El incendio en la fábrica de Vauste de Gijón deja dos personas afectadas por inhalación de humo

La chispa de un soplete, durante las tareas de desguace para achatarrar parte de la cadena de producción de la antigua fábrica de amortiguadores de Vauste (actualmente Graham Corporate) en el Alto de Pumarín, en Gijón, desencadenó ayer un incendio en las instalaciones que motivó un amplio despliegue de Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, además de una UVI móvil y una ambulancia en las que se atendió de manera preventiva a dos trabajadores que inhalaron humo. El fuego se originó durante el desmantelamiento del horno de secado de la línea de pintura de la fábrica, al contacto de la chispa con vapores de pintura.

Los operarios que fueron atendidos en las ambulancias son dos de los cinco que se encontraban en la factoría en el momento en el que se produjo el accidente, hacia las cinco y media de la tarde.

Los trabajadores pertenecen a una empresa que se encarga del achatarramiento de una parte de las instalaciones, material adquirido por una chatarrería cántabra. Los dos operarios que tuvieron que ser atendidos en las ambulancias son dos hombres de 44 y 40 años de edad, cuyos nombres responden a las iniciales M. H. A. e I. L.M., respectivamente. No fue preciso el traslado de ninguno de ellos a un centro sanitario.

"Fue un gran susto", indicó uno de los empleados que se encontraban en la factoría cuando se produjo el incendio, explicando que en un primer momento intentaron sofocar el fuego con extintores los propios trabajadores, tarea que resultó imposible, por lo que avisaron a los servicios de emergencia. El incendio fue controlado por los bomberos a las seis y cinco de la tarde, si bien no abandonaron el lugar hasta cerca de las siete y media, para comprobar que no se habían producido daños en el techo de la nave, y que por tanto no había riesgo para los trabajadores. Participaron un total de 12 efectivos de Bomberos, en los vehículos de primera y segunda salida y la autoescalera.