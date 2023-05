La encuesta de LNE: El PSOE gana, pero Moriyón acaricia la Alcaldía por el reparto de fuerzas

Gijón se encamina a un vuelco político. El PSOE, ahora con Luis Manuel Flórez, "Floro", volverá a ser el partido más votado en la ciudad en las elecciones municipales del próximo día 28. Pero su victoria será por la mínima e insuficiente para retener el bastón de mando que logró recuperar Ana González para los socialistas en 2019. Ni siquiera sumando al resto de fuerzas políticas de izquierdas (Izquierda Unida y PSOE). El espectacular avance de Foro, con el regreso de la exalcaldesa Carmen Moriyón, y el crecimiento del Partido Popular llevarían al bloque de la derecha a lograr el mejor resultado de su historia, a la vista del sondeo electoral elaborado por la empresa GESOP para LA NUEVA ESPAÑA. El PSOE y Foro lograrían entre 9 y 10 concejales en una nueva Corporación en la que se mantiene Vox, pero de la que desaparece Ciudadanos.

Las conclusiones del estudio demoscópico, con 504 entrevistas telefónicas realizadas entre el 2 y el 16 de mayo, reflejan que la izquierda perdería de forma clara su mayoría en el Ayuntamiento en favor de la derecha. Los socialistas lograrían el 31,7 por ciento de los votos (que se reflejaría en entre 9 y 10 concejales) frente al 34,21 por ciento logrado en 2019 y que les sirvió para obtener 11 ediles. Pero la encuesta revela también una tendencia a la baja, mientras que Foro, con la exalcaldesa de candidata, experimenta una notable subida de sus expectativas electorales. En concreto, el partido de Carmen Moriyón, que se lleva casi la mitad de los votantes de Ciudadanos, pasa del 12,37 por ciento de los anteriores comicios municipales (entonces, logró 3 concejales) al 30,8 por ciento (a menos de un punto por debajo del PSOE), que se traduciría en entre 9 y 10 ediles.

La subida del bloque del centroderecha también la experimenta el Partido Popular, liderado en estos comicios por Ángela Pumariega. Con un 12,8 por ciento de los votos, los populares lograrían entre 3 y 4 concejales, uno más, en el mejor de los casos, de los que lograron en 2019, cuando el 11,22 por ciento de los gijoneses les dieron su apoyo. Vox lograría una ligera subida en porcentaje de voto (del 7,1 por ciento del 2019 al 7,6 por ciento que se pronostica para estas elecciones), pero no lo suficiente para aumentar los 2 concejales con los que cuenta actualmente en el Ayuntamiento.

Por detrás de estos cuatro partidos, también lograría representación municipal Izquierda Unida y Podemos. En el caso de IU, con Javier Suárez Llana a la cabeza de la candidatura, lograrían el 6,2 por ciento de los votos, idéntico registro al cosechado en las elecciones del 2019. En aquella ocasión, IU solo logró un concejal, pero se quedó rozando el segundo representante que, ahora, por el reparto de fuerzas, sí podría conseguir en las urnas. Por su parte, Podemos, que hace cuatro años concurrió en coalición con Equo, ve cómo pierde dos concejales, pues tan solo su cabeza de lista, Olaya Suárez, lograría entrar en el Ayuntamiento. Para la formación morada será el 5,8 por ciento de los votos, menos de la mitad que en 2019 (11,87 por ciento).

Pero no todo está cerrado. Ni mucho menos. El PSOE y Foro es cierto que están muy igualados en lo que a intención directa de voto se refiere (22,2 por ciento para el partido de Floro por el 20,3 por ciento para la lista de Moriyón), pero el estudio demoscópico revela que hay un 17,4 por ciento de los gijoneses que todavía no tienen el voto decidido y un 4,2 por ciento no contesta. Restando a aquellos que votarán en blanco, nulo o que ni siquiera irán a votar (10,2 por ciento, en suma) el PP se lleva el 11 por ciento de intención frente al 5,2 de Vox, el 3,8 de Podemos, el 3,6 de IU o el 0,6 de Ciudadanos. El resto de partidos se repartirían el 1,5 por ciento. Los encuestados respondieron de forma espontánea a la pregunta "si mañana se celebrasen elecciones municipales en Gijón, ¿a qué partido votaría?".

Pero los gijoneses se posicionan de forma distinta ante las elecciones municipales y las autonómicas. El "tirón" de Carmen Moriyón en Gijón se ve claro al ver que la intención de voto a Foro en las autonómicas se queda en el 2,2 por ciento. Igual de llamativa es la diferencia del PSOE, que pasa del 22,2 por ciento de intención de voto en Gijón al 31,1 por ciento en el Principado, donde Adrián Barbón se juega la reelección, Casi 10 puntos. Menos diferencia hay en el PP, Vox, Izquierda Unida y Podemos entre locales y autonómicas.

En lo que a rangos de edad se refiere, el PSOE es el partido preferido para los mayores de 65 años, mientras que Moriyón lidera la franja de los que tienen entre 30 y 44 años, aunque, según la encuesta, es el segmento de población que se muestra más indeciso ante los comicios. Socialistas y foristas empatan entre los de 45 y 64 años, igual que ocurre entre los hombres gijoneses. Las mujeres se inclinan más hacia el PSOE, igual que aquellos de entre 18 y 29 años.

La mayor fidelidad de voto con respecto al paso por las urnas de 2019, está en Foro, con casi nueve de cada diez que mantendrán su apuesta. Carmen Moriyón recibe un alto porcentaje de votos de Ciudadanos (41,1) así como del PP (24,4), de Vox (18,1) y de los abstencionistas (17,1). También pesca del PSOE (8,4). El PSOE mantiene una fidelidad del 58,9 con respecto a las últimas municipales, pero ve cómo un 20,1 por ciento de sus votantes prefiere ahora otras opciones, principalmente del centro derecha. En concreto, para Foro (8,4) y PP (3,4) frente a lo que recoge IU (3,1) y Podemos (2,1). Los socialistas, por su parte, reciben el 21 por ciento de los votantes de Podemos en 2019.