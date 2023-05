"Si este plan era tan importante para Gijón no se entiende que se haya aprobado en el último minuto, por la puerta de atrás y sin el consenso de la sociedad civil. Es algo desafortunado y poco riguroso". Así de crítico se mostró el presidente de la patronal de turismo y la hostelería Otea, José Luis Álvarez Almeida, con la aprobación definitiva por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón del plan de acción contra la contaminación acústica que pone uno de sus focos de atención en las zonas de ocio con controles especiales de licencias, horarios y vigilancia policial. Otea fue uno de los alegantes al plan. Su alegación no fue aceptada.

Ante esta situación Otea tiene claro que "gobierne quien gobierne en la nueva Corporación vamos pedir que se sienten, nos escuchen y este plan se vuelva a hacer". Para Almeida el punto de partida del plan antirruido en el caso de la hostelería está equivocado porque "las paredes no hacen ruido. Seremos responsables del ruido en nuestros establecimientos pero no del ruido que hay en la calle para eso habrá que mirar los autobuses que pasan por esa calle o el sonido de los móviles de quienes caminan". Pero es que, además, y esa queja la centró en la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad que encabeza Aurelio Martín (IU), entienden que no se ha respetado al sector turístico y el importante peso que tiene en la economía a la hora de tomar medidas que afectan a los negocios hosteleros y especialmente a los de las zonas de ocio.

A Otea no le gusta el plan contra la contaminación acústica y al otro alegante, la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies, tampoco. Aunque por razones bien distintas. El colectivo considera que el plan se ha quedado corto en su lucha contra el tráfico, que es el gran generador de ruido en Gijón. Por eso el colectivo ecologista pedía en sus alegaciones un compromiso con el cambio a vehículos eléctricos de la flota municipal en cinco años y el incremento del control y las sanciones de los vehículos en general. También pedían pavimentos fonoabsorbentes y subvencionar mejoras de aislamiento en fachadas.