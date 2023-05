Adiós a Tina Turner, la reina que hizo bailar al mundo... y a El Molinón

Cuando Tina Turner llegó a Gijón, en julio de 1990, alguien creyó que la que venía era Lana Turner. Una anécdota o leyenda urbana que circuló en medio de un ambiente muy festivo en las horas previas al aterrizaje en El Molinón de una de esas estrellas de EE UU. Una "grande" que los que entonces asistimos al concierto llevábamos años esperando, o mejor, seguramente nunca imaginamos que fuera a pisar tierra cercana.

Esa grande, Tina Turner, falleció ayer, en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), a los 83 años tras una larga enfermedad y en Asturias aún se recuerda su actuación de hace casi 33 años. Cuando Tina Turner hizo escala en Gijón venía revitalizada tras una dramática vida con Ike Turner. Le costó enganchar a un par o tres generaciones más, las que en aquel entonces rondaban los 20 años, y a algunos un poco menores de esa edad. Pero a ambos grupos los "fichó" Tina para su causa musical. Y desde luego, quienes seguían en su club eran los que ya superaban la treintena. Al fin y al cabo, Tina Turner venía de hacer temblar escenarios desde los años sesenta y setenta. Afortunadamente, aquella recuperación en solitario mostró lo que era: una de las grandes del rock, con salpicados musicales del r&b, del soul, del pop… que el lector añada etiquetas, que no sobrarán.

Apareció en el campo del Sporting en una grúa desde la que cantó "Steamy Windows", precisamente una canción con guiños al rock y al r&b, mezcla que tanto servicio había dado a la pareja anteriormente. Y eso que la versión de Tina, de su disco editado el año anterior a la gira, aún no era de lo más llamativo para el gran público. Daba igual. La sola presencia de la estrella ya sumaba una emoción general con la que unas 42.000 personas celebraron lo que iba a ocurrir. Aquello fue una fantástica romería en la que se juntaron gentes variopintas en lo que a gustos musicales se refiere.

Lo siguiente ya fue una exhibición de la Turner haciendo kilómetros por el escenario con sus coreografías; movimientos que crearon escuela (léase Mick Jagger). Era la de aquel año la gira del disco "Foreign Affair". Pero por El Molinón fueron desfilando canciones de otros tiempos y momentos de toda su carrera. Hubo muchas piezas de su recuperación en los ochenta tras algunos años fuera de foco en la industria. Entonces había industria fonográfica. Canciones que ya en su día habían funcionando como sonido de discoteca en los mejores tiempos del movimiento; guiños a otros autores en varias adaptaciones, o piezas tan significativas en ese momento como "What’s love got to do with it" (número uno en EE UU) y "Let’s Stay Together", singles de cabacera de "Private Dancer". En fin, una Tina Turner total con canciones de aquellos nuevos tiempos que enlazaban con eternos éxitos.

Fue un momento de cánticos, bailes y sudores multiplicados por 42.000 asistentes. Y todo sin mascarillas (ya lo dijo Dylan: "los tiempos están cambiando", aunque quién imaginó que los tiempos iban hacia la mascarilla de Michael Jackson). Todo un enorme repertorio rehogado por los inconfundibles pasos escénicos de la cantante, que entonces tenía 52 años que parecían 32; y todo apoyado en una potente banda, cómplice de aquella gran gira.

Pero para complicidad, la del público. Se respiraba "ambiente Tina Turner" desde semanas antes; y los días previos la banda sonora en todos los rincones era la de la Turner. Y es que los que ahora tienen setenta, sesenta, cincuenta a o cuarenta, estaban allí. Aun más, también había algunos que en aquel momento rondaban los ochenta. Es decir, aquella fue una fiesta intergeneracional que, con el paso de los años, se agrandó. Y se agrandó con numerosos genios del rock de los sesenta y setenta, grupos y solistas que aumentaron el reclutamiento y la militancia musical, lustro a lustro, y colocaron entre sus espectadores a abuelas, abuelos, padres y nietos. Y en algún caso a los ¡bisabuelos!

Lo de Tina en Asturias fue una de las explosiones originales de los denominados "grandes conciertos"; en una década, la de los noventa, que comenzaba entonces y que anunciaba "una fiesta", una prolongación a lo bestia (dicho ello en el mejor sentido) de lo que ya se había producido en los ochenta.

Cifras de otro siglo

El concejal que lideró con solidez y eficacia y puso en el mapa mundial a Gijón para aquellas grandes giras fue Daniel Gutiérrez Granda, que ya había cuidado muy mucho la música en directo desde tiempo atrás. Tenía en su equipo desde siempre a Miguel Rodríguez Acebedo, que más tarde pasaría a programar en el Botánico, algo que igualmente hizo con éxito rotundo. Gracias a ellos, y a otros, se vio en Gijón a Tina Turner en su segundo esplendor (creo recordar que fueron unas 1.800 pesetas la entrada). Y la vimos por lo que valen ahora (en euros) un par de copas en un bar no muy exigente. Y aún sobraría para un pincho.