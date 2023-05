La danza pelea por su espacio

"La danza es la gran asignatura pendiente que tenemos en nuestra comunidad de las artes escénicas y es una parte fundamental de la cultura. Es muy importante este programa, que hace que brote la danza". Pablo León, director general de Cultura del Principado, ensalzó ayer el papel del festival "Brotes Lab", que alcanza su novena edición y que da inicio mañana a más de una docena de actividades y talleres para potenciar este género. Estrella García, directora artística del festival y componente de Espacio Escénico El Huerto –que se encarga de organizar la actividad–, presentó los espectáculos que podrá disfrutar el público junto a Julia Martín, directora del Centro Municipal Integrado Gijón Sur, donde se podrán ver también algunas de las propuestas.

Ahí, en la calle, se mostrará mañana al público "La crisis de la imaginación", de "Rauxa Cía", a partir de las 19.00 horas, la primera propuesta en torno a la danza de "Brotes Lab". Después, a las 20.30 horas, en Espacio El Huerto, será el turno para "Lecciones de una hoja", de "Escena vertiente". Las actuaciones se extenderán todo este fin de semana y se repetirán también del 2 al 4 de junio. "Flores negras", "Piel", "See saw", "Tránsitos", "El piso a cuestas", "Abrazo", "A Través de mis ojos", "El piso a cuestas", y "10 mujeres" serán el resto de propuestas que se mostrarán. "Repensamos la danza de los márgenes", explicó Estrella García, que reivindicó también la figura del profesional de la danza: "Nos gusta bailar y actuar, pero tenemos que dar clase mucho tiempo porque de la danza no vivimos". Y destacó que el festival, que nació como residencia artística, también ha recuperado esa vertiente, al igual que los talleres.