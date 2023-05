El centro comercial Los Fresnos, coincidiendo con el Día Internacional del Reciclaje, y en línea con su compromiso con la sostenibilidad, ha diseñado "Going Green", un proyecto para concienciar sobre cómo incentivar el reciclaje e impacto de este tipo de residuos. Mantener activas únicamente las notificaciones de aplicaciones necesarias, eliminar correos no deseados y apps que no se utilizan y, guardar en la nube solo los archivos imprescindibles son algunas de las medidas implantadas. Además, ha elaborado una tabla de equivalencias para ver el impacto que tienen para el planeta aplicar estas sencillas prácticas.