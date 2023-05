Los candidatos a la Alcaldía de Gijón llaman a la participación en una jornada "con mucha ilusión"

Los 75 colegios electorales del concejo han abierto este domingo las urnas, a las que están llamados 234.678 gijoneses para las elecciones locales y autonómicas tras una larga y trepidante campaña electoral que se saldará, pase lo que pase, con un gran cambio de rostros en el Ayuntamiento de Gijón. Respecto a las elecciones de 2019, solo José Carlos Fernández Sarasola (Ciudadanos) repite como candidato. Del resto de partidos con representación, concurren a las elecciones Luis Manuel Flórez, "Floro" (PSOE), Carmen Moriyón (Foro), Olaya Suárez (Podemos), Ángela Pumariega (PP), Sara Álvarez Rouco (Vox) y Javier Suárez Llana (Izquierda Unida-Más País-IAS). La jornada se está desarrollando sin incidentes. A ñas 14.00 horas la participación en Gijón se sitúa en el 36,21 por ciento, 3,1 por ciento más que en las elecciones de 2019 a estas horas.

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez, "Floro", votó en el colegio Lloreu de Gijón, donde se encontró a su llegada entre los apoderados de los partidos al portavoz municipal de Foro y número dos de la lista de Carmen Moriyón, Jesús Martínez Salvador. Tras depositar su voto Floro señaló: "hoy es un día especial, el día de la democracia, es el día para que todos libremente, y subrayo lo de libremente, demos nuestra opinión sobre lo que queremos hacer con Gijón, sobre lo que queremos hacer con Asturias", invitando a todo el mundo a votar porque "es una libertad que hemos conseguido, que los que ya peinamos canas sabemos que muchos años antes no era así".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, compartía también sus reflexiones después de ejercer el derecho al voto. "Costó mucho en este país conseguir el voto y hay que hacer política, porque si no la haces, te la hacen. Mi voto, nadie tendrá duda, es para Floro como Alcalde y para Adrián (Barbón) como presidente" del Principado, señaló.

Arropada por buena parte de integrantes de su candidatura, la exalcaldesa Carmen Moriyón depositó su voto esta mañana en el Palacio de los Deportes de La Guía, donde no faltaron los saludos de varios ciudadanos que también estaban votando en ese momento, una tónica general durante la campaña. "Llegamos a este momento muy contentos y con muchísima ilusión. Tenemos la sensación de haberlo dado todo por Gijón durante la campaña y la precampaña. Y ahora estamos con esa tranquilidad para afrontar lo que decidan los gijoneses que debe ser su próximo gobierno. Esa es la esencia de la democracia", compartió la candidata de Foro a la Alcaldía de Gijon.

Moriyón también animó a los ciudadanos a votar. "Esperemos que haya participación. El día acompaña. Da tiempo a ir antes de ir a ver al Sporting y sino también a la salida da tiempo a acercarse", bromeó la forista arropada, entre otros, por los miembros de su lista Jesús Martínez Salvador, María Mitre, Pelayo Barcia, Gilberto Villoria y Montserrat López Moro. "Otras elecciones eran más complicadas por muchos motivos, pero ahora llegamos con tranquilidad. Supongo que será también por el equipo excepcional que tenemos, que se afronta todo mucho mejor", remató Moriyón.

A las diez de la mañana era Ángela Pumariega, candidata a la Alcaldía del PP en Gijón, quien ejercía su derecho a voto en el Centro de Cultura Antiguo Instituto: "Estas son unas elecciones trascendentales; es un momento muy importante para todos los ciudadanos porque hoy se elige el futuro que los ciudadanos quieren para la ciudad. He ejercido mi derecho a voto con mucha ilusión, porque es la primera vez que lo hago como candidata a la Alcaldía. Afronto este día tan importante con expectación y con mucha ilusión", señaló la popular. Por su parte, el presidente del PP de Gijón, Pablo González, votó en las Escuelas de Porceyo a hacia las 11.00 horas y el número dos de la lista de Pumariega, Jorge Pañeda, votó a primera hora en el colegio Begoña.

