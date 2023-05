"La gente obrera necesita el coche para trabajar, hay que respetar"

El candidato del PSOE a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez García, "Floro", (Tuilla, 1954), dice que lleva toda su vida "trabajando desde el consenso y la escucha" porque no sabe "hacerlo de otro modo". Método que promete poner en práctica si logra el apoyo de los gijoneses.

–La encuesta de LA NUEVA ESPAÑA le da una ligera ventaja, pero sin mayoría para gobernar. ¿Está con energía?

–De lo que nos habla la encuesta es de dos bloques, el más conservador y el progresista. Lo que se pregunta uno es si tanto el PP como Moriyón pactarían con Vox en un hipotético gobierno si es que lo necesitan para sumar.

–¿Tanto rechaza a Vox?

–Las posturas de Vox están fuera del momento que vivimos. Son respetables, porque tienen su forma de pensar y estamos en democracia, pero no puedo compartir retroceder en derechos, en derechos de la mujer... No puedo compartirlo.

–Hay quien le diría a usted que necesitará a la extrema izquierda para gobernar.

–¿Y cuál es la extrema izquierda?

–Para algunos, Podemos e IU.

–Eso son consideraciones. Nosotros, desde siempre, a lo largo de los mandatos, salvo cuando tuvimos mayoría absoluta, siempre hemos gobernado con un compañero, digamos natural, como es IU.

–Llegó el momento es el eslogan de su campaña. ¿Estos cuatro años de gobierno en Gijón fueron un entrenamiento?

–(Risas). No, para nada. Llegó el momento de reactivar. Tenemos un programa en el que planteamos importantes transformaciones. Transformaciones que no caen del cielo, vienen inmersas dentro del contexto histórico, de lo que supuso el socialismo para Gijón en los años anteriores. Es evidente, y no necesita demostración, toda la transformación del litoral de Tini (Vicente Álvarez Areces) y Paz (Fernández Felgueroso). Nosotros presentamos el Plan Costa para esa transformación que quedó atascada en la zona Oeste. Será un antes y un después para El Natahoyo, La Calzada, Jove...

–¿Es Álvarez Areces su referente a seguir como Alcalde?

–Es un gran referente, cómo no. Habrá algún momento en el que esta ciudad le tenga que hacer un acto importante de reconocimiento por todo lo que hizo por ella. Y también por Asturias.

–Mismo partido, pero distinto candidato con respecto a 2019. ¿Por qué ahora los gijoneses deben creer que es la buena?

–Toda mi vida he trabajado en el ámbito de la exclusión, con equipos, desde el consenso y la escucha. No sé hacerlo de otro modo. Además, hablar de democracia es hablar de participación, de saber escuchar a las personas, de creer en lo que dicen y de ver cómo puedes solucionar los problemas que te ponen encima de la mesa. Gijón no es solo de los políticos, es de todos. De la señora mayor que pasea, del guaje que quiere tener parques aunque llueva, de las personas que se sienten solas... La ciudad es de todos y hay que contar con todos. En mí encontrarán siempre a un Alcalde dispuesto a escuchar, a consensuar con todos los partidos y con todo el que quiera. Estoy aquí para trabajar por Gijón.

–¿Qué es lo mejor que ha hecho su partido estos cuatro años?

–En primer lugar, una muy buena gestión de la pandemia. Y se han desbloqueado cosas muy importantes como el vial de Jove: parece que dentro de nada ya vamos a tener una licitación. Estamos dando una respuesta al problema medioambiental en la zona Oeste. Ahí hay una inversión del Estado, y eso es por la gestión del Ayuntamiento y del Gobierno de Asturias. Hablamos de la descarbonización de El Musel, de la térmica de Aboño... Hay cuestiones que, a través de nuestra Alcaldesa, se han ido gestionando bien.

–¿Y la estación intermodal?

–Se han desbloqueado cosas y estamos a la espera de que se termine el proyecto de redacción. Tenemos que seguirlo muy de cerca. Entiendo a los gijoneses que no creen, pero la vamos a ver porque vamos a exigir a Madrid lo que haya que exigir.

–Hablando de contaminación. Para combatirla está el Plan de Movilidad, las ecomanzanas y las zonas de bajas emisiones.

–La movilidad es otro de los temas de vital importancia. Debemos afrontar el Plan de Movilidad con el máximo consenso posible de los partidos políticos y de la ciudadanía. La movilidad es por dónde queremos andar y cómo queremos andar. Eso sí, intentando siempre que nuestra ciudad sea ecológica y sostenible. Partiendo de lo que queremos, tenemos que desarrollar cómo hacerlo. Y hacer un proceso pedagógico.

