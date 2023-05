La jornada de "desconexión" de los candidatos gijoneses: "Ha sido un día tranquilo"

El primer día de un nuevo ciclo. Los gijoneses acudirán hoy a su cita con las urnas en las elecciones municipales más disputadas de los últimos tiempos tras una jornada de reflexión en la que los siete candidatos de los partidos con representación municipal liberaron su agenda tras varias semanas de intensa actividad durante la campaña. Los cabeza de lista dedicaron sus 24 horas previas a la maratón de hoy a sus seres queridos, a sus amigos o a practicar deporte. Tras muchos días sin respiro, el de ayer fue el más tranquilo antes de lo que está por venir. Será a última hora de la noche cuando se conozcan los resultados que alumbrarán el próximo gobierno local.

El candidato del PSOE, Luis Manuel Flórez, "Floro", dedicó parte del día con sus allegados, tras acudir al tributo a las víctimas del sida. "He pasado el día en familia, en especial con mis cuatro nietos, a los que no he podido ver mucho", destacó. Acudió por la mañana al XIV Memorial Permanente del Sida celebrado en el parque de la Memoria de Los Pericones. Estuvo con él el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García. Floro no se movió mucho porque, a continuación, estuvo en la folixa organizada por la Fundación Siloé en el campo de La Cruz de Ceares. Fue en Los Pericones donde sus nietos pudieron disfrutar de los juegos infantiles. "Gijón es una ciudad muy activa. Por eso hay que ir a votar. Votar para seguir siendo una ciudad progresista. Me ganaré la confianza de los gijoneses cada día", explicó.

El candidato de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, se relajó a su manera. Liberando adrenalina primero boxeando y luego viendo la carrera de Fernando Alonso. Estuvo a las diez de la mañana en el Grupo Covadonga para subirse al ring. "Ha sido una jornada tranquila. Recuperando un poco la tranquilidad pre-pre-campaña", reconoció, de buen humor. Tras quemar calorías dándole al saco de sparring se fue a hacer unas compras pendientes y luego a preparar la comida. Ya por la tarde vio la Fórmula 1 y a última hora se fue a dar un paseo con la familia. Remató cenando en compañía de unos amigos. "He hecho lo que cualquier gijonés en su día de descanso. Recuperando un poco la normalidad antes de mañana –por hoy–", resumió.

Carmen Moriyón aprovechó para celebrar una comida pendiente. La candidata de Foro se sentó a la mesa con el hasta ahora portavoz municipal y presidente local de la formación, Jesús Martínez Salvador, y con el exconcejal Fernando Couto. "Llevábamos tiempo teniendo esta comida pendiente y por razones de agenda no la habíamos podido cuadrar", comentó Moriyón. "Son dos grandes compañeros y dos grandes amigos. Dos personas muy importantes para mí", agregó. También acompañada estuvo la candidata de Podemos, Olaya Suárez. Acudió a la comunión de Valentina González, la prima de su novio. La celebración íntima tuvo lugar en el campo de golf de La Llorea. "Ha sido una celebración familiar. Estuve muy bien rodeada, con gente genial", afirmó.

Como deportista de élite que es, Ángela Pumariega aprovechó su día libre para hacer ejercicio. La candidata del Partido Popular estuvo muy activa. Por la mañana llamó la atención en una playa de San Lorenzo muy concurrida sobre la tabla de paddle surf. Cruzó la bahía entera, pero la cosa no quedó ahí. Aún se metió más caña después recorriendo la playa a nado. Después, pasó parte del día con sus padres ya que Alejandro Muscat, con el que se casó recientemente, se encuentra fuera de la ciudad. La guinda del pastel de lo que fue un día muy activo la puso impartiendo un curso de coaching online. "Paseé y estuve con amigos. Hemos tenido un día estupendo y ha venido muy bien esta pequeña desconexión después de 15 jornadas que han sido frenéticas", comentó a última hora de la tarde.

Sara Álvarez Rouco, candidata de Vox, aprovechó para hacer dos de las cosas que más le gustan. La primera, estar con su marido y con su hija. Y la segunda, leer. Aficionada a la novela histórica, pudo desconectar tras muchos días entre asuntos más arduos, como informes, proyectos y demás. Se la vio paseando por el Muro de San Lorenzo, una de sus zonas predilectas de la ciudad. "Ha sido una jornada tranquila después de una campaña intensa y satisfactoria", valoró. "Le he podido dedicar tiempo a la familia ya que estos días no he podido como me hubiera gustado. También he podido leer, que es una de mis grandes pasiones", reveló.

Javier Suárez Llana, el candidato de Izquierda Unida–Más Xixón–Izquierda Asturiana, coincidió con Floro en el memorial de las víctimas del sida. El resto del día lo pasó entre amigos, en el tendayu del Museú del Pueblu d’Asturies. "He disfrutado del sol, de la música y del buen ambiente en el 15.º aniversario de la Caja de los Músicos", finalizó Suárez Llana.

Los 75 colegios electorales abrirán para que 234.678 gijoneses decidan el próximo gobierno local. Las últimas elecciones las ganó Ana González. Recuperó para el PSOE el bastón de mando tras ocho años de Foro. Los dos mandatos de Carmen Moriyón son, por ahora, las excepciones a lo que desde 1979 fueron gobiernos del PSOE. En su día ganaron José Manuel Palacio, Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso. Las urnas decidirán qué partido logra más apoyos. Muy probablemente, los pactos decidirán el nombre del próximo alcalde o alcaldesa.