Cabueñes aplaude a los residentes del covid

Fue una mañana en la que costó mucho contener las lágrimas. Y no solo a los residentes que se despedían, tras cuatro o cinco años de trabajo formativo en el área V, también a sus tutores. "Hacía mucho tiempo que no teníamos una promoción como la vuestra, fuisteis excelentes, vuestro trabajo fue impresionante. ¡Qué gran promoción!", comentó Macarena Corominas, tras un par de parones en los que la emoción le venció. Corominas está actualmente en el HUCA, pero fue la jefa de estudios durante gran parte de este periodo, de 36 sanitarios que acabaron su periodo formativo en el área sanitaria gijonesa, y que ayer se les despidió con un entrañable acto en el salón de actos del Hospital de Cabueñes.

La peculiaridad de esta promoción fue que les tocó afrontar gran parte de su residencia, el trabajo formativo que se hace al acabar la carrera, bajo la incidencia del covid. Esa circunstancia hizo por ejemplo que los enfermeros empezasen más tarde el trabajo y por lo tanto aún les quede un par de meses para despedirse. Por eso ayer únicamente, de forma oficial, se dijo adiós a médicos, psicólogos y farmacéuticos. "Este el periodo clave, en el que estamos formando a los profesionales del futuro. Están cambiando mucho las cosas, el covid nos lo enseñó, pero ellos lo aprendieron rápido. La pandemia ha sido el punto central de formación, tuvieron que hacer cambios adaptativos, pero han respondido de forma excelente", confesó, también entre lágrimas, Arturo Martínez, que lleva desempeñando durante diez años la labor de tutor, y que ahora ha pasado a asumir el papel de jefe de estudios.

Carla Martínez se pasó este último lustro en Cabueñes. Es de Piedras Blancas y estuvo de residente de medicina intensiva de la UCI. "Cuando llegué en 2018 jamás nos hubiéramos imaginado vivir algo así. Me pilló todo lo del covid empezando el R3, que tras rotar por todo el hospital tenía que ir a la UCI definitivamente. Y me encontré con todo el petate del covid, de tener que volar sola, de atender pacientes y aprender por mi cuenta, fue algo muy diferente, pero que nos ha ayudado a aprender a otra velocidad y ritmo, pero a salir igual de bien formados", reflexionó el sanitario. Otra de las residentes que acabó su etapa fue Macarena Soto, gallega de Pontevedra, que estuvo en este periodo en cirugía general. "En nuestro caso dejamos de operar, salvo a los pacientes oncológicos y las urgencias. Así que ayudamos a hacer de todo y aprender en equipo", apuntó.

Yolanda López, la gerente del área sanitaria V, enfatizó también en ese punto extra que han formado estos 36 profesionales sanitarios, al vivir una situación anómala. "Tuvisteis que adaptaros a unos protocolos especiales, pero demostrasteis vuestra capacidad y profesionalidad", recordó. Y añadió a renglón seguido: "Ahora os enfrentáis a un periodo lleno de retos y posibilidades. No olvidéis nunca que vuestra misión es cuidar de la salud de los pacientes".

Precisamente, esa incógnita de qué va a pasar a partir de ahora salió en las numerosas conversaciones que se produjeron en este emotivo acto. "La sociedad tiene que ser justa, ofreciéndoles trabajo, una seguridad, y que no se nos vayan de Asturias si quieren quedarse aquí, es importante que podamos repercutir en ellos todo el trabajo que hicieron", comentó Arturo Martínez. "Ya estudié cinco años fuera de Asturias y quiero quedarme ahora. Ya que nos formaron, que no nos dejen escapar, lo ideal es que los hospitales asturianos se puedan aprovechar de esta formación que nos dan", apuntó, por su parte, Carla Martínez. "Estoy muy contenta en Gijón, ojalá pueda seguir aquí, quizás no es mal momento porque tienen que salir plazas, pero lo peor es la incertidumbre hasta ver que contratos salen", añadió a su lado Macarena Soto.