El perfil del candidato: Floro, un montañero que siguió a San Ignacio

Tras toda una vida dedicada en cuerpo y alma a los más desfavorecidos, a los que durante décadas señaló y rechazó la sociedad, Luis Manuel Flórez, "Floro", ha dejado de disfrutar su merecida jubilación (en la que la montaña, su mujer, sus dos hijas y sus cuatro nietos son la prioridad) para arrimar el hombro en beneficio de todos los gijoneses desde una espiritualidad ignaciana y con la justicia social por bandera.

Hijo de Maximino, carbonero, y de Olga, ama de casa, Floro llegó al mundo el día de Reyes de 1954 en el pueblín de La Moral, en la parroquia de Tuilla, Langreo. Es nieto de un minero republicano fusilado en la dictadura. Con seis años, empezó en lo que entonces se conocía como Escuela Unitaria para pasar luego, después de muchos baños en el río Candín de guaje, al Bachillerato en La Felguera de la mano de los Dominicos, pero fueron solo dos cursos. Lo suyo eran los trabajos manuales y así se lo confesó a sus padres, que pusieron rumbo a Gijón en 1967 para que este hombre con empatía y humanidad pudiese ingresar en el Revillagigedo para convertirse en maestro industrial en construcciones mecánicas en 1974. Pero, al entrar en contacto con los jesuitas, ver su forma de vivir y entender el mundo, le fascinó de tal forma a este joven de la Cuenca que sintió la necesidad de conocer al auténtico Jesús de Nazaret. Por eso, ingresó en la Compañía de Jesús ese año.

Dejó a un lado su intención de trabajar como calderero en los astilleros para dirigir sus pasos a Salamanca, ya bajo el abrigo de los discípulos de San Ignacio, para estudiar Filosofía en la Pontificia. De ahí se fue a Madrid, a Comillas, para hacer Teología. En los inicios universitarios, con unos 19 años, "de algún modo la Compañía me fue modelando y, sobre todo, me fui centrando en dos figuras básicas: Jesús de Nazaret y San Ignacio de Loyola", Floro dixit. Fue en la capital de España donde se dio de bruces con la capa social más baja de la sociedad. En concreto, en el barrio madrileño de San Blas, muy castigado por la droga. El contacto con familias y jóvenes toxicómanos le hizo aparcar su idea de convertirse en un cura obrero para meterse de lleno a paliar los efectos de la heroína, especialmente, que asolaba a una parte de la sociedad.

Ante un problema que desbordaría a cualquiera, este gijonés de adopción al que le gusta la siesta y la música (toca la guitarra y hasta compuso de joven) y que goza de buen sentido del humor, se desvivió por encontrar una solución a todos esos jóvenes que estaban dejándose la vida en sus adicciones. Todo cambió en el verano de 1984, cuando le hablaron de la misión que estaban llevando a cabo los religiosos Pavonianos en la calle Martín de los Heros de Madrid. Al percatarse de su labor, vio la necesidad de ponerlo en marcha en Gijón o Vigo, porque Asturias y Galicia eran dos de las zonas más castigadas. Finalmente, con el apoyo del arzobispo Gabino Díaz Merchán y del auxiliar José Sánchez, y también de Miguel Arias, de Acción Católica, y arropado de nuevo por la Compañía, pone en marcha el Proyecto Hombre en 1987 que hoy goza de un prestigio sin parangón en la ciudad. Eso sí, primero, recibió formación en Roma, cuna de Proyecto Hombre por la iniciativa del sacerdote Mario Pichi.

Se instaló en la comunidad de Tremañes. Pero no todo era tan sencillo. Faltaba un lugar en el que asentarse. Cuentan que Floro igual se recorrió 7.000 kilómetros en la propia ciudad para encontrar una ubicación. Y lo consiguió. "Toda su trayectoria ha estado destinada a ayudar a la gente, a superar las dificultades porque es persona inteligente, trabajadora, buena y con una gran empatía con la gente", aseguran sus allegados.

Fue en esos años incipientes de Proyecto Hombre cuando conoció a la que hoy es su mujer, Mina Blanco, con la que lleva más de treinta años. El amor motivó que colgase los hábitos, pero tal era su valía y dedicación que la Compañía no dudó ni por un segundo que Floro siguiese al frente de Proyecto Hombre. ¿El motivo? "Es una persona que engancha por su humanidad, cercanía y su lucha por el otro, por la justicia social", coinciden quienes vieron desde dentro cómo la institución que Floro lideró durante su vida laboral fue espejo y ejemplo para muchos. La medalla de plata de Gijón es solo una migaja en compensación por su labor.

Ahora, con el reposo de los años y un tiempo de retiro, ha dado el paso de liderar el proyecto del PSOE para la Alcaldía. "Toda su vida ha ido en el mismo sentido y por eso ahora quiere ser alcalde, para trabajar en beneficio del ciudadano, ayudar para que esta ciudad lo tenga a él como un buen comunicador, como una persona que lucha por el bienestar de los demás y porque haya una comunidad unida", reflejan sus más próximos.

En los últimos meses, desde que se impuso en las primarias del PSOE, cuando la militancia le eligió como nuevo líder, no ha dejado de prepararse para el cargo. Un continuo aprendizaje y visitas a todos lados –en los últimos días de campaña son no menos de cinco los actos agendados– para empaparse de la realidad de la ciudad y, partir de ahí, poner en marcha el proyecto socialista. "Viene a servir a Gijón y no a servirse de Gijón. A trabajar por el empleo y la actividad económica", señalan sus amigos de un hombre que, además de activo y trabajador, es "buena gente". Ya lo decía el padre Arrupe, que había que educar "hombres y mujeres para los demás". Es la misma filosofía y espiritualidad jesuítica de un hombre que ahora tiene como reto "defender la ciudad y mejorar la vida de quienes residen en ella".