentes usos ciudadanos a los antiguos juzgados de Decano Prendes Pando.

Distrito sur

La derecha y el PSOE, favorables a la llegada del hospital privado de Quirón

El PP reformará accesos a Nuevo Roces, Cs urge el instituto y Vox afea que el colegio y consultorio lleguen «con las elecciones»

La llegada del hospital privado del gigante sanitario Quirón Salud fue uno de los puntos más interesantes del bloque. La número «cuatro» del PSOE, Carmen Eva Pérez, empezó su intervención reivindicando la «apuesta por lo público» de su partido. Recordó que el centro de Nuevo Gijón supondrá una inversión de 40 millones y creará 300 empleos. «A mis alumnos les dijo que es una buena salida», dijo. Moriyón, que defendió su trabajo como cirujana en el hospital de Cabueñes, indicó que no era el espacio, pero dio la bienvenida a la compañía. Su llegada la apoyan Cs, PP y Vox. «Es urgente generar riqueza, Gijón no puede ser un geriátrico», postuló Pumariega.

Podemos e IU estuvieron en contra. Suárez Llana secundó la postura de Olaya Suárez, que cargó contra el proyecto de Quirón por que «la privada absorbe derivaciones de la pública». La falta de servicios en Nuevo Roces fue un asunto comentado. Los partidos coincidieron en la necesidad de mejorar los accesos peatonales y el transporte público. El PP habló de reformar la rotonda de Roces «para evitar colapsos». El PSOE se comprometió a «exigir» el instituto de secundaria, algo sobre lo que puso el acento Cs. «Los vecinos lo ven necesario», afirmó Sarasola. Vox afeó que el consultorio y el colegio lleguen «tan cerca de las elecciones». El Soccer World fue otro de los temas. El PSOE repasó lo hecho hasta ahora y los partidos de izquierdas usos públicos y vecinales. Algo a lo que PP y Vox no se oponen con colaboración privada.

Distrito el llano

Aluvión de propuestas para la vieja Comisaría de la calle San José

La derecha hará más aparcamientos e IU reivindica el actual plan de movilidad

Las quejas vecinales por la falta de limpieza, los problemas de seguridad, la falta de aparcamientos y los usos de la antigua comisaría, en el límite entre Ceares y El Llano, centraron este bloque del debate. Sin embargo, las candidatas de Foro y Vox, Carmen Moriyón y Sara Álvarez Rouco, introdujeron casi al final un matiz importante. Las dos afearon que la nueva comisaría de la Policía Local junto al Palacio de Justicia vaya a tener usos compartidos. «Van a tener que estar de okupas», llegó a decir la líder de Vox, mientras que la forista recordó que los expertos desaconsejan los usos compartidos por «cuestiones de seguridad».

En cuanto a las propuestas para el distrito de El Llano, el PSOE recordó su plan para ampliar el parque de Los Pericones. Carmen Eva Pérez destacó las bondades de la zona para «ver atardeceres». También planteó un centro de creación joven para la vieja comisaría de la calle San José. Moriyón puntualizó que la falta de aparcamiento «es un problema real». Puntualizó que su plan de pacificar la zona de La Serena y La Escuelona restará plazas, pero que estas se restituirán en las zonas colindantes. Para la vieja comisaría habló del Patronato Deportivo, aunque aplaudió el plan de Izquierda Unida de establecer ahí un espacio para la Participación ciudadana.

Sarasola reconoció que había que mejorar la limpieza de este barrio y de otros «aunque es complicado llegar a todas partes». Olaya Suárez abogó por que el plan de usos de la vieja comisaría lo redacten los vecinos «para que no pase lo mismo que con el Hogar de Ceares». IU, además del citado centro de participación, reivindicó las 1.750 plazas de aparcamiento del plan de movilidad. Por su parte, Pumariega prometió reformar la plaza de los Fresnos y Vox que la recogida de residuos no coincida con el horario laboral.

Zona rural

Consenso en la necesidad de reformular los autobuses de Emtusa

El PSOE niega «electoralismo» por las cámaras y Foro duplicará la inversión

Que hay varias asignaturas pendientes lo reconocieron los siete participantes. Hasta el punto de que la número cuatro socialista, Carmen Eva Pérez, admitió que «se ha tardado demasiado» en dar solución al problema de seguridad en torno a la oleada de robos. Eso sí, matizó que la instalación de cámaras «no es electoralismo» porque su aprobación estaba pendiente del visto bueno de la Justicia. «Esperemos que su instalación esté jurídicamente blindada», matizó Moriyón, quien se comprometió a doblar la inversión para desbroces y su «compromiso firme con la zona rural». La crítica más elevada fue la de Pumariega: «Sus vecinos han sido los grandes olvidados del mandato. El Ayuntamiento no ha mostrado ni preocupación ni empatía por los robos», criticó mientras proponía un plan integral de desarrollo para el mantenimiento de la zona rural.

También se coincidió en la necesidad de reformular el servicio de la empresa municipal Emtusa, pero con discrepancias en la forma. Suárez Llana defendió afianzar la colaboración con el Consorcio para el transporte a demanda y basar el servicio de Emtusa mediante un servicio conectado con intercambiadores, mientras que Sarasola propuso la creación de una tarjeta de aparcamiento específica y urgió a una colaboración público-privada para la fibra. «Hay que facilitarles bajar a la ciudad», zanjó. Muy crítica se mostró Álvarez Rouco, quien exigió una «revisión completa» de Emtusa. «Todo lo que le rodea es conflictivo. Horarios, líneas, flota, trabajadores... Es una contradicción hecha a medida del Partido Socialista», atacó.

