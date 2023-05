Carmen Moriyón, alma gijonesa siempre de guardia

"Por una vez en tu vida podrías dejar de pensar en ti y pensar en Gijón". Con esta rotundidad fue cómo Maximino Moriyón terminó de convencer a su hija Carmen para que volviera a encabezar el proyecto de Foro para la ciudad natal de esta cirujana del Hospital de Cabueñes que nuevamente abrirá un paréntesis en su intachable trayectoria profesional para ponerse al servicio de sus ciudadanos. Lo hará, si así lo deciden las urnas el día 28, con la misma capacidad de liderazgo, generosidad, empatía y compañerismo que tanto en su primera etapa en el Ayuntamiento como en el hospital ha llevado siempre por bandera. Y, por supuesto, siempre con las puertas abiertas (igual da ciudadanos que pacientes) y con su lema grabado a fuego: "No se puede bajar la guardia. Hay que estar en todo y trabajar en equipo".

Hija de Maximino y Margarita, Carmen Moriyón Entrialgo nació el 25 de octubre de 1966 en Gijón. Es hermana de Covadonga. Pasó sus primeros años en Somió, pero pronto se mudó al centro a vivir con sus padres. Fue alumna del colegio Santo Ángel, pero remató sus estudios en el colegio de la Inmaculada antes de dar el salto a la Universidad de Oviedo para completar con éxito la carrera de Medicina entre 1984 y 1990. El Hospital de Cabueñes se convirtió en su segunda casa desde su llegada como residente de Cirugía General y Aparato Digestivo. Con el paso de los años se ha convertido en un referente dentro de la unidad de patología mamaria que ella misma ayudó a desarrollar en el hospital. Es más, hasta colaboró en la puesta en marcha de la biopsia de ganglio centinela en cáncer de mama, una técnica pionera en Asturias.

Pero más allá de labrarse una gran reputación –también ha impartido clases en distintos cursos– lo que más resaltan sus compañeros, jóvenes y veteranos, jefes y subordinados, es su fidelidad y disponibilidad las veinticuatro horas del día, tanto con ellos como, especialmente, con sus pacientes. Sus galones y veteranía cuando viste el pijama quirúrgico quedan siempre en su segundo plano (pidió hacer guardias como todos nada más volver), pues lo importante para Carmen Moriyón es el trato humano. La cercanía y la empatía. Por muy difícil que resulte la situación, siempre encuentra una palabra de ánimo, un guiño o una caricia. No es de extrañar que muchos teman (aunque se lo deseen de corazón) que se convierta de nuevo en Alcaldesa, pues saben que perderán a una gran cirujana que, con creces, supera en humanidad a sus cuantiosos conocimientos. Pero calma. No se notará tanto su ausencia en Cabueñes, porque otra de sus grandes cualidades es su vocación por transmitir conocimientos a las nuevas generaciones. Consciente de que los jóvenes son siempre el futuro, la carta ganadora, se vuelca cada día en guiar, enseñar, arropar y acompañar a los médicos que comienzan a abrirse camino. Moriyón es de las que crea escuela. "Perderemos nosotros, pero ganará Gijón", afirman en el hospital.

Pero su pasión por la Medicina no le impidió probar experiencias nuevas. Fue la persona elegida para liderar en Gijón el proyecto de Foro con el que Álvarez Cascos volvió a Asturias. Logró convertirse en alcaldesa en 2011 y revalidar el cargo, ganando por primera vez las elecciones al PSOE, en 2015. Reconoce que gobernó con aciertos y errores de los que ha aprendido y mucho (tanto ella como su equipo) durante este mandato de oposición. No fue sencillo resistir ni erigirse de nuevo como alternativa de gobierno. Por el medio, ya como presidenta de Foro, tuvo que hacer frente a su propia pandemia para sanear un partido que ahora aspira a volver a decidir en Gijón. No fue un tiempo fácil. Pero quienes la conocen saben que la misma templanza que tiene como cirujana para afrontar los problemas sabe aplicarla a la política para atajarlos con determinación. "Es muy disciplinada, como un reloj suizo. Además, no escatima en horas", aseguran sus colegas de uno y otro lado.

Pero la candidata forista, viuda del añorado médico José Ramón Rodríguez-Galindo ("un humanista que repartió bondad a manos llenas", Moriyón dixit, y que siempre estaba, como ella, pendiente de los que estaban a su alrededor), sabe también divertirse alejada de sus responsabilidades. Disfruta de estar con su gente, sus amigos, ahijados y toda la familia. De su mastín "Ulises" y de su gata "Isidora". De los paseos por la playa y La Providencia. De sus viajes, especialmente la pasión por Italia. Y, más en concreto, a Nápoles, ciudad que comparte la misma pasión por los belenes. Moriyón pone cada año su monumental nacimiento que se convierte en una auténtica atracción para sus familiares y amigos.

A ese círculo más próximo fue con quien confesó sus intenciones de volver a optar a la Alcaldía. Pero lo llevaba tiempo rumiando. Jamás lo reconocerá, porque es discreta y prudente, pero resulta difícil caminar con ella por la calle o sentarse en una terraza a tomar algo sin que nadie se le acerque. De hecho, hay quienes piensan que tanta fue la insistencia de aquellos que le pedían que se volviera a presentar la Alcaldía cuando se la encontraban que, al final, esta gran aficionada a los toros y abonada de El Bibio acabó por dar el paso. Ahora, metida en harina de nuevo, son muchas las voces que la abordan por la calle para darle ánimos y deseos de que cambie el bisturí por el bastón de mando. Igual que durante toda su trayectoria ha salvado vidas, ahora, la empujan para "salvar Gijón".