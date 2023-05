Pumariega: «Elegimos alcaldesa, no faraona; votemos a quien deje de vaciarnos los bolsillos»

Ángela Pumariega, candidata del PP a la Alcaldía de Gijón, arrancó ayer en su discurso de cierre de campaña cinco largos aplausos. Uno de ellos fue por esto: «El domingo Gijón elige alcaldesa, no faraona». «Esa es buena», se oyó decir en una sala del hotel Abba abarrotada, con la presencia del aspirante a la presidencia del Principado, Diego Canga, y al presidente del PP local, Pablo González. Venía lo de Faraona porque, remarcó Pumariega, «elegimos a quien deje de vaciarnos los bolsillos y nos baje de una vez los impuestos, no a quien presente la maqueta más grande». «Porque elegimos a quien se preocupe por todos y cada uno de nuestros ciudadanos, no a quien parezca importarle tan solo dejar un legado de hormigón», remató.

La exregatista olímpica incidió durante su intervención en «las personas». «Queremos ganar porque somos la garantía del cambio, somos la verdadera alternativa tras años de parálisis en nuestra ciudad, años donde no se ha luchado por lo realmente importante: las personas. Las personas son el centro de todos nuestros esfuerzos», señaló. Minutos antes dijo que, en Gijón, a partir de mañana, «solo hay dos futuros posibles». «Uno de ellos –desarrolló– es el más de lo mismo, los partidos del pasado, los que ya han tenido la oportunidad de gobernar nuestra ciudad. Y los resultados de gestión son los que tenemos a la vista: cifras alarmantes de estancamiento económico, una tasa de actividad ridícula, cierres continuos de comercios y empresas, y éxodo de nuestros jóvenes por falta de oportunidades». Pumariega alzó la voz: «Gijón no quiere más de lo mismo. No necesita más de lo mismo. No merece más de lo mismo».

Merece... una «opción de cambio: la del Partido Popular». «Somos los únicos que podemos garantizar que aplicamos las políticas que sirven para salir de la crisis, que generan crecimiento y empleo. Ya lo hemos demostrado cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno tanto en España como en muchísimos municipios y comunidades autónomas», defendió.

Con una bandera de Gijón ondeando sobre un cielo azul proyectada en una enorme pantalla, tomó la palabra Pablo González. «La sala está llena. Es el anticipo de lo que vamos a ver el domingo: que Ángela será alcaldesa y Diego será presidente». Ya se ganó de entrada una ovación. «El PP es el partido de las personas distintas –continuó–, porque queremos gobernar para todos: para los que nos votan y los que no. No somos sectarios. No vamos a decirles a dónde tienen que llevar a sus hijos, por dónde tienen que conducir...». El presidente del PP de Gijón advirtió que mañana Asturias «se juega mucho» y pidió «no dejar que la gente se despiste».

«Estamos compitiendo con la peor política. Tenemos en Gijón y en Asturias marionetas de Sánchez. Ellos son los que destruyen y obedecen a los intereses de su jefe, no a los de los asturianos. Queremos mandarlos a su casa». Pero ojo, añadió, «unos destruyen y otros obstruyen». Y sin nombrar a Foro y a su cabeza de lista, Carmen Moriyón, mandó un dardo envenenado: «Hay partidos que quieren llenar nuestra mochila de piedras. Aquí en Gijón gobernaron con Podemos, no nos confundamos». Y remató: «Ni a unos (al PSOE) ni a otros (Foro) podemos votar».