–¿En qué sentido?

–No podemos quitarle a la gente aparcamientos. Debemos escuchar a las personas qué salidas se pueden poner encima de la mesa para no trastornar a nadie ni generarles problemas en su estancia normal en el barrio. La mayoría es gente obrera y necesita el coche para trabajar. Debemos ser respetuosos.

–¿Ese planteamiento no le separa de IU y Podemos?

–En su momento se verá. Creo que no nos aleja. Todo se verá a partir del día 28.

–Movilidad, los toros, la laicidad, el piragüismo en el Piles... Les separan bastantes cosas.

–No crea que son tantas. Son diferentes enfoques.

–¿Está dispuesto, entonces, a ceder para que haya un gobierno de izquierdas?

–Estoy dispuesto a hablar las cosas, compartirlas y desde ahí veremos qué hacer.

–Su planteamiento para el Muro es igual al del PP y Ciudadanos. O viceversa.

–No me he parado a mirar los planteamientos del PP. Sé el que queremos hacer nosotros, que es un buen planteamiento.

–¿Está orgulloso de la campaña realizada?

–Mucho. Y me emociona la fuerza, la ilusión y las ganas de trabajar por una idea que no es otra que ayudar a mejorar a Gijón y que nadie se quede atrás. Me hace sentirme orgulloso de estar en este partido.

–¿Le hubiera gustado trabajar codo con codo con Ana González?

–Hemos tenido algún contacto. Espero que a partir del día 28 se intensifique. Cuando todo esté claro, seguiremos trabajando y mejorando la comunicación en vías de una futura toma de posesión.

–¿Por qué quiso solo un debate electoral con público?

–Opté por los debates organizados por entidades públicas. Y nada más.

–¿El partido le deja proponer o todo le viene dado?

–Cuando las primarias famosas, ya empecé a reunirme con entidades y recogía opiniones por la calle. Es un programa que nace de muchos ciudadanos representados, de ONG, compañeros de partido... He tenido toda la libertad del mundo para proponer mis ideas y aporté unas cuantas.

–En los últimos meses han dado distintas respuestas desde el PSOE sobre si permitirán las corridas de toros. ¿Ya lo tienen claro?

–La postura es que la plaza está como está y hay que arreglarla. Está el proyecto "Ágora" para el que se pidió financiación a Europa. Lo primero es arreglar la plaza, darle seguridad y comodidades. Lo segundo, que esté al servicio de los gijoneses. Quiero optimizarla en cuanto a actividades culturales o del tipo que sea.

–¿Y en esas actividades culturales entran las corridas de toros?

–Me sitúo ahí. Puede interpretar.

–Le pregunto.

–La plaza hay que arreglarla.

–El último informe habla de pequeños retoques, no de problemas estructurales de seguridad.

–Habría que estudiar los informes, contrastarlos y, a lo mejor, pedir un cuarto informe. Lo que se quiere es una remodelación, que lo necesita. Vamos a tener un lugar atractivo y cómodo donde podamos disfrutar los gijoneses.

–Si los gijoneses le dan el apoyo. ¿Cuál sería su primera medida desde el despacho de Alcaldía?

–Juntarme con todos los partidos y decirles que estoy dispuesto a consensuar una hoja de ruta. Gijón no es solo del PSOE, es de todos. No crea que hay tantas diferencias entre unos y otros en muchas cosas. Entonces, hay que ver qué podemos hacer todos juntos. Será un modo novedoso de hacer política, sin estridencias ni ruidos.

–Dice que no hay muchas diferencias con otros partidos. ¿Qué le acerca a Carmen Moriyón, por ejemplo?

–No es tanto un acercamiento, sino que todo el mundo quiere lo mejor para Gijón. Desde ahí podemos ver qué vamos construyendo.

–¿Qué le ha pedido a Pedro Sánchez?

–Que hay que empujar las grandes obras que en Gijón necesitamos. Llevamos muchos años esperando por una intermodal. Hay que agilizar todos los trámites de aquello que está en marcha. Los gijoneses no podemos esperar más, porque ya está bien.

–¿Cómo se conjuga para una persona con fe como usted encabezar a un partido con medidas como el aborto o la eutanasia?

–Esto se nos sale un poco de las elecciones.

–Pero la marca es el PSOE.

–Tenemos unas leyes democráticamente establecidas ¿no? Pues cumplámoslas, respetémoslas. La democracia es la fuerza de las mayorías y minorías. Es muy importante dar ese tipo de pasos democráticos.