Papeletas para un fallecido

Después de que hace 72 años José Chaves Almagro cambiara las minas asturianas por las de la cuenca del Ruhr en Alemania, al que había sido su domicilio en la localidad germana de Essen llegó a principios de mes el sobre con las papeletas para votar en las elecciones del domingo a la Junta General del Principado por la circunscripción central. Nada extraño si no fuera porque este antiguo vecino de Pola de Laviana falleció hace 25 años en su localidad natal de San Roque (Cádiz), a donde había retornado en 1995. La llamada a las urnas que recibido su padre fallecido ha sido "un shock" para una de sus hijas, Ana Rosario Chaves Ceballos, que reside en Gijón y a quien le informó de lo que había acaecido la nieta del finado, Rocío, que es ahora la propietaria de la casa alemana en la que vivieron sus abuelos, su madre y sus tíos.

"Mi hija no le dio importancia, pero para mí ha sido un shock. Primero se tendrían que haber puesto en contacto con el consulado general de España en Dusseldorf, porque mi padre falleció en 1998 en España", señala Ana Rosario Chaves, para quien lo que ha ocurrido es "un poco ridículo, no me parece bien, ni que lo hagan con mi padre ni con otras personas. Esto es un cachondeo".

Esta mujer llegó por primera vez a Asturias con tres años, en 1955. La familia se trasladó desde San Roque hasta Pola de Laviana, donde su padre y su tío trabajaron en la minería "uno en Coto Musel y otro en Fradera", señala. En 1961 su padre emigró a Alemania porque "empiezan las huelgas" en la minería asturiana, con lo que José Chaves optó por buscar empleo en la cuenca del Ruhr. Su hija retornó a Asturias en 1993.