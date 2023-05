PP Gijón, la única alternativa fiable

Ángela Pumariega, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Gijón, lo destacó en el último debate entre los aspirantes para las elecciones municipales: si queremos superar las fracasadas políticas de la izquierda y la ultraizquierda, hay que concentrar en el Partido Popular todos los votos del centroderecha y de todas aquellas personas que quieran un futuro en el que todos los gijoneses vivan mejor. No sirve de nada votar a quienes piden el voto en el centroderecha y luego pactan sin pudor con la izquierda y aplican sus políticas, como ha hecho Foro. La única vía posible para que Gijón cambie a mejor es el Partido Popular.

La ex alcaldesa Carmen Moriyón, que entre 2015 y 2019 pactó con la marca de Podemos y de y y dejó el Ayuntamiento de Gijón intervenido, dejó claro en los debates electorales que se siente más cercana a la ultraizquierda que a quienes se supone son sus electores natury dejó el Ayuntamiento de Gijón intervenido, dejó claro en los debates electorales que se siente más cercana a la ultraizquierda que a quienes se supone son sus electores naturales. El mayor riesgo que corre Gijón en las elecciones del próximo día 28 es que quienes saben que las políticas de centroderecha son imprescindibles para sacar al municipio de su declive crean que Foro va a aplicar dichas políticas. Pero no debemos caer en esa trampa. No es fiable, los precedentes lo demuestran. Las propuestas de Foro suponen aumento del gasto público, o sea de impuestos, y trabas a las empresas que ofrecen puestos de trabajo. Únicamente hay una fuerza que apuesta por crear riqueza, crecimiento económico y empleo en Gijón y que sabe cómo hacerlo. Y esa fuerza es el Partido Popular.

No habrá cambio en Gijón si se vota lo de siempre

Si se toma siempre el mismo rumbo, se acaba llegando siempre al mismo puerto. Es inevitable. Y si se vota a los mismos partidos que han gobernado Gijón los últimos años, PSOE y Foro, el resultado inevitable será que llegaremos al mismo punto en el que estamos ahora: economía en declive, cada vez más negocios cerrados, éxodo juvenil y una tasa de población activa alarmantemente baja. La única opción de cambio real y posible pasa por el PP.

Nuevos parques empresariales

Proyectos para revitalizar y reactivar la economía de Gijón.

El gobierno de Ángela Pumariega dará un apoyo decidido a los emprendedores articulando un ecosistema especialmente favorable para iniciar todo tipo de proyectos empresariales. Entre otras medidas, creará un nuevo Parque Empresarial en la antigua Mina La Camocha, orientado a la industria agroalimentaria y a la economía verde, y otro en los terrenos del astillero naval Gijón, para la llamada economía azul. Junto al Parque Científico y Tecnológico ampliado, conformarán el Triángulo Estratégico de la Innovación, que el PP impulsará como marca propia.

Apoyo a las pymes y emprendedores

El estandarte de la campaña del PP de Gijón son las medidas dirigidas a conseguir para la ciudad crecimiento económico, generación de riqueza y creación de puestos de trabajo. Y la única forma de lograrlo es con apoyo a autónomos, pymes y emprendedores, figuras clave para que todo ello sea posible.

El PP desarrollará un Plan Municipal de Captación de Empresas y Atracción de Inversores, para atraer y consolidar proyectos de inversión, dando a conocer el potencial y oportunidades de negocio de Gijón y organizando encuentros con sectores en expansión.