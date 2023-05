Una "segunda oportunidad" canina

"En Asturias es donde tenemos más perros en acogida y esperando adopción". Son palabras de Covadonga González, presidenta de la asociación "Alerta Galgos", que está dando sus primeros pasos con la intención de mejorar la vida de estos canes y de que encuentren una familia con la que vivir. "Nuestro objetivo es que vayan a una casa de acogida y el sueño es que los adopten", cuenta González, que reside en Valladolid junto a "Kika". Por el momento, la entidad cuenta con una treintena de voluntarios a nivel nacional, muchos de ellos colaboradores habituales de protectoras de animales y que han querido juntarse para unir fuerzas en su empeño por que los galgos disfruten de una nueva oportunidad.

"Kika" lleva con González cuatro años. "Estaba en unas condiciones lamentables. Cuando los perros están contigo, puedes saber su carácter y conocer a qué familia se podría adaptar mejor", afirma la presidenta de la asociación, que explica el brusco cambio de rutina que experimentan algunos canes. "La mayoría que vienen del ámbito rural y de dedicarse a la caza no están acostumbrados a los ruidos de un entorno urbano y desarrollan problemas de miedo", apunta. "Es una raza ya de por sí tímida y que en casa se porta muy bien, pero hay que saber gestionar el periodo de adaptación", subraya.

Cristina Lozano, también fundadora de la entidad, convive con "Luca" y "Lana" en la calle Marqués de San Esteban. Es plenamente consciente de la dificultad que entraña que estos perros olviden experiencias pasadas. "Ha sido un tiempo de mucho trabajo porque hay que dedicarles tiempo porque el cambio es radical. Cuando los galgos tienen contacto con una persona que los quiere, son muy cariñosos y mimosos, aunque la gente piense que son inexpresivos. Es muy gratificante darles esa segunda oportunidad", subraya Lozano, para el que cualquier apoyo que se le pueda brindar a esta raza es poco. "Hay tantos a los que ayudar que no se da abasto", incide.

Precisamente por esta necesidad de visibilizar la problemática nació "Alerta Galgos", con la cooperación de personas que se han conocido a través de otras asociaciones y protectoras. "En la región hay muchos galgos adoptados, pero hay muchísimos más que siguen esperando para tener un hogar", valora Cristina Lozano. Es usual que Covadonga González reciba llamadas de los propios dueños de los galgos en las que se le informa de que el can ya no da la talla en la caza. "Ha habido casos en los que alguna perra ha estado en malas condiciones, casi desnutrida", desarrolla González, presidenta de una asociación en la que están involucrados voluntarios de Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco o Cantabria. "Intentamos tener una buena representación", comenta.

"Es una pena que unos perros tan sensibles se utilicen para la caza. Tenemos que protegerlos", asevera Cristina Lozano. Una de las prioridades de la asociación es que los perros no se den a las familias "por catálogo", sino que exista cierta compatibilidad para que la convivencia sea lo más beneficiosa posible.

Inés Gil, secretaria de "Alerta Galgos", reside en el barrio de El Coto con la inestimable compañía de "Nakai", que tiene "pánico a salir a la calle y encontrarse con desconocidos", como confiesa Gil. "En casa es un amor, pero en la calle es completamente diferente. Me está costando", sostiene. "Nakai" llegó procedente de una protectora de Albacete. Tras una experiencia negativa previa, Inés Gil tenía muy claro que deseaba que un galgo estuviese presente en su rutina. "Me puse a buscar y en muchas protectoras me ponían problemas", resalta la secretaria, que confía en que la asociación sea un trampolín para que la sociedad sea más receptiva con este tipo de perros. "Yo voy hablando por todos los sitios de ‘Alerta Galgos’ para que adopten", bromea.

González, Lozano y la propia Gil coinciden en que subyacen entre la gente ciertos estereotipos respecto a la raza de los galgos, como que "necesitan hacer mucho ejercicio y estar corriendo todo el día". Con esta asociación de reciente creación anhelan desenterrar estos mitos y que los galgos lleguen a los hogares de Gijón y de Asturias.