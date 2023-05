"Para el desarrollo de los niños es mejor la familia tradicional"

A falta de ocho días para las elecciones a Sara Álvarez Rouco se la escucha mucho más firme y segura que cuando tomó las riendas de Vox en Gijón para ser la candidata a la Alcaldía. Reducir impuestos, apostar por la familia tradicional y un programa para Gijón con aversión a los proyectos faraónicos son las líneas maestras de la formación de Santiago Abascal para la ciudad. Un partido que sigue tajante en su tesis de no facilitar un cambio de gobierno a cambio de nada.

–Hace dos días tuvieron un gran apoyo de la gente joven. ¿Buenas noticias?

–Sería positivo aunque no estuviésemos en campaña. Estamos hablando de gente joven. Son el futuro de Vox.

–Sus propuestas se están distanciando de las del resto de partidos. No hay promesas, ni grandes proyectos. ¿Por qué ese perfil bajo?

–No es un perfil bajo, sino realista. Puedo prometer ahora mismo un programa con muchas infraestructuras. Puedo prometer, prometer y prometer, pero ya hemos visto que las grandes infraestructuras de aquí, con los que nos han gobernado hasta ahora, no se han cumplido. Gijón está lleno de programas sin cumplir. Este gobierno es el de las promesas incumplidas. Los otros partidos solo están prometiendo. Los hay que llevan ya 200 puntos. ¿Esto es de verdad? ¿Nos lo vamos a creer? Yo desde luego no.

–¿Por tanto?

–Los mismos que han condenado a Gijón a la decadencia hablan de propuestas que, cuando gobernaron, no supieron resolver.

–A Vox se le afea tener un programa nacional.

–Nos acusan de no tener programa o de tenerlo a nivel nacional. Sí, tenemos unos ideales a nivel nacional, pero después eso va a cada municipio y cada comunidad. Sí tenemos ideas para Gijón, pero es que el presupuesto es limitado y finito. Que prometan, que nos da igual. Vox va a la gestión eficiente. Queremos cosas reales. No engañar a los gijoneses.

–El gobierno de Ana González se despidió con su último pleno. ¿Cómo lo describe?

–Fue el que nos llevó a la decadencia. No hemos visto ninguna solución y eso es extensible a los dos mandatos de Foro. No estamos en la casilla de salida, sino en la casilla de castigo.

–¿Cómo ve que el PSOE proponga cosas contrarias a lo que impulsó desde el gobierno?

–Mal. Vox dice lo mismo en cada sitio. Sabemos que las necesidades de un municipio no son las mismas, pero el fondo y todo lo que decimos es lo mismo en toda España. Estamos viendo en muchos partidos, y no solo en el PSOE, porque pasa también por ejemplo con el PP, que no dicen lo mismo en Gijón que en Oviedo. Nos extraña, pero es algo que ocurre y vemos a diario.

–Vox aboga por devolver el Muro a lo de antes. ¿Por qué?

–Vox propone arreglos en la zona de paseo y para la práctica deportiva. Hay que eliminar barreras y renovar lo deteriorado como las pérgolas o las barandillas. Se podría hacer un Muro mucho más bonito, pero Vox no va a gastar el dinero que no puede gastar. Abogamos por el tráfico en superficie con doble sentido, mejorar la zona de paseo y las zonas de deporte y mantener, por supuesto, el carril bici. ¿Podría decir que me voy a gastar 50 millones? Sí, ¿pero de dónde los saco? Hay que ser coherentes y consecuentes.

–Quieren mantener el carril bici y defienden el papel del coche. A veces, parece que una cosa está reñida con la otra.

–Pues claro que defendemos el carril bici del Muro. Hay mucha gente que anda en bici. A mí me encanta salir con ella. Lo que no se puede hacer es criminalizar al conductor. El carril bici para que la gente salga de paseo por supuesto que lo queremos, pero no se puede sustituir al coche por la bici. La gente usa el coche para ir a trabajar o llegar rápido a los sitios. Gijón es la ciudad más envejecida dentro de la comunidad más envejecida. ¿Qué van en bicicleta? ¿Vamos a ir ahora todos en bicicleta? Venga, por favor. Hay que ser coherentes.