Entre los más madrugadores estuvo Javier Suárez Llana, candidato a la Alcaldía de Gijón por Izquierda Unida, que lo hizo pasadas las 9.30 horas en el colegio de la Inmaculada. Suárez Llana, arropado por sus números dos y tres de la candidatura, Noelia Ordieres y Alejandro Farpón, respectivamente, ha hecho un llamamiento a votar con ilusión porque lo "que no decidamos hoy no lo vamos a decidir en los próximos cuatro años". El candidato asegura tener "buenas sensaciones, como a lo largo de toda la campaña". IU tiene ahora mismo un concejal y aspira a tener tres como mínimo para ser elemento sustancial en un posible gobierno de izquierda en Gijón.

José Carlos Sarasola, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Gijón, también a la misma hora, votó en el pabellón de La Arena. Sarasola ha instado a los gijoneses a que acudan a votar "en masa" puesto que "es momento de tomar decisiones muy importantes para la ciudad". "Espero que Ciudadanos siga estando en las instituciones", destacó el candidato de la formación naranja.

Olaya Suárez, candidata a la Alcaldía de Gijón por Podemos Xixón, acudió acompañada de su pareja y sus padres a votar al colegio Martínez Torner, en La Calzada. "He ejercido mi derecho a voto después de una campaña en la que lo hemos hecho todo con ilusión, motivación y mucha militancia. Con todas las ganas. Animamos a que todo el mundo salga a votar. Es la fiesta de la democracia. La gente tiene que ejercer su derecho a voto y espero que haya una participación altísima. En Xixón nos estamos jugando muchas cosas. Que la ultraderecha no entre al gobierno municipal y retrocedamos en derechos durante cuatro años. Que los barrios obreros no se queden en casa porque puede pasarnos factura en el futuro. Que voten lo que quieran, pero que salgan a votar", compartió Olaya Suárez.

Y añadió la candidata de la formación morada: "en Xixón nos estamos jugando todo. Tener un gobierno de derechas apoyado con la ultraderecha dentro gobierno o gobierno progresista con todos derechos conquistados en España traerlos a Gijón. Ley del aborto, de familias, LGTBI… tienen que plasmarse a nivel local y autonómico. Ayuso ya ha anunciado que en Madrid no va a aplicar la ley de la vivienda. Si estos avances queremos que se lleven a cabo en esta ciudad, tenemos que votar a partidos de progreso".

La candidata de Vox a la Alcaldía de Gijón, Sara Alvarez Rouco, ejerció su derecho al voto acompañada de su marido sobre las diez de la mañana en la Antigua Escuela de Comercio. La líder de la formación de Santiago Abascal, que después visitó a sus interventores en otros centros de votación, animó a toda la ciudad a votar. “Confiamos en que haya la mayor participación posible porque no podemos desperdiciar otros cuatro años. El 2027 igual ya es tarde”, agregó.

En Gijón, el resto de partidos que se presentan a las elecciones son Que Hable Gijón, liderado por Pepín Braña; Equo-Verdes, con el actual concejal Rufino Fernández; Suma Principado, con Luis Junco a la cabeza; Andecha Astur, con Alexander Martínez; y Gonzalo Fernández Cerezo, por el Partido Comunista de los Trabajadores de España.

Todo está muy igualado en Gijón. Las últimas encuestas apuntan a un resultado reñido entre los bloques de la izquierda y la derecha. La decisión de Moriyón de regresar a la primera línea política local apunta a un resultado notablemente mejor para Foro respecto a las elecciones de 2019, un crecimiento que también espera el Partido Popular. En el otro lado del tablero, los socialistas afrontan un examen tras apartar a la Alcaldesa, Ana González, en una ciudad que casi siempre ha apoyado sus siglas. Izquierda Unida se ha basado en sus medidas de movilidad y medio ambiente de los últimos años para tratar de ganar un segundo concejal y Podemos tratará de no perder fuerza. Ciudadanos luchará por sobrevivir en plena erosión de sus siglas. Los colegios estarán abiertos hasta las ocho de la tarde. Dos horas después se espera conocer los resultados.