"En los demás partidos solo vemos promesas inasumibles"

José Carlos Fernández Sarasola (Oviedo, 1967) huye de prometer "obras faraónicas". El candidato a la Alcaldía de Ciudadanos, que apela al cumplimiento de la ley en cuestiones como la planta de pirólisis o la feria taurina, aboga por la "sensatez" para "avanzar" hacia una ciudad que evite "los parches". Está convencido de que su partido obtendrá representación en el Consistorio.

–Son sus terceros comicios como cabeza de lista. ¿Está siendo una campaña distinta?

–Está siendo muy larga. El PSOE y Foro tienen ganas de presumir, aunque haya pocos motivos para ello.

–¿A qué se refiere?

–Entré hace ocho años en política porque veía una ciudad desastrosa, gris y que había perdido su alegría y esplendor con el gobierno de Carmen Moriyón. Y hace cuatro años, la ciudad seguía fatal. Había que seguir presentándose para dar una vuelta de tuerca. Este mandato del PSOE ha acabado igual de mal o peor, ha sido un caos. Ha habido conflictividad y sectarismo. Las necesidades son las mismas: cambio, renovación y avanzar.

–En los debates electorales mencionó en varias ocasiones el término "parálisis".

–Todo lo que sea pararse es ir hacia atrás mientras los demás siguen avanzando. Hoy la ciudad está oscura. A nivel económico, basta dar un paseo. Hay un problema demográfico y de empleo. La juventud se está yendo. O recuperamos el dinamismo o estamos condenados y condenando a las nuevas generaciones.

–¿Qué Gijón quiere Ciudadanos a corto y medio plazo?

–Debe haber una planificación estratégica que ahora no hay. Hay algo que se llama Plan Estratégico de Ciudad para diseñar los pasos hacia un futuro. No estamos inventando la rueda. Si no hay esa planificación, solo pondremos parches y daremos palos de ciego.

–De parálisis a pirólisis. ¿Qué postura adoptan respecto a la planta de El Musel?

–Para que una empresa se pueda instalar, tiene que cumplir unos requisitos medioambientales. Si cumple todos los que manda la ley, el Ayuntamiento no puede negar la licencia porque sería prevaricación. Gijón necesita un plan industrial. Hay un problema de contaminación grave en la zona oeste y el Principado lo sabe. Que a Moriyón o Floro les apetezca no permitirla es un sinsentido, es mentir a los ciudadanos, es una brutalidad. Los vecinos de Granda se han movilizado contra la ITV. ¿La hay? Sí, porque cumple la legislación. Ciudadanos es estricto en el cumplimiento de la ley.

–¿Qué promueven en materia fiscal?

–Los gijoneses no pueden soportar los problemas que tiene o deja de tener el Ayuntamiento. Hay una inflación galopante y las hipotecas suben. La economía familiar es la que más se resiente. El esfuerzo debe enfocarse a que ni suban los precios ni las tasas públicas. Ciudadanos propone la congelación de los impuestos municipales, tasas y precios públicos. Tampoco se puede ir a por obras faraónicas que hagan que Gijón se endeude. Al mundo de la empresa, a todo aquello que genere actividad, hay que intentar ahorrarles parte de esos impuestos. Y también ahorrarles burocracia.

–Desarrolle lo de "obras faraónicas".

–Vemos en los demás partidos una serie de promesas inasumibles para la ciudad. No puede ser que Foro proponga un soterramiento del Muro que dice que costará 60 millones. La experiencia indica que, cuando hay una obra de envergadura, o no se hace o hay un sobrecoste aberrante. Los pozos de tormentas nunca vieron la luz. O Floro, que propone edificios espectaculares en el "solarón" cuando ni siquiera hay estación intermodal. Primero hay que poner en pie todo lo que queda por hacer.

–Se muestran escépticos con los proyectos de economía azul en los terrenos de Naval Gijón.

–Es que los terrenos no son municipales y llevan mucho tiempo vacíos. Solo sirven para que en verano esté la Semana Negra. Y siguen en vía judicial porque Pymar ha vuelto a recurrir la sentencia.

–¿La movilidad es uno de los grandes debes de este mandato?

–No, es uno de los grandes conflictos que generó este mandato. Gijón necesitaba avanzar en movilidad, también por normativas europeas que hay que aplicar. Los carriles bici son necesarios, sí, pero parece que los que se han hecho han generado más conflicto que beneficio. O lo que pasa con la ecomanzana de La Calzada. Se ha creado conflictividad con cuatro años que han sido un auténtico desbarajuste.

–¿Cuál es la apuesta de Ciudadanos para el Muro?

