Las obras para reparar la senda del Piles implican un desvío parcial del cauce del río

Las obras para reparar el argayo de la senda fluvial del río Piles, junto al pabellón verde del Grupo Covadonga, arrancarán esta semana. El gobierno local ha tramitado los trabajos mediante una resolución de la Alcaldía para derribar el muro afectado por las lluvias torrenciales del pasado mes de enero y construir uno nuevo. La actuación se tipifica como obra de emergencia debido a que los expertos han detectado la existencia de "un grave peligro" de que se produzca un colapso total del muro. Lo cual llevaría no solo al hundimiento de la senda, sino que también podría verse arrastrado el edificio deportivo grupista. El pabellón mantiene su actividad con normalidad, ya que en principio su estructura no se había visto afectada. La reparación implicará el desvío parcial del cauce del río con dos ataguías. Se tardarán tres meses y se invertirán 391.000 euros.

La actuación se ha adjudicado a la empresa New Construction. Se centrará en la zona afectada con una longitud de unos 50 metros. Los trabajos consistirán en el derribo del muro de hormigón afectado por el argayo. Se construirá en su lugar uno nuevo a modo de escollera. Se hará además un realce de la cimentación de la estructura en dos tramos, uno aguas arriba y otro aguas abajo. El proyecto se completará con la reposición de la senda y la colocación de la barandilla. La ejecución de la obra entraña cierta dificultad. Habrá que hacer un acondicionamiento especial para el acceso de los operarios a la zona. Se tiene que colocar una plataforma de trabajo. Esto implica un desvío provisional de las aguas con dos ataguías, una aguas arriba y la otra aguas abajo. Las obras terminarán, si todo va según lo previsto, cerca del final del verano.

Todo esto consta en el documento "Proyecto de reparación de muro en el río Piles próximo al pabellón verde del Grupo Cultura Covadonga en Gijón", redactado por la empresa Ingeniería TQ. Los autores del texto enviaron el 8 de mayo una serie de importantes observaciones que han motivado la celeridad municipal. El argayo que afectó a principios de año a la senda provocó un descalce del muro con un vuelco parcial. El muro tenía tres grietas: al inicio, al final y en el punto medio del descalce. Recientemente se colocaron en estas grietas varios testigos para comprobar si la estructura se desplazaba. Varios de estos testigos han aparecido fisurados coincidiendo con las últimas lluvias. El muro, explican, no solo forma parte de la senda, sino que parcialmente protege la sustentación de la cimentación del pabellón verde del Grupo. Dicen más. Aunque se reconoce que la estructura del edificio no se vio afectada por el argayo, avisan que, de no proceder con "la reparación inmediata" de la escollera, sí que "podría verse afectada la estructura del pabellón" poniendo en riesgo a sus usuarios.

El gobierno local, paralelamente, se puso en contacto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Grupo Covadonga. El pabellón verde del club gijonés fue reformado en 2008 y el Ayuntamiento tuvo que revisar la documentación para tratar, sin éxito, de averiguar cómo se construyeron las cimentaciones de la zona. Lo explica el gobierno en la resolución de la Alcaldía con fecha del 17 de mayo que pidió esta documentación al Grupo. "Siendo la semana pasada cuando recibimos un informe de la empresa Cadesa en la que se concluye que las zapatas del edificio fueron recalzadas con pilotes durante la reforma del 2008", añade el documento municipal. Este dato es importante porque obligó al gobierno local a corregir el proyecto inicial de reparación "para adaptar la ejecución de las obras con las máximas condiciones de seguridad". El escrito recuerda que se trató de negociar con la Confederación el arreglo incluyéndolo en el convenio. No hubo acuerdo y es el Ayuntamiento el que asume la totalidad del coste de la obra.

La resolución de la Alcaldía, tomando las conclusiones de los expertos, reconoce la necesidad de ejecutar cuanto antes la reparación. "A la vista de la rotura de los testigos y del contenido del escrito actualmente –el estado del muro– supone un grave peligro que puede suponer el colapso del muro, el hundimiento de la senda y con ello el arrastre del edificio del pabellón verde el Real Grupo de Cultura Covadonga", explicita. Este riesgo quedará abortado ahora que se van a iniciar los trabajos.

El presupuesto de ejecución material es de 270.944,98 euros que, con impuestos, asciende a la cifra anteriormente mencionada. El argayo del Piles provocó, por otra parte, otro rifirrafe entre el gobierno local y la directiva del Grupo Covadonga. Fue un apéndice de la larga lista de encontronazos a cuenta de la renaturalización del río. El club sostuvo que la bajada de los azudes del anillo motivó la formación de islas que desviaron la corriente hacia la escollera.