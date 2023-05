El Virgen Reina aprende con Picasso

"La primera palabra que pronunció Pablo Picasso fue lápiz y no pintaba lo que veía sino lo que sentía". Esta reflexión sobre uno de los más grandes pintores de todos los tiempos no la hace ningún experto en arte, sino Alba Hidalgo, una pequeña de cinco años del colegio Virgen Reina que ha tenido muy presente en este curso al artista malagueño. Y eso es porque el proyecto de Educación Infantil del centro de la calle Avilés ha orbitado durante todo el año sobre las diferentes etapas de Picasso. La impronta del genio no solo le ha permitido a este centro de Laviada aprender sobre arte, sino que, aprovechando que este año se celebra el 50 aniversario del fallecimiento de Picasso, han aprovechado para trabajar con música y movimiento para así cubrir todas las áreas de enseñanza de la etapa. "A través del arte hemos trabajado todas las competencias", resume Mar de Lara, una de las tutoras encargadas del proyecto del centro.

El trabajo en torno a Picasso ha ocupado todo el curso del Virgen Reina. Todo comenzó cuando a principios del año les llegaron "unos misteriosos paquetes". El remitente daba muchas pistas puesto que los envió nada más y nada menos que el Museo Picasso de Málaga. Contenía un buen número de carteles con algunos de los cuadros más famosos del pintor. Con ellos comenzaron a trabajar haciendo las propias interpretaciones de las obras. El reto es que los pequeños puedan componer su propio centro museístico. Se espera que lo inauguren en cuestión de semanas, en junio, justo antes de marcharse de vacaciones. "Estamos muy agradecidos al museo porque nos han ayudado mucho", recalca la docente. La cosa no ha quedado solamente ahí. La vida artística de Picasso se compone de varias etapas, cada con sus matices, sus dobleces y sus estados de ánimo. El Virgen Reina aparejado a ello aprovechó para trabajar otros ámbitos con música y movimiento. Ahí van algunos ejemplos. Con la etapa azul, la de la tristeza, se inspiraron en el cuadro "El viejo guitarrista ciego". Lo que hicieron fue hacerse sus propias guitarras con manualidades y simularon que las tocaban al son de los acordes de "Asturias" de Isaac Albéniz. "Decían que los rasgueos de las guitarras le recordaban a las gotitas de lluvia", explica de Lara. Hubo más. En la etapa negra trabajaron con máscaras africanas y sonidos tribales. También usaron el cuadro surrealista de "El Sueño" y "Nocturno" de Chopin para aprender a relajarse y echar una siestecita. "Cada uno pensó en lo que habían soñado y luego lo plasmaron en un cuadro", remarca la profesora. Picasso también les ha servido para aprender figuras geométricas con su etapa cubista y haciendo buena la máxima de que el malagueño no pintaba lo que veía, sino lo que sentía, el centro aprovechó para trabajar las emociones y el autoconocimiento de los pequeños. "Sus pinturas me gustan mucho, pero es que a mí me gusta mucho dibujar", dice la pequeña Alba Hidalgo. Picasso no solo ha servido para trabajar en el día a día, sino que también ha impregnado todas las celebraciones importantes del colegio como carnaval, el Día de la Paz o el del Libro. Y ha servido también para inspirar a los críos. "No lo conocía antes y me ha gustado mucho. Lo que más me llamó la atención fue cuando nos mandaron los paquetes", cuenta Raúl Fernández. "Cada niño nace siendo un artista. Y es eso mismo lo que hemos querido fomentar: la creatividad", finaliza, por su parte. Mar de Lara sobre un proyecto, el de Pablo Picasso en el Virgen Reina que ha dejado una marca seguramente indeleble en la vida de los pequeños (y de los profesores) del centro.