–Somos los únicos que llevamos apostando por lo mismo desde 2021. Me sorprende que todos los partidos, salvo Foro, ofrezcan lo mismo que Ciudadanos: plataforma única, un carril en cada sentido, un carril por la mediana, ensanchar las aceras... El primero que puso esa propuesta sobre la mesa y enseñó unas infografías fue Ciudadanos. Y fue rechazado por el mismo PSOE que hoy dice que le encanta ese proyecto. El único que ha mantenido su palabra ha sido IU. La gente tiene que saber de quién salió la idea.

–¿Abogan por un mayor consenso vecinal en su programa?

–En los gobiernos de Foro y el PSOE, la participación ciudadana se ha quedado en cero. El ejemplo de participación formal que tiene el Ayuntamiento son los consejos de distrito y todas las instituciones vecinales se levantaron de estos consejos en época de Carmen Moriyón y de Ana González. Nunca ha habido una participación real.

–¿De qué forma pretenden ayudar a las familias?

–Para evitar el problema demográfico, milagros los justos. No hay receta mágica, pero es importante el empleo. Sin empresas y sin que la gente trabaje, es difícil tener niños. Pero hay que ayudar a las familias en el después, y eso pasa por ampliar las escuelas de 0 a 3 años, hacer nuevas si se puede, conciliación... Hay que echar una mano a las familias, que están exprimidas, soportando la crisis económica y sosteniendo el sistema. Las tenemos desprotegidas.

–¿Apoyan el regreso de los toros a la plaza de El Bibio?

–Las personas tienen libertad para hacer lo que quieran dentro de un marco legal. Los toros son una actividad legal y protegida por ley. Si un empresario quiere que haya un festejo taurino en verano y lo pide de manera formal, el Ayuntamiento está obligado a dar una licencia de algo que es legal. Personalmente, no me gustan los toros, pero creo en la libertad de quien quiere ir a verlos. Si la plaza se quiere utilizar como recinto cultural, se puede. Los toros duran 15 días, hay 350 restantes para hacer lo que se quiera. Cabe todo. Primero, hay que reparar la plaza porque el deterioro es palpable.

–Varias encuestas les sitúan fuera de la futura Corporación.

–Una encuesta es una foto fija en un momento fijo. Desde inicios de mayo ha habido muchos cambios y exposición de proyectos. Interesa la foto "finish", que es el domingo, y somos optimistas. Tenemos nuestras percepciones de que seguimos en el Ayuntamiento, pero hay que pelear voto a voto porque las encuestas reflejan mucha igualdad entre ambos bandos y Ciudadanos no está en ninguno, sino en el centro. No sé por qué hay intereses de un bipartidismo local de dos partidos cuyos gobiernos han sido un desastre. El único que puede romper esa dinámica es Ciudadanos.

–¿Qué les distingue?

–Sensatez y sentido común. Lo que proponemos, decimos o los acuerdos a los que podemos llegar parten de la base de mejorar la vida de los ciudadanos.

–¿Esa prudencia les puede pasar factura al huir de propuestas contundentes?

–No. Lo fácil sería ofrecer ocurrencias. No sé si es mi parte "ingenieril" o racional, pero los ciudadanos necesitan conocer las realidades y saber qué proyectos son realizables. Puedo prometer que el Sporting jugará la Champions. ¿Algún gijonés me va a creer? De mí no oirán propuestas vacías. Como Moriyón, que se ha dado cuenta de que cometió muchos errores gobernando. Si tardó ocho años en darse cuenta... O Floro, que dice que son otro PSOE. PSOE solo hay uno.

–¿La marcha de los otros tres concejales municipales debilita la marca?

–En absoluto. Si mis tres compañeros han descubierto que no son liberales, no pasa nada, aunque sean asuntos que han tardado en descubrir. Los que quedamos trabajaremos con lealtad, dignidad y esfuerzo.

–Si llega el momento, ¿están abiertos a negociar?

–Somos un partido liberal y dialogante. Lo hemos demostrado hablando con todos los grupos municipales porque lo que queremos es lo bueno para Gijón. Esto es municipalismo y muchas veces la ideología no existe. Reparar carreteras o la limpieza no entiende de ideología, sino de pensar en el ciudadano. A nivel político, los dos extremos nos quedan muy lejos. A partir de ahí, a dialogar siempre con una sola mirada: Gijón y los gijoneses.

–¿Ningún veto?

–No. No los hemos puesto estos ocho años y no lo voy a poner. Se trata de sentarse y escuchar, pero espero que quienes quieran negociar tengan los pies en el suelo. El dinero del Ayuntamiento es finito, no se puede hipotecar a nadie.