Ángela Pumariega: "Vemos factible la Alcaldía; nuestro programa es realista y necesario"

La candidata del Partido Popular a la Alcaldía, Ángela Pumariega Menéndez (Gijón, 1984), dice ver "factible" que su partido gane las elecciones. Plantea un programa electoral "realista" y "sin obras faraónicas" y se muestra muy crítica con la gestión forista y socialista en los últimos mandatos, pero asegura no tener vetos de cara a tender puentes para posibles pactos entre formaciones después de las elecciones.

–Ahora que empieza la recta final, ¿cómo está viviendo esta campaña electoral?

–Estoy muy motivada. Cada día de esta campaña que pasa estoy más contenta. Primero, por mi equipo, que está dando todo lo que tiene para que esto salga bien y vaya de forma inmejorable, pero, sobre todo, y lo que más me llena, por el recibimiento de la gente por la calle. Ese reconocimiento me llena de ánimo y de energía y hace que cada día nos sintamos más confiados.

–Parece factible que el partido mejore este mes los resultados electorales de hace cuatro años. ¿Qué expectativas tiene?

–Lo que sentimos en la calle es que la Alcaldía es factible. Y estamos trabajando para ello. Aún nos queda una semana de campaña y estos días nos centraremos en dar a conocer mejor nuestro programa electoral, que creemos que es muy cercano a lo que Gijón necesita y el mejor programa de esta campaña. Creemos mucho en las medidas que planteamos.

–Ese programa parece poner el foco en la creación de empleo y entornos empresariales.

–De hecho, el programa empieza con las medidas de promoción económica. Creemos que Gijón, en su apuesta por el futuro, tiene que pasar por la creación de empleo y de riqueza, de salir de la parálisis en la que estamos inmersos ahora mismo y retener el talento joven. Y eso quienes lo pueden hacer son las empresas, los autónomos y los emprendedores. Por eso nuestro programa empieza por ahí y por la fiscalidad, porque es importante que el dinero siga en el bolsillo de los gijoneses.

–Uno de sus anuncios electorales fue una bajada de impuestos. ¿Cómo podría hacerse?

–Planteamos una rebaja fiscal y congelación de tasas y precios públicos por valor de diez millones de euros. Y lo que decimos es que eso no va a repercutir en los servicios que presta el Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento ahora va a recibir, por transferencias corrientes del Principado y de España, más dinero de lo habitual. El presupuesto de Gijón, pese a la rebaja, va a quedar equilibrado. Lo que nosotros planteamos es que ese dinero que vamos a recibir de más lo puedan ahorrar los gijoneses.

–Habla de parálisis en la ciudad. ¿Desde cuándo cree que existe?

–Desde hace varios mandatos. Hemos perdido liderazgo en temas tan aparentemente sencillos como en lo turístico y en lo deportivo, y eso es reflejo de que algo no funciona. También perdemos población, se va gente joven por falta de oportunidades, y solucionar eso tiene que pasar por el sector empresariales. A mayores, hay infraestructuras estratégicas de la ciudad que desde hace tiempo están paradas.

–Su partido plantea tres polos empresariales.

–En Gijón tenemos un modelo que funciona muy bien, que es el Parque Científico Tecnológico, Hay que ampliarlo, pero nuestra apuesta busca crear un triángulo estratégico de la innovación con otro parque empresarial en los antiguos terrenos de la mina de La Camocha, orientado al sector agroalimentario, y otro en los antiguos terrenos de Naval Gijón centrado en la economía azul. Sería replicar un modelo de éxito y ampliarlo.

–Volviendo al tema de las infraestructuras, uno de los proyectos de su programa plantea remodelar el Muro.

–Es una propuesta sensata en cuanto a lo económico, con la realidad sobre la mesa. Y la realidad es que hace tres años en el Muro no había ningún problema. Por eso, nuestro proyecto busca ser proporcional a esos problemas, y lo que planteamos es un lavado de imagen para hacerlo más actual sin perder de vista lo económico. No podemos enterrar 60 millones de euros en el Muro, ese proyecto no es económicamente viable. Planteamos conservar el paseo, que haya plataforma única para integrarlo con la circulación y que las aceras del lado de los edificios sean más amplias y, sobre todo, un doble sentido al tráfico para no dejar aislada a la zona Este.

–Otro plan del partido se centra en Cimadevilla.

