"Foro es el único camino hacia el entendimiento y el consenso"

Centrada en apurar los últimos días de campaña electoral, Carmen Moriyón Entrialgo (Gijón, 1966) promete gobernar desde el consenso y el entendimiento si los gijoneses le dan su confianza al proyecto en equipo de Foro Asturias que ella lidera.

–¿Las colecciones de cuadros en Tabacalera llevan la etiqueta de propuesta estrella de Foro?

–Está enmarcado en los grandes proyectos de ciudad, los que pueden transformar Gijón en los próximos cuatro u ocho años para los próximos 25 o 50 años. Esa es la idea. Son proyectos muy claros. Por un lado, está el eje Este y Oeste con dos polos de innovación de industria tecnológica, de industria limpia. Por un lado, está la ampliación del Parque Científico y Tecnológico y de la Milla del Conocimiento en la Pecuaria. Por otro lado, está el Plan Azul, en los terrenos de Naval Gijón. En lo que es el eje de industria cultural y creativa, son dos los polos, uno en el norte, Tabacalera, y lo que ya se conoce del albergue de San Andrés de Cornellana, en Contrueces, y los depósitos de Roces. Pero sí, Tabacalera nos rondaba en la cabeza.

–¿Por qué?

–Por la importancia del edificio, su posición estratégica y por lo que significa. Nuestra historia está escrita en ese edificio. Hay ciudades que tuvieron que buscar un continente especial como motor económico de primer nivel, como Bilbao con el Guggenheim, pero nosotros ya lo tenemos. A partir de ahí, se trata de acertar con el contenido que pueda a estar al nivel de ciudades como Málaga, Bilbao, Santander, Valencia, La Coruña...

–El planteamiento para Tabacalera deja fuera la pinacoteca de Gijón, que prefieren llevarla al Palacio de Revillagigedo.

–Sabemos qué línea de trabajo seguir. Y lo tenemos desde el convencimiento. La pinacoteca de Gijón no merece lo que el actual plan de usos de Tabacalera contempla para ella, que es un almacenaje en el sótano. Tenemos ahí el Palacio de Revillagigedo, que es algo que en algún momento debemos afrontar desde la lealtad entre instituciones.

–Hablaba del Plan Azul. El pasado fin de semana sumaban al Acuario Bioparc.

–Dimos una vuelta de tuerca al Plan Azul que presentamos, considerando al Acuario como un motor fundamental, tractor, de toda esa zona. El Acuario ha demostrado mucha solvencia en todos estos años de gestión. Apostamos totalmente por esa colaboración público-privada. Y lo que nos interesa del Acuario no es solo su solvencia de gestión, sino todas las conexiones, las alianzas estratégicas que tiene en el ámbito de la investigación y con la Universidad. Creemos que es fundamental y que puede ser el motor para ofrecer un proyecto a la ciudad. Ahora tenemos todos los mimbres para transformar la ciudad y hacerla verdaderamente competitiva con otras de su nivel para los próximos años.

–¿Por qué están tan volcados en la zona Oeste?

–Hay un debe clarísimo. Es el debe de un territorio que ha soportado el peso del desarrollo industrial de Asturias. Y lo sigue soportando. Debe tener una compensación. Y en varios aspectos. El primero, continuar con una lucha férrea contra la contaminación, desde una colaboración leal con la administración competente, que es el Principado de Asturias. Las medidas que se están tomando actualmente son insuficientes, habida cuenta de que todavía no cumplimos las cifras que se marcan en la normativa para los límites de contaminación. Y por eso decimos no a la pirólisis.

–¿Por qué?

–Porque en la zona Oeste se concentre el mayor número de industria, no podemos aceptar que sea el basurero de Asturias. No lo vamos a consentir. A renglón seguido, surge el plan para regenerar Naval Gijón. Va todo hilado. La transformación que tiene que llegar a toda la ciudad se hace más significativa en la zona Oeste. Ya toca.

–La encuesta de LA NUEVA ESPAÑA les da un empate entre 9 y 10 ediles con el PSOE y a usted como la candidata mejor valorada. ¿Ve cerca la Alcaldía?

–No, qué va. Respetamos las encuestas, pero la verdadera y definitiva es el día 28. Hasta entonces, y quedan días, solo cabe trabajar en seguir ofreciendo un proyecto de ciudad de manera seria y rigurosa como creo que hemos hecho hasta ahora. No hay lugar para la relajación ni para optimismos desbordados. Nuestro objetivo es ganar las elecciones en Gijón, y nuestro estado anímico es óptimo.

–El PP le critica por haber gobernado con la izquierda.

