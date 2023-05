El recuerdo del mítico concierto de Tina Turner en Gijón: abrió los años de grandes shows en la región

El mundo de la música llora la muerte de Tina Turner, quien falleció este miércoles a los 83 años en Suiza. Una artista que también marcó para siempre la concepción de la música en vivo en Asturias. Hace casi33 años ofreció un concierto en Gijón ante 42.000 personas que colocó a la villa como una de las ciudades punteras en la organización de macroeventos a nivel europeo. Tras ella llegaron a Gijón otras estrellas de la música como los Rolling Stone, David Bowie o Sting.

Las cifras del concierto impresionaban: 70 millones de pesetas de presupuesto, 500 personas contratadas para la organización, 700.000 vatios de luz y sonido, un gimnasio improvisado y particular para la artista... Otra de las anécdotas o rumores que circulan sobre la cantante americana es que estaba encantada con su estancia en Gijón; no tanto por la ciudad en sí como por la presencia de su novio, y actual marido, Erwin Beach, que la acompañaba y entretenía durante los trayectos en aquel lujoso coche alemán.

Pero, sin duda, lo más comentado el día posterior al concierto fue el incidente con la ropa interior de «la Turner». Andrés Caso, por aquel entonces encargado de cuidar el césped de El Molinón, se fotografió tiempo después sosteniendo unas bragas agujereadas de la cantante, como quien posa con un salmón recién pescado. Al parecer, un descuido había provocado que la diva las «olvidase» en el vestuario del estadio gijonés.

Ya en el concierto, que duró cerca de dos horas, «la abuela del rock» dejó absolutamente deslumbrados a los asistentes con la interpretación de temas como: «We don't need another hero», «Private dancer», «Nutbush city limits», «Addicted to love», «Proud Mary», «Be tender with me, baby», «What's love got to do with it», o «Better be good to me».

Seguro que aquellos que asistieron entonces al concierto, y muchos otros fans lloran ahora su muerte. La cantante nacida en Estados Unidos ha fallecido después de una larga enfermedad en su casa de Küsnacht (Suiza) . "Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir", ha afirmado en un comunicado el portavoz de la artista.

Turner, a menudo llamada la "Reina del Rock 'n' Roll", fue una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos, conocida por éxitos como "What's Love Got to Do with It" y "(Simply) The Best".

Descanso

Se bajó de los escenarios hace una década para disfrutar de un definitivo y merecido descanso, aunque mantuvo su indiscutida corona en el rock. Tina Turner es una leyenda de la música que durante medio siglo deslumbró desde el escenario con una energía arrolladora.

Nacida Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de noviembre de 1939) se convirtió en Tina Turner por obra y gracia de Ike Turner, a quien conoció en 1956. Se casaron en 1960 y después de años de malos tratos, Tina le abandonó en 1976.

Ganadora de doce premios Grammy y con más de 200 millones de discos vendidos, los mayores éxitos de su carrera llegaron en los años 80, cuando se convirtió en la gran estrella femenina del rock.