–Es nuestro barrio más turístico y representa nuestra historia como ciudad, pero queremos, sin perder eso, que también represente el futuro. Eso pasa por tener un máximo respeto a los vecinos del barrio, que pese a ser turístico debemos dinamizar para que tenga comercios y hostelería para que los residentes no se tengan que marchar. Y ese dinamismo diario pasa por Tabacalera, que proyectamos como un espacio estratégico para dinamizar el barrio con contenido empresarial durante todo el año poniendo el foco en la creación y la innovación, la economía naranja. Es un sector pujante y lleno de oportunidades para la gente joven.

–¿Obligaría a deshacer el trabajo realizado hasta ahora en Tabacalera por el actual gobierno?

–Bueno, al proyectar espacios amplios de networking creo que nuestro modelo encajaría bien. El edificio tiene espacios grandes, podría albergar el FICX y dejar también sitio para la gente del barrio.

–La cofinanciación de fondos europeos limitará la capacidad inversora de la ciudad para impulsar proyectos no previstos. ¿Cómo se va a costear este tipo de planes?

–Precisamente porque el Ayuntamiento tiene una capacidad de inversión muy limitada en nuestro programa no figuran propuestas faraónicas. Las de quienes las presentan van a quedar en papel mojado, en meras promesas electorales. Nuestras propuestas son sensatas y muy pensadas desde lo económico. Y hay ya grandes proyectos pendientes que sin una colaboración público-privada va a ser imposible que salgan adelante. Pongo como ejemplos el desarrollo de los terrenos de Naval Gijón, y también el del "solarón": el Ayuntamiento tiene que vender esos terrenos para que el proyecto sea viable.

–Parte de esos fondos europeos se van a la renaturalización del Piles. ¿Cómo se compatibiliza eso con el piragüismo? ¿Su partido apoyaría los azudes hinchables que plantea el Grupo Covadonga?

–Tenemos claro que hay que buscar un modelo, el que sea, para garantizar que el río esté sano, que es lo primordial y el primer objetivo de todos, pero que desde luego también permita mantener la actividad deportiva. El Grupo ha trabajado mucho en presentarnos modelos compatibles y en el que más se ha avanzado es el de esos azudes hinchables. Por ahora me parece una buena idea y que el proyecto es el que más se acerca a esa situación de compatibilidad que buscamos.

–Su partido apoya el regreso de la feria taurina a la plaza de El Bibio.

–La plaza de toros debería ser un referente cultural en la ciudad. No hay que olvidar que es un Bien de Interés Cultural y que tenemos la obligación de conservarlo. Queremos que este espacio histórico tenga relevancia, primero, para que vuelvan los toros, porque la feria taurina tenía una tradición importante en la ciudad y su paralización ha supuesto que el Ayuntamiento dejase de recibir 100.000 euros de forma directa. Pero también creemos que a la plaza hay que darle una visión más amplia y llenarla de festival y conciertos. Defendemos recuperar la plaza, sobre todo, como referente cultural, y eso tiene que pasar por que la feria taurina vuelva a Gijón.

–En los dos debates electorales se mostró muy crítica con los gobiernos de Foro y PSOE.

–Porque ya sabemos a dónde nos llevan. En los últimos cuatro años de gobierno Foro gobernó con Podemos y ya sabemos qué salió de eso: el Ayuntamiento quedó intervenido. Y estos últimos cuatro años del gobierno socialista han creado, aparte de que Gijón no ha avanzado en ninguna de sus grandes obras, que se haya generado una división y enfrentamiento con toda la ciudadanía. No ha habido una sola decisión del equipo de gobierno que se hubiese consensuado con los vecinos, todo generó polémica. Por eso dije que lo que nos ofreces otros partidos ya lo sabemos y que el Partido Popular ya ha demostrado en otros ayuntamientos lo que sabemos hacer: bajar impuestos, generar empleo y ayudar a vivir mejor a la gente.

–Pero no parece que tras el 28 de mayo vaya a haber una mayoría absoluta. Tendrá que haber pactos entre los grupos.

–Por ahora, estoy centrada en la campaña porque queremos conseguir una amplia mayoría. Después, si tenemos que llegar a pactar, sería por pactos programáticos centrados en la ciudad, con acuerdos para bajar impuestos y crear empleo y ayudar a empresarios y pymes.

–¿Algún veto?

–Si se respeten esas líneas y se pone el foco en Gijón, no.