–Si algo puede garantizar Foro a Gijón, y a la vista están nuestros ocho años de gobierno, es que somos el único partido que está convencido de que la solución es volver a la senda del consenso y del entendimiento. No hay otro camino. Podemos hablar de proyectos maravillosos, pero si no lo hacemos por la senda del consenso y del entendimiento será imposible. Cuando gobernarnos con 8 concejales de 27, en minoría, ahí están los acuerdos alcanzados, con la izquierda y con la derecha. Grandes acuerdos como el Plan General de Ordenación (PGO) y el convenio del plan de vías. Esa es la garantía que ofrece Foro.

–Desde el PSOE se ven como ganadores, y dicen que, en el caso de que la derecha sume, será una coalición de perdedores.

–Foro sacó un convenio del plan de vías con tres administraciones de tres signos políticos distintos y un PGO después de tantos años de inseguridad jurídica que paralizaron Gijón desde el punto de vista urbanístico, con todo lo que en actividad económica supuso, porque los socialistas apostaron por un urbanismo al margen de la legalidad. Bienvenidos los gobiernos de perdedores.

–Además, sostienen que o Floro o un gobierno con la ultraderecha. ¿Se da por aludida?

–No. Los aludidos son los gijoneses por haber estado gobernados durante los últimos cuatro años por un gobierno que se asentó sobre los extremos. Cuando un gobierno se asienta sobre el extremismo ideológico, como ha hecho el PSOE, el resultado es una catástrofe para la ciudad. Y lo estamos pagando todos.

–Entonces, ¿con Vox nada?

–Foro es el único partido que va abrir un camino de entendimiento y consenso. Un gobierno de extremos ideológicos, como este último, Foro nunca lo hizo y no lo va a hacer.

–Habla de consensos, pero en el Muro son los únicos que defienden el soterramiento.

–Seré muy clara. Foro apuesta por un proyecto del siglo XXI para 50 años de peatonalización y revitalización del Muro. Ese proyecto, en toda su extensión, no puede significar dejar un carril en un sentido y en otro. Eso no es un proyecto de peatonalización en el sentido estricto. Eso es un arreglo de chapa y pintura del "cascayu". Eso Foro no lo quiere. Si hay que decidirse por un proyecto que transforme el Muro para 50 años es la peatonalización del Muro con el necesario carril de servicio pegado a los edificios. El resto son ganas de enredar.

–¿Qué más aporta su plan?

–Además de ganar espacio para el peatón, lo gana para usos hosteleros, parques infantiles, para socialización con posibilidad de hacer teatro y música en la calle. Gana espacios en el amplio sentido, no solo para pasear, sino para dar vida y transformar el Muro en un espacio moderno adecuado a los usos del siglo XXI. Para que eso acontezca, la circulación no tiene más solución que el soterramiento. Ahora bien, si queremos hacer un lavado de imagen, que es lo que plantean los demás, con un carril en cada sentido, pues eso no es ni ganar espacio para el peatón ni transformar la fachada marítima del Muro.

–¿Orgullosa de la campaña?

–Me siento orgullosa del trabajo en equipo. No solo el que se ve de los miembros de la candidatura, sino de los profesionales de prensa, jefes de campaña, secretarios, la comisión directiva, simpatizantes... Y de los expertos de todos los ámbitos que han colaborado desinteresadamente para que pudiéramos presentar nuestros proyectos con rigor. Son proyectos interiorizados por todos nosotros, sentidos y vividos tras muchas horas de reuniones. No se pueden decir tonterías ni cosas que no son posibles. Que sepa Gijón que llevamos meses dándole vueltas a la cabeza y peleando por lo que entendemos que es lo mejor. Esa es nuestra obligación ante las elecciones: presentar un proyecto de ciudad.

–¿Y si son gobierno?

–Tengo grabado en la cabeza y en el corazón que se gobierna para las personas que te votaron y para las que no te votaron. Aspiro a tener un amplio apoyo de la ciudadanía, porque eso significará el apoyo a los proyectos que presentamos. Y nos dará mucha fuerza para llevarlos a cabo, porque con ese amplio apoyo de los gijoneses no nos parará nadie a la hora de defender y sacar adelante esos proyectos.

–¿Cuál será su primera medida si es Alcaldesa?

–No le voy a decir ninguna. Mire, en 2015, cuando estábamos en el Ayuntamiento en la investidura, se inundó Gijón, con unas consecuencias nefastas para La Calzada, en especial para la calle Brasil, con negocios anegados y vehículos para el desguace. Al día siguiente no cabía nada más que pensar en cómo ayudar a todas esas personas afectadas. Al día siguiente, si soy Alcaldesa, mi primera medida será lo que mande Gijón.