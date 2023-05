Duro enfrentamiento entre el director de la Fundación Municipal de Cultural, Miguel Barrero, y la edil de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez (que ayer anunció que dejaría la formación al final de mandato) por unas consideraciones de la edil al proyecto de la Capitalidad Europea. La concejala cargó contra la gestión de la Fundación, que consideró el "epítome de la ineficacia" y pidió su disolución para incorporarla a la concejalía de Cultura conjuntamente con los recursos de Divertia. Menéndez hace un análisis del gasto en personal. "Sin entrar en cuestión la profesionalidad de los técnicos hay un grave problema de estructura y gestión", dijo. Barrero cargó contra la postura de Menéndez. "Cuestiona todo con inmerecida dureza porque parte de una crítica hacia el personal de la Fundación", lamentó.

"Esta es una crítica de alguien que desconoce rotundamente la Fundación. Es preocupante porque forma parte de la junta rectora", añadió. Barrero defendió la "ingente" actividad de la Fundación. "No mueven papeles. Diseñan y ejecutan programas", dijo. "Me hace gracia que ella, que cobra el 90% de su sueldo y el 50% como concejala. Es legal, pero cuando se habla del trabajo de los demás hay que tener cierta ética", postuló. "Si se integra en el Ayuntamiento las nóminas serás las mismas salvo que quiera echar a gente. Me gustaría que dijera de quien quiere prescindir", finalizó.

Tremendo susto el que se llevaron en un restaurante de comida brasileña en la calle Pola de Siero, en el barrio de Laviada. Las cámaras del local captaron a un hombre encapuchado tratando de reventar sin éxito la cerradura de la puerta del local Lía Restaurante a patadas y golpes a primera hora de la mañana de ayer. A pesar de no conseguir acceder al interior, el varón causó importantes daños en el acceso, estimados en 3.000 euros por los peritos. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para recoger las imágenes de la cámara de seguridad y trataron sin éxito de detectar huellas dactilares. "Los vecinos no oyeron nada. Ha sido el menor de los males. Al menos, hemos podido seguir trabajando con normalidad", dijo el encargado, Filipe Teixeira.