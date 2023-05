"Muchos jóvenes han normalizado apostar mientras ven el fútbol"

En el marco del ciclo de salud mental del Ateneo Jovellanos, la psicóloga Teresa Bobes señaló ayer en la Escuela de Comercio que el vapeo y el consumo de hipnosedantes son algunas de las nuevas "modas" en adicciones entre los más jóvenes. Junto a la investigadora Alba González de la Roz y por Isabel Menéndez Benavente –organizadora del ciclo–, la experta alertó de que el abuso de dispositivos digitales, especialmente las apuestas online, exigen un mayor control parental del tiempo de uso de móviles y consolas en casa.

–Su ponencia hacía referencia a adicciones "nuevas y viejas". ¿Cuáles son las nuevas? Ahora se habla más de adicciones "sin sustancia", como las de los videojuegos.

–Por drogas nuevas nos referimos a sustancias que ahora existían y antes no o que antes se usaban con otros propósitos. Isabel (Menéndez Benavente) me pidió que pusiese más el foco en esas adicciones sin sustancia, en las comportamentales, que implica a los videojuegos, las apuestas y las redes sociales. Y yo menciono también, aunque no se cataloguen aún como adicciones, los problemas con el consumo de pornografía y el abuso del móvil.

–De todo eso, ¿qué es lo que más preocupa?

–El mayor drama lo están provocando las apuestas y los juegos online que impliquen el uso de dinero. La ludopatía siempre ha existido, pero ahora nos encontramos con un fenómeno creciente y más difícil de atajar porque ya no es tan fácil como prohibir que una persona vaya al casino o que use una tragaperras. Ahora todo está a un clic en internet, y con publicidad en camisetas de jugadores de fútbol. En la lucha contra las adicciones, siempre vamos por detrás.

–Y en internet es más difícil controlar que no apuesten menores.

–Claro, y que ya no solo no se limita, sino que se fomenta. Está muy integrado en el fútbol, y en este país el fútbol lo domina todo, así que está normalizado ver un partido entre amigos y apostar.

–En adicciones a sustancias, se dice que las nuevas preocupaciones son la cocaína y el cannabis.

–Ha habido un poco de sorpresa con eso. En la última encuesta oficial, de 2021, hubo un ligero descenso generalizado en el consumo de sustancias entre estudiantes. Pero entendemos que eso se debió a la pandemia, a que la gente no podía salir, y podría ser un espejismo. Lo que sí parece es que a los jóvenes ya no les interesa tanto el tabaco, aunque ahora el fenómeno del vapeo está colándose entre los jóvenes y eso tiene efectos que por ahora desconocemos, pero que no es inocuo. El alcohol sigue destacando, sobre todo en un consumo por atracón, y con la marihuana el problema es la baja percepción de riesgo que tiene. Se cree que es una sustancia natural y hay jóvenes que la fuman con sus padres en casa. Y en los adolescentes, ahora mismo, nos preocupa el consumo de hipnosedantes.

–¿Por que´?

–Antes no veías a adolescentes consumir benzodiacepinas. Ahora, no es infrecuente ver que consumen Orfidal o Diazepam, imaginamos, extraído de los armarios de sus casas por medicación de sus madres o sus abuelas. Es un uso nuevo, disfuncional. Está de moda colocarse con un Trankimazin. Es preocupante.

–¿Pero es con un uso recreativo o por un autodiagnóstico del joven que cree necesitar esa medicación?

–En general es por ocio, un colocón de hipnóticos mezclado con cerveza, por ejemplo Ambos son depresores del sistema nervioso central, así que el "pelotazo" es mayor, y peligroso. En internet a día de hoy es más fácil conseguir este tipo de sustancias, pero en general los jóvenes las están consiguiendo en casa, así que los adultos ahí tenemos que ser conscientes de esto y vigilar dónde guardamos la medicación.

–¿Y el consumo de drogas sintéticas?

–No está creciendo de manera desmesurada. En Estados Unidos está preocupando mucho el tema de los opiáceos, los medicamentos para el dolor, que son fármacos que también podemos tener en casa y que incluyen derivados opioides como la heroína. En Estados Unidos es una pandemia y esa moda llegará aquí, porque todo acaba llegando siempre, pero ahora mismo no es un problema.

–Pero en España el fentanilo, la sustancia protagonista de la epidemia en Estados Unidos, no está al alcance de todos, ¿no?

–Pero la codeína y otras sustancias similares, sí. Se prescriben si las necesitas.

–Volviendo a las adicciones sin sustancia, ¿cuándo deben preocuparse los padres?

–Lo mismo que con el alcohol, por niveles. ¿Todo el mundo que bebe alcohol es alcohólico? No. Pero sí hay un espectro. Hay gente que consume y no es adicto, pero luego hay gente que abusa de la bebida y luego otra que depende de ella. En adicciones sin sustancia, la diferencia sería que el joven por pasar tiempo delante de la pantalla, por ejemplo, deje de desarrollarse a nivel social o académico. Jóvenes que dejan de dormir para poder jugar por las noches y llegan tarde a clase porque se quedan dormidos. O dejan de comer. O descuidan su higiene. O dejan de quedar con sus amigos y, como les quites la consola, se ponen salvajes. Ahí ya habría una verdadera adicción.

–¿Las familias deben controlar los tiempos de uso de los dispositivos?

–Es fundamental. Y es que nos pasa también a los adultos, que estamos viendo vídeos en el móvil y cuando nos queremos dar cuenta han pasado tres horas. Tenemos que pensar que tras cada dispositivo hay cien mil ingenieros y sociólogos que buscan la manera de que no dejes de usar su plataforma. ¿La solución? Un tiempo pactado de uso de dispositivos con los jóvenes. Un tiempo que se tiene que respetar siempre y supervisarse. Hasta los juegos más inofensivos tienen su peligro. Hay juegos infantiles que te dan monedas ficticias si ves un anuncio, por ejemplo. Que no es grave, pero así se empieza a sensibilizar a los niños a ese tipo de recompensas. Otro consejo que yo daría es no dejar que la consola esté en la habitación del niño.

–¿Importa un diagnóstico precoz si la adicción no implica un consumo de sustancias?

–Importa lo mismo. Con cualquier adicción, cuanto antes se trate, mejor. El 80 por ciento de los trastornos mentales se inician en la minoría de edad. Lo vemos con los adultos. Muchas veces pacientes con problemas serios te dicen que empezaron a tener conductas problemáticas cuando eran adolescentes.