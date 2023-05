Sara Álvarez Rouco, candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón, mantuvo un encuentro junto al exsenador Jacobo "Coco" Robatto, en el que charlaron con un grupo de jóvenes, dentro del acto "De cañas por España", en el que escucharon sus necesidades y preocupaciones. El acto se celebró en el Bar Ocean, en el puerto deportivo. "El mensaje que les trasladamos es nuestro ideario, y que Vox está ahí para que haya un cambio en Gijón", explicó Sara Álvarez Rouco. "Nuestro programa incluye lo que no tiene Gijón, que es lo que queremos cambiar, y una de esas preocupaciones es el éxodo de los jóvenes, que se van porque no tienen empleo, por culpa de que no hay tejido empresarial ni desarrollo económico en Gijón, y eso lo hay que cambiar", subrayó Jacobo Robatto, por su parte, transmitió su satisfacción de visitar a Asturias, ya que siente mucho arraigo con el Norte, por ascendencia familiar, y se posicionó en una línea parecida a Rouco: "Es una tragedia que la tasa de natalidad sea bajísima, y que los jóvenes se vayan porque hay poco trabajo. La medida principal que transmitimos es que no tengan que tomar esa decisión de irse obligados". Asimismo, recordó que "Vox nació a raíz de un desconecto social, venimos con una misión de servir honesta y pura, de buscar soluciones sin discursos baratos ni promesas vacías".