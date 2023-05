La asamblea del Grupo aprueba por escaso margen fijar en 39.051 el tope de socios

El Grupo Covadonga abrió ayer la puerta a la admisión de nuevos socios por primera vez desde el 2016. Los socios respaldaron la medida por un escaso margen de votos en una bronca asamblea extraordinaria, la más tensa de los últimos años, celebrada en el Palacio de Congresos del recinto ferial "Luis Adaro". Se aprobó fijar el tope de socios en 39.051 personas, el número previo al estallido de la pandemia, para el presente ejercicio, lo que daría pie a admitir a 687 nuevos integrantes. No obstante, lo que defendió la directiva encabezada por el presidente, Antonio Corripio, fue la petición de la Asociación de Veteranos para dar entrada de forma ordenada a las 169 primeras personas de la lista de espera. La cita, en la que se aprobó crear la sección de surf y establecer la cuota infantil a personas con gran discapacidad, terminó con un cruce de acusaciones entre Corripio y el anterior presidente, Enrique Tamargo, tras afearle el primero al segundo que votara en contra de los nuevos socios cuando "él dio paso a 10.089". "Hemos sido la única directiva en la historia que ha llevado esto a la asamblea", defendió Corripio.

El tope social salió adelante tras una ardua polémica por la negativa de un sector grupista a admitir más usuarios "por la masificación de las instalaciones del club". Esta postura la aprovecharon los opositores a Corripio para cargar contra el presidente. La directiva recordó que fue la única que en 85 años no metió más socios (lo intentó sin éxito en 2017) más allá de las altas obligatorias por cuestiones familiares. Corripio matizó que de las 169 personas de la lista de espera se tienen ya en cuenta los miembros de cada familia y que el dinero de las nuevas cuotas de entrada no altera los presupuestos aprobados hace poco menos de un mes en la asamblea ordinaria. "El compromiso era no masificar y hemos cumplido, pero es cierto que cada vez somos menos para pagar más", argumentó.

La votación, que necesitaba solo de mayoría simple, se aprobó por un puñado de apoyos. De las cerca de 500 personas presentes ayer en el Palacio de Congresos, 214 votaron "sí", 192 "no" y cuatro se abstuvieron. Uno de los momentos más tensos llegó tras esta votación. Antonio Corripio hizo uso de la palabra para afearle a Enrique Tamargo que levantara la cartulina del "no". "Me parece realmente sorprendente", afirmó el presidente. Ello dio pie a la réplica de Tamargo, que subió dos veces al escenario. "Firmaría la entrada de socios de niños de ocho a 14 años, pero no esto. No me critique, que yo no le critiqué hasta ahora", contestó el anterior mandatario. "Fue un presidente al que se le anuló un mandato por mentir a los socios y nos encontramos, en materia de gestión, deudas. No está para dar lecciones", replicó entonces Corripio en medio de un gran revuelo. "Nos fuimos con las cuentas saneadas y el pabellón pagado. Deje ya de meterse conmigo", finalizó, por su parte, Tamargo.

A lo largo de las más de tres horas de asamblea hubo otros enfrentamientos. La directiva propuso que las intervenciones, más de 15 en ese punto, se hicieran desde el sitio en lugar desde el atril, ayer inexistente, que habitualmente se coloca en el escenario. Los contrarios a la directiva de Corripio hicieron oídos sordos y llegaron a confrontar cara a cara con la junta. Hubo críticas feroces. Damián Martínez llegó a acusar al presidente de los veteranos de ser una "marioneta". "Solo pisan el Grupo para comer y beber gratis en los actos", llegó a decir entre sonoros abucheos y algunos aplausos. Martínez tuvo también un choque con Cristian Almirante, el presidente el del comité de los trabajadores del club, por el ERTE de la pandemia. "Eres un mentiroso", le llegó a espetar Almirante a Martínez.

Habló también Pablo Jove, el candidato al que derrotó Corripio en las últimas elecciones. "Se ha gastado dinero en cosas innecesarias como el reconocimiento facial", afeó por la posibilidad de admitir nuevos socios. Otro llegó a amenazar con tomar acciones legales por quebrar los estatutos. Un punto tenso llegó cuando el socio Adrián Hernández aludió a comentarios en redes sociales con ataques personales a familiares de la directiva. "Hoy – por ayer– salga lo que salga de las votaciones ha perdido el Grupo Covadonga. Hemos pasados el límite de faltar al respeto a los socios, a los veteranos y a mi mujer", lamentó Corripio, antes de votar.

Paralelamente, se coló, aunque no estaba en el orden del día, la polémica por la fallida creación de la sección kickboxing. Al contrario que los promotores de la de surf, que se convirtió ayer en la vigésima octava sección con 138 votos a favor y una abstención, estos preferían que se votara en la asamblea ordinaria y no en la de ayer como marcan, según indicó la directiva, los estatutos. Corripio llegó a leer un Whatsapp que le mandó el responsable de este deporte descartando ir en el orden del día de ayer, algo que le afearon las madrinas de la iniciativas. Que la asamblea iba a ser polémica se intuyó desde el principio, cuando se postularon para la mesa moderadora hasta cuatro socios además de los tres clásicos voluntarios. Por 415 votos favorables y nueve abstenciones salió adelante aplicar la cuota infantil a personas con discapacidad del 65 por ciento y sin independencia económica.