El Telecable Hockey Gijón se pide otra copa con celebración en el Ayuntamiento, y con un chapuzón en la playa

Últimamente, con permiso del pabellón de Mata Jove, el Ayuntamiento de Gijón se ha convertido en la segunda casa del Telecable Hockey. Si hace un par de semanas fue la sexta Liga Europea la que el equipo llevó al Consistorio, ayer le tocaba el turno a la más reciente conquista, una Copa de la Reina que, tras imponerse al Palau, se suma al entorchado continental y a la Supercopa para firmar una temporada de ensueño... a la que aún le queda el objetivo de la OK Liga.

"Bromeábamos con que íbamos a volver y vaya si hemos vuelto", señaló José Ramón Tuero, concejal de Deportes, que animó al Telecable a apretar para brindar a la ciudad un título más. "Sé que estáis cansadas, pero también sé que lo vais a intentar", subrayó Tuero, que ejerció de anfitrión junto a la alcaldesa, Ana González, que resaltó que "ganar cuesta mucho" y ensalzó el "entusiasmo" y los "valores" del club. "Ser un campeón no es cuestión solo de una temporada, sino de una trayectoria", indicó la regidora, que también tuvo unas palabras para los jugadores del prebenjamín presentes. "Tengo miedo de que haya que poner dos o tres mesas", dijo, en relación a los trofeos.

"Me vais a hacer hijo predilecto", bromeó el entrenador Ramón Peralta, que comentó: "nos estamos malacostumbrando". "El equipo es fuerte mentalmente, para ganar finales hay que perderlas antes", afirmó el técnico, que aseguró que van a "competir" por alzarse con la OK Liga. José Luis Couto, presidente, se llenó de optimismo. "Ramón dijo que no prometía ganarla, pero yo sí voy a prometer", aseveró, provocando la ovación de los asistentes al acto, en el que intervinieron Lucía Sala, del equipo sub-17 campeón de Asturias y de la fase de sector, y Haya Arias, del prebenjamín campeón de la región.

La portera Fernanda Hidalgo, que agradeció el apoyo de la junta directiva, dejó un mensaje claro. "A ver si en un mes estamos de vuelta para celebrar la última", declaró. "Esto hay que aprovecharlo, nunca sabes cuándo va a volver", incidió Marta Piquero, que reconoció que el anuncio de la retirada de Natasha Lee supuso "un plus de motivación" para la plantilla, que recibió el cariño de la afición que aguardaba en la plaza Mayor a la espera de que el Telecable mostrase en el balcón consistorial la retahíla de copas conquistadas.

Las jugadoras decidieron que la mejor forma de culminar la celebración era con un chapuzón en la playa de San Lorenzo, momento en el que no pararon los cánticos para festejar una Copa de la Reina que el Telecable espera que no sea el último título del curso.