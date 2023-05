Los hundimientos del centro "no implican riesgos", zanjan los informes definitivos

Los hundimientos de terreno en el entorno de El Humedal, la plaza de Europa y la avenida de la Costa se corresponden "con los propios de un terreno blando y húmedo". Los últimos y definitivos análisis geotécnicos realizados por la concejalía de Obras Públicas antes del inicio de la urbanización del carril bus de la avenida de la Costa han descartado el riesgo de un hundimiento general de la zona, lo que en el argot técnico se conoce como subsidencia minera. Las conclusiones de estos estudios se suman a las de los informes preliminares del 2021 elaborados ante la alarma vecinal por los desplazamientos del terreno. Esos informes ya indicaron que los hundimientos "no entrañaban un riesgo" para los edificios ni la avenida. De hecho, ya con la seguridad confirmada, el gobierno local ha comenzado a corregir los abombamientos en la arteria en el tramo que discurre junto al Nicanor Piñole.

La alarma por los hundimientos se remonta a febrero de 2020. Los movimientos en el terreno eran perfectamente visibles en la avenida de la Costa y varios vecinos manifestaron su inquietud ante edificios separados de la acera en la calle Mieres, así como hundimientos en la planta central de la iglesia de San José, entre otros problemas. El Ayuntamiento encargó un informe para paliar la inquietud vecinal. Se hicieron media docena de estudios geotécnicos allá por 2021 y se pudo descartar que los citados hundimientos implicaran algún riesgo para el entorno. A raíz de las obras para el carril bus de la avenida de la Costa, el Ayuntamiento realizó más análisis.

La actuación en la arteria implicaba levantar el terreno y para descartar males mayores se realizaron estos nuevos informes. La conclusión es que no existe ningún problema adicional al ya sabido. Es decir, que los abombamientos se deben a la clase del subsuelo que hay en la zona centro. Se trata de un subsuelo blando propio de un lugar lleno de bancos de arena y de marismas en el pasado. Los datos obtenidos en otras zonas cercanas apuntan en esta misma línea. Lo que explican desde la concejalía de Obras Públicas es que, por ahora, no hay previsión de realizar más estudios sobre este tema. Si bien, las fuentes consultadas remarcan que se siguen muy de cerca los informes de esta clase de Adif para la estación de metrotrén que habrá en la plaza de Europa. Las catas que ya se han realizado llaman a la tranquilidad, puesto que el organismo ferroviario no ha encontrado ningún problema adicional al ya mencionado de la humedad.

El gobierno local, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, ya avanzó la necesidad de reformar el firme de la avenida de la Costa cuando surgió la alarma vecinal por los hundimientos. La actuación estaba prevista en marzo de 2020 con la intención de empezar en cuestión de días. El estallido de la pandemia y el posterior confinamiento total de la primera ola de coronavirus obligó, como en tantos otros ámbitos, a cambiar los planes. El inicio de las obras en enero de este año para urbanizar el carril bus de la avenida de la Costa no solo implicó la realización de más análisis por seguridad.

Una vez que se pudo concretar que la zona es segura, el gobierno local aprovechó para corregir los abombamientos en una de las partes más afectadas por este problema. Es decir, en los dos carriles en sentido hacia El Humedal, junto al museo Nicanor Piñole. Los operarios ya han actuado para corregir unos desniveles que obligaban a los conductores a tomar más precauciones para evitar un susto. Lo que se ha hecho es reafirmar el terreno para luego volver a echar asfalto. Con ello se confía en solucionar el problema para muchas décadas. Sin descartar que, con el paso de los años, y debido al tipo de suelo, no vuelva suceder.

Las obras del carril bus de la avenida de la Costa enfilan, por otro lado, su recta final. Tenían un plazo de ejecución de seis meses. El tramo para el transporte público se situará en el tercer carril en sentido hacia el Este. Entroncará con ya reservado para los autobuses que va desde la calle Domingo García de la Fuente hasta la del 17 de agosto, al pie del hotel Begoña. Este carril tiene una inversión de 781.357 euros y marcó el inicio de la expansión de la red por la ciudad ya que prácticamente a continuación comenzaron los trabajos para hacer los de la avenida Constitución y Pablo Iglesias. Esta red pasará se incrementará casi en cuatro kilómetros una vez concluya un plan enmarcado en la Zona de Bajas Emisiones.