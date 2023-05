Caballos de metal en Gijón por los enfermos de ELA: "Los motoristas somos solidarios"

Rugieron los motores en la Plaza del Humedal por una buena casa. Cientos de motoristas enfundados con chaqueta de cuero, guantes y llamativos cascos tomaron Gijón como punto de inicio para emprender una ruta solidaria de más de 100 kilómetros a favor de los enfermos de ELA. "No esperábamos tanta gente. Se han acabado todas las papeletas del sorteo solidario ", celebró este sábado la creadora de esta idea, Arancha Calleja, conocida como "La Brujona". En total, 5.000 euros conseguidos al vender un millar de papeletas (a cinco euros cada una) que irán íntegramente destinados a la asociación ELA Principado. "Una amiga me animó a llevar a cabo este encuentro. ¡No era consciente en el lío en el que me estaba metiendo!", bromeó.

Nadie quiso perderse la oportunidad de colaborar comprando esas papeletas solidarias para un sorteo de todo tipo de artículos donados por diferentes entidades. Una camiseta firmada por el motorista Odei Martínez, una escapada de fin de semana... Pero este sábado eso era lo de menos. "Toda ayuda es poca. Venimos a demostrar que los moteros somos un colectivo muy solidario", sentenció Xurde Vega, del grupo "Los Fartones del Camín". No le falta detalle a su atuendo. "Chupa" de cuero, abundante barba, pendientes, tatuajes... "Y el tiempo acompaña", celebró mientras cuidaba con mimo su potente Yamaha Drag Star. A Gijón llegaron moteros de todas partes de Asturias. Los caballos de metal surcan también fronteras. Agnieszka Tankiewicz es polaca y lleva ya catorce años viviendo en Asturias, la mitad viviendo con devoción la vida motera junto a su pareja. "Es bonito que nos juntemos tantos moteros por una buena causa. La convocatorio corrió como la pólvora por un montón de grupos de WhatsApp", explicó con su pañuelo al cuello y una curtida chaqueta. Su montura, una Honda de 1.300 centímetros cúbicos. Cerca, el joven Samuel Díaz optó por enfundarse un mono de competición para "cabalgar" sobre su R1. "He cogido ya cinco papeletas. Lo importante es ayudar, pero también pasarlo bien. Es una forma de conocer gente y hacer piña por una misma pasión", razonó. Entre esa jauría de cilindradas, tampoco podía faltar un toque excéntrico. Ahí estaba Francisco Javier Gutiérrez, "El gran mochi", dando la nota vestido de pantera rosa, con su moto completamente teñida de ese color. "Hoy es casi una fiesta". Fueron muchos las familias moteras de la región que se sumaron a esa solidaria peregrinación. Mocai, Punisher MC, Druidas MC... "Venimos de todas las partes de Asturias. Es un signo de hermanamiento", presumieron sus integrantes. Con algo de retraso, poco después de las once de la mañana, emprendieron la ruta de unos 100 kilómetros de carreteras nacionales y secundarias, con paradas en La Felguera y el CREDINE de Langreo. Después, tocó vuelta a Gijón. Devoraron kilómetros por una buena causa.