–¿Denuncian la imposición de la bici?

–Sí, sí. Ya lo dije. El partido socialista va por ahí. Su idea es imponer. Imponer y prohibir. Todo a base de imposición y autoritarismo. El ordeno y mando. Te guste o no te guste, hay que hacerlo. Pues no. No.

–¿A qué se refirió cuando dijo que Vox apostará por la familia en los Servicios Sociales?

–Para Vox la familia es un punto fundamental. Hay desatención a la familia en todos los puntos. La ideología de las izquierdas va en contra de la familia. No hay medidas para ellas. Somos la comunidad autónoma más envejecida y no apostamos por la natalidad ni por las personas que quieren tener hijos. Quiero reivindicar el papel de la Casa de acogida para madres gestantes de La Guía. No reciben ni una sola subvención, ni una sola ayuda para las madres que quieren tener a sus bebés. Vox apuesta por la vida. Decimos sí a la vida y todo va a girar en torno a esto.

–¿Qué entiende Vox por familia?

–En Vox nos parece mejor una familia tradicional. Eso no tiene por qué parecerle mal a nadie. ¿Que haya otro tipo de familia? Pues a mí me da igual porque lo que yo quiero es libertad. Lo que no quiero es que me impongan ese tipo de familia. Creo que es mejor para el desarrollo de los niños y de las personas la familia tradicional. La familia es una referencia fundamental que proporciona estabilidad emocional a sus integrantes y favorece a la sociedad. Dentro de esta idea, y siempre desde el respeto para quienes eligen otros formatos, consideramos a la familia en general como referencia fundamental para los individuos.

–Es polémico lo que dice.

–Critican a Vox por estar con la familia tradicional, pero yo no critico a los demás. Me gusta la familia tradicional. Creemos que es lo mejor. No tendría otro tipo de familia, pero nos da igual porque la libertad es fundamental en Vox. Apostamos por el núcleo tradicional. ¿Que hay otros núcleos? Bueno, a mí no me gusta, pero no tengo por qué estar en su contra. Allá cada uno. Esa es la libertad.

–¿Reducir la burocracia y los impuestos entra su planes?

–La política económica y fiscal de toda Asturias y de Gijón está mal. Tenemos planes para crear empleo y propuestas sobre tributos y tasas municipales, aunque el resto de partidos políticos digan que no. Trabajaremos por eliminar impuestos municipales para reducir la presión fiscal. La vemos alta. Revisaremos el IBI al mínimo legal permitido. Apostamos por eliminar progresivamente la plusvalía y de forma inmediata en el caso de las herencias. Queremos reducir los gastos políticos innecesarios y haremos una organización eficiente con un estudio completo de gastos. Aunque sea polémico, revisaremos las subvenciones. Las retocaremos.

–¿A qué se refiere?

–Hay subvenciones directas y subvenciones de concurrencia competitiva. Pensamos que tienen más transparencia las segundas. Se pueden trasladar subvenciones directas al resto de subvenciones. Si una persona tiene que tener subvención no se va a quedar sin ella. Las subvenciones en concurrencia competitiva tienen una convocatoria y por eso son más transparentes. Por ejemplo, las subvenciones a asociaciones de enfermos deberían ser de este tipo porque así no habría desigualdades entre una asociación y otra. No es cuestión de quitar dinero, sino de hacer una buena gestión. También queremos reducir gasto político, mirar cuales son innecesarios. Bajar impuestos y, sobre todo, eliminar barreras burocráticas, que son muchas.

–Si hay una victoria del bloque de la derecha ¿Vox facilitará un gobierno sin entrar en el mismo?

–Falta mucho para eso y cuando llegue hablaremos sobre el tema. Pero evidentemente nosotros no vamos a apoyar a cambio de nada. Vox tiene sus votos, hay personas que nos apoyan y lo hacen por un proyecto, unos valores y unos ideales. A cambio de nada no va a ser.