¿Y sobre la ampliación del Parque Tecnológico? Consenso sobre su importancia para el futuro de la economía gijonesa. «Debería haber salido a licitación en abril. No puede quedarse en el tintero. Generará un importante empleo de calidad», advirtió Suárez. En esa dirección, el PSOE habló de economía social en terrenos no urbanizables e IU de crear un parque agrario para generar productos de proximidad.

Zona este

Incertidumbre sobre la ampliación de El Molinón a la espera de conocer detalles

Moriyón insiste en soterrar el Muro, el PP pide sensatez e IU pone en valor renaturalizar el Piles

En el eterno debate del Muro, no hubo cambio de posiciones. Foro volvió a quedarse solo en su empeño por el soterramiento. «Es una infraestructura necesaria para dar solución al tráfico», insistió Moriyón. Es una fórmula por la que no apuestan las demás formaciones. En líneas generales, el resto apuestan por un mayor espacio peatonal, con carril bici y plataforma única de uno o, como máximo, dos sentidos de circulación. «El suelo de Gijón es complicadísimo. Ya lo saben bien por el pozo de tormentas de Hermanos Castro», le recordó Sarasola, quien instó a potenciar el comercio y la hostelería en el paseo.

A las críticas se sumó también Suárez Llana: «No se pueden enterrar 60 millones para convertir el Muro en una ronda norte», reprochó. También IU fue interpelado desde el PP por su gestión del paseo este mandato. «El actual gobierno ha dejado casi aislados a los vecinos del distrito este por su guerra ideológica contra el coche. Abordamos un Muro desde la sensatez, sin proyectos irrealizables», envistió Pumariega. «Habla de abandono, pero hemos invertido tres millones en renaturalizar el Piles», volvió Suárez Llana.

En lo que se posicionaron por primera vez todas las candidaturas fue en torno al proyecto de Grupo Orlegi para la reforma del Molinón y su entorno. Es unánime la ilusión por la candidatura mundialista, pero también el escepticismo por un proyecto del que todavía se desconocen demasiados aspectos importantes. De hecho, el bloque de la izquierda se mostró más puntilloso hasta conocer nuevos detalles. «No hay que olvidar que el estadio es municipal y los terrenos, también», señalaron desde PSOE e IU, mientras la candidata de Podemos descartó «apoyar un pelotazo urbanístico».

Tampoco hubo novedades sobre la plaza de toros. Precisamente, la formación morada e Izquierda Unida mantuvieron su postura contraria a la celebración de la feria taurina. Al lado opuesto, Álvarez Rouco: «La plaza se ha convertido en el símbolo de lo que Vox no quiere para Gijón. Es la imposición y el autoritarismo». La número cuatro del PSOE evitó entrar al choque y abrió la posibilidad de que se abra la plaza «a todo tipo de usos», corridas de toros incluidas. «¿Ana González no es socialista?», le recriminó Suárez Llana. «La Alcaldesa desbloqueó la regasificadora y el vial de Jove», le respondió la socialista.

Zona oeste

Cruce de acusaciones entre la derecha y la izquierda por el vial de Jove y la planta de pirólisis

Todas las formaciones, salvo Ciudadanos, prometen proyectar empresas de economía azul en la Naval

El oeste de la ciudad, una zona llamada a ser decisiva en las urnas según los expertos, concentró el debate más escabroso. Ciudadanos, PP y Vox volvieron a reiterar su recelo sobre el anuncio de la importante partida reservada por el Gobierno central para licitar el vial de Jove, una obra que todos ven imprescindible para liberar de tráfico pesado a La Calzada. «Es una tomadura de pelo. Pedro Sánchez lleva cinco años en la Moncloa y ahora se acuerda del proyecto. No nos creemos nada», insistió Pumariega. La cuatro del PSOE devolvió la pelota esgrimiendo la postura del PP, abierto a escuchar la propuesta de la planta de pirólisis en El Musel: «El vial de Jove dará más sentido que nunca a la ecomanzana. ¿Dice esto abriéndose a su instalación? Nuestro ‘no’ fue claro desde el principio». La negativa a la planta la comparten el resto de formaciones. «La contrariedad del PSOE es que su propio partido promociona esta planta desde el Principado», le apostilló poco después Álvarez Rouco. «La zona oeste no puede seguir siendo el basurero de Gijón», insistió la forista Carmen Moriyón.

El único consenso en este bloque fue el compromiso de todos los partidos a mostrarse vigilantes con las empresas cuya actividad es contaminante y en trabajar codo con codo con el Principado. «Mientras llegan inversiones, debemos tomar medidas a corto plazo», avanzó Suárez Llana, quien propuso un polo de innovación ampliando el acuario a través de la empresa gestora, recuperar el proyecto del paseo de Poniente y avanzar en los entornos escolares seguros. «¿Saben lo que es el barrio del Carmen? Una ecomanzana. Eso no fue problema, pero en la zona oeste sí. Es una cuestión de clase», defendió el candidato de IU ante el término «delirios ecologistas» empleado por Vox.

Otra de las cuestiones encima de la mesa fueron los planes de futuro para los terrenos de la Naval. «En la Naval y El Musel deben implantarse empresas sostenibles de valor añadido. Y hay que conseguir al mismo tiempo un bulevar seguro para los vecinos entre la zona oeste y Poniente», insistió Olaya Súarez. El único partido que se mostró escéptico sobre la proyección de empresas de economía azul limpias en esta área fue Ciudadanos. «Es un terreno privado, pero todo el mundo quiere hacer un montón de cosas. Son de Pymar y van a seguir recurriendo hasta agotar todas las vías», advirtió Sarasola, quien también criticó que «nadie ha hecho nada para apantallar El Musel» y evitar que el carbón llegue a los arenales.