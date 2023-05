Polémica en torno a la anulación de las fiestas de Jove. La comisión denunció a través de un comunicado que el Ayuntamiento les ha denegado la licencia para llevar a cabo su celebración entre el 30 de junio y el 3 de julio. A través de un mensaje, según asegura el colectivo, esta negativa reside en "una reclamación interpuesta por el Hospital de Jove en contra por su proximidad". En ese sentido, afean a la asociación de vecinos del barrio, la Federación de Asociaciones Vecinales y al hospital por ser "fuerzas impulsoras del boicot".

Unas incriminaciones que desmienten ambos colectivos. "No hemos intervenido en ningún momento. No hemos emprendido ninguna acción y no nos parece justo dividir al barrio vertiendo estas acusaciones", señaló Virgilio Herrero, secretario de la Asociación de Vecinos Santa Cruz de Jove. Asimismo, la FAV publicó un comunicado exigiendo una rectificación a la comisión de fiestas porque, aseguran, en "ningún caso ha tenido responsabilidad alguna en la concesión o en su caso no concesión de la licencia". "La Federación advirtió a un directivo de la Comisión que había un informe del Hospital que, con casi toda probabilidad, denegaría el permiso", remata.