Pumariega quiere invertir 18 millones en crear una plataforma única en el Muro

Un Muro integrado en una plataforma única, con un carril por sentido y vial de servicio para emergencias y negocios; con zonas verdes y un ancho de 41 metros para potenciar su músculo comercial. Así ve la candidata a la Alcaldía por el PP, Ángela Pumariega, el futuro paseo de San Lorenzo. "En el Muro hay espacio para todos y hay que actualizarlo al nivel de una ciudad del siglo XXI", reiteró la aspirante sobre un proyecto que cifró en 18 millones de euros a ejecutar en algo menos de dos años, veinte meses, en diferentes fases y sin interrumpir "absolutamente nada". "Es la opción más viable y la de mayor sentido común frente al populismo con otras propuestas que no encajan", zanjó.

Como medida inmediata, Pumariega se comprometió a restituir el Muro a como estaba antes de la pandemia hasta que pueda acometerse el proyecto. "El PSOE e IU realizaron una peatonalización encubierta. Fue una chapuza. La Justicia les obligó a recobrar el doble sentido, con el correspondiente coste para el Ayuntamiento y un carril bici que ahora es completamente inseguro", criticó.

La candidata del PP afeó al último gobierno local "la batalla ideológica y la guerra contra el vehículo". Por ello, ayer propuso un paseo de plataforma única como solución global que integre el espacio para viandantes, ciclistas y usuarios de otros medios de transporte. Y un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, con más árboles y zonas verdes que el actual. Es una propuesta que, a ojos de la candidata del PP, permitiría "un espacio mucho más abierto" de extremo a extremo del paseo que incentivaría la zona comercial de la fachada marítima porque "un Muro sin coches, es un lugar muerto en el que los negocios se resienten". "Queremos dar la libertad a los gijoneses. Es un proyecto adaptado a proyectos de urbanización europeos". De hecho, podría ser objeto de financiación europea: permitiría "agilizar los tiempos", aunque es "perfectamente asumible" sin ayudas.

Preguntada por si el soterramiento de Foro sería una línea roja en unas negociaciones para formar gobierno, Pumariega defendió su propuesta eludiendo dar una respuesta directa: "La del PP es la fórmula más realista y viable. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento tiene una situación económica limitada y hay que mirar bien por cuáles proyectos apostar". "Es cierto que el soterramiento lo llevábamos en nuestros programas de 2007 y 2011, pero era otro contexto. En aquel momento había fondos nacionales", añadió. Este boceto será presentado a los vecinos para tratar de "consensuar" la versión definitiva.

Recuperar el diseño prepandemia

Junto a Pumariega compareció el ingeniero Juan José Tielve, el que fuera consejero de Fomento entre durante el gobierno de Sergio Marqués en el Principado y que ha formado parte del equipo de trabajo para confeccionar el proyecto. "No tiene sentido prohibir nada en el Muro. ¿Dónde está el límite para no soterrar? Son soluciones que no están bien meditadas", señaló este profesional que ha llevado a cabo peatonalizaciones en el centro de ciudades como Oviedo. Esta vez tomó como referencia la actuación proyectada en los Campos Elíseos de París.

También se propuso crear un aparcamiento subterráneo entre la calle Caridad y Eladio Carreño. Mediante una concesión administrativa y una gestión privada, generaría un total de 330 aparcamientos con un diseño pensado para aliviar el tráfico en el entorno.