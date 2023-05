El Ayuntamiento pide trasladar la placa en honor del sindicalista Luis Redondo

Entre "sorprendidos e indignados", los miembros de la familia de Luis Redondo, referente de la izquierda y el movimiento obrero de Gijón que falleció hace casi una década, han recibido la petición del Ayuntamiento para cambiar de sitio la placa en su honor, que fue inaugurada en 2017 en el cementerio del Sucu (Ceares). En abril de ese año, sus compañeros de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) le brindaron un emotivo homenaje colocando una pequeña distinción en su memoria, concretamente en uno de los extremos de la fosa común, donde se depositaron parte de sus cenizas, donde yacen los restos de cientos de republicanos fusilados, sobre todo en Gijón, por los vencedores de la Guerra Civil. Según explica la familia, el Consistorio ha alegado que ese lugar es exclusivo para ese colectivo.

La concejalía de Memoria Democrática, según aseguran los familiares, les ha trasladado que por este motivo vulnera la Memoria Histórica, Democrática y Social. "No vulnera nada. Nunca ha molestado a nadie que esté ahí. El último deseo de mi abuelo era reposar allí. Quería estar con los suyos, con los que había luchado durante muchos años. Todo se tramitó en su día de forma legal y se pidió la correspondiente autorización", defiende su nieto, Félix Redondo, quien integra la candidatura regional y local de Andecha Astur. Por ello, han trasladado su malestar a la concejala de Memoria Democrática, Salomé Díaz Toral. Su nieto considera esta decisión "una vulneración al honor de mi abuelo y su descanso en paz". Añade, en ese sentido, que "no se respetan los derechos de una persona que no está entre nosotros, pero sí en los corazones y en la memoria de todos". A pesar de que se les ha ofrecido ubicarla en otro lado, la familia ha rechazado esa opción y se limitará a retirarla.

"Luis Redondo Álvarez, fallecido el 22-X-2013. Primer secretario general de la CSI. Aquí están sus restos, donde él quería, carca de los fusilados por luchar por la libertad", reza la placa que pretende retirar el Ayuntamiento en honor al histórico obrero, medalla de plata de Gijón. Sus cenizas se repartieron entre la fosa común, el nicho de sus padres y la localidad salmantina de Alba de Tormes, donde nació su esposa. Redondo militó en el Partido Comunista y en Comisiones Obreras, que abandonó en la Transición para fundar la CSI. Fue su primer secretario general, un personaje muy conocido en la ciudad, aficionado a la música, a la filosofía y al boxeo.