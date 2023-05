"Los rotarios deberían ser más conocidos, se juntan con el único objetivo de ayudar"

El médico Jesús Kocina (Gijón, 1960), de AVS Salud y propietario del Hospital Covadonga, dio a conocer junto a su equipo el verano pasado la creación de la Fundación Eduardo Kocina, una entidad benéfica en homenaje a su hijo fallecido. Su programa más aclamado, una terapia equina para personas con discapacidad, protagonizará la cena benéfica anual del Club Rotary de Gijón, que recaudará también fondos para un proyecto propio: la esperada rehabilitación de la capilla de San Esteban del Mar. El encuentro se celebrará el próximo viernes, 2 de junio, a las 20.30 horas en el Somió Park. Los pases están disponibles en el propio restaurante, en el Café Central y en la peluquería Gerclem.

–¿Cómo surgió esta colaboración con los rotarios?

–El origen de la vinculación está en una persona, Germán Heredia, que fue presidente de los rotarios y sigue con un cargo dentro de la organización. Somos casi hermanos, amigos desde la infancia y de ahí surgió: él me llamó y a mí me pareció buena idea la colaboración no solo de personas sino de entidades que buscamos puntos similares. Tuvimos alguna reunión y todos nos entendimos muy bien.

–La esencia de la Fundación Eduardo Kocina no dista mucho de la de los rotarios. –

Como cualquier organización, creo, que tenga un fin social. Ellos también están buscando fondos para rehabilitar la capilla de El Natahoyo, así que acordamos hacer esta cena conjunta para reunir a toda la gente posible.

–La Fundación se dio a conocer el verano pasado. ¿Cómo ha sido este primer año?

–En realidad, y ese fue uno de los problemas que tuvimos, tardamos dos años en presentarla porque quisimos esperar a tener toda la documentación necesaria. Desde entonces, hemos hecho varios programas. Hicimos uno esta Navidad con mujeres en exclusión social, les llevamos comida y regalos a los niños. Y alguna otra cosa que no hemos publicitado porque la Fundación no busca eso. Ahora sí anunciamos estas becas de equinoterapia, que quizás fue el programa más potente que hicimos porque queremos renovarlas y para eso necesitamos financiación. Nos gustaría no tener que dejar a ninguna persona con discapacidad fuera del programa porque realmente están encantados. Ahora mismo tenemos a unas doce personas.

–¿Hay algún programa nuevo en mente?

–Tenemos uno que estamos intentado lanzar para, digamos, facilitar la contratación de mujeres en exclusión social. Se trataría de pagar los seguros sociales de estas empleadas a las empresas que las contraten durante dos años, y así facilitar que se integren en el mercado laboral. Ahora mismo, estamos esperando para tener datos un poco más exactos sobre esto, pero estamos ya en contacto con Servicios Sociales. Esperamos que pueda salir pronto.

–¿La idea es que la Fundación siga ampliando programas o se quiere afianzar los que ya hay?

–El problema de cualquier fundación siempre es el mismo: el económico. Y aunque muchas empresas colaboran conmigo, quizás porque no tienen remedio (ríe), lo que estoy viendo es que vamos a tener que coger algo concreto que nos aporte una financiación mensual. Lo mejor que sabemos hacer a nivel empresarial es la gestión de recursos asistenciales, así que estamos buscando un centro en algún lugar de España y gestionarlo con el objetivo de que sus beneficios se destinen a la Fundación. Siento que no vamos a poder seguir pidiendo dinero a otras empresas o poniéndolo de nuestro bolsillo indefinidamente. Ya estamos mirando varios negocios que nos encajarían.

–El origen de la Fundación tuvo un doble motivo: personal y empresarial.

–Sí. Tuve un momento personal difícil, cuando se murió mi hijo trágicamente. Y ahí surgió la idea de que a través de él pudiésemos hacer algo que ayudase a que se quedara un poco su huella, a que su presencia siguiese aquí. También, de forma paralela, el crecimiento de nuestra empresa, AVS Salud, nos permitió volcarnos más con la responsabilidad social corporativa, algo que es hoy en día trascendental para cualquier empresa y más en este sector.

–¿El Covadonga, que acaba de adquirir una máquina hiperbárica, es el gran proyecto de AVS?

–Bueno, para mí sí, pero para el resto no sé, no creo, eh (ríe). Nuestro mayor volumen de actividad son servicios a domicilio y residencias. Ahora bien, personalmente mi ojito derecho es el hospital, evidentemente. Aquí nací y aquí espero morirme.

–¿Notan la falta de sanitarios?

–Sí, el mismo problema que el resto de hospitales: no hay profesionales. Sí es verdad que últimamente empezamos a notar que vienen más. Pero seguimos intentando captar. El antiguo jefe de servicio de Vascular de Cabueñes, Javier Álvarez, se va a venir con nosotros. En la pública se jubiló.

–¿Cómo ha evolucionado el complejo desde la reforma?

–Cambió mucho, sí. En facturación ahora mismo el hospital factura el triple, más o menos, pero varía por servicio. En algunos como Dermatología, Traumatología y Oftalmología casi no damos abasto. En otros servicios seguimos tratando de hacer buenos equipos. Yo ahora, cada vez más, lo que quiero es contratar. Esto de los porcentajes de que vengo un rato y ya, no sé. Creo que el médico que se implica de verdad es el que está en nómina. También es lo lógico.

–El hospital realiza también visitas a domicilio, un servicio muy poco común en la privada. ¿Funciona?

–Sí, sobre todo con pacientes asegurados, pero a mí me sorprende. Cuando yo empecé en esto, con mi padre, hacíamos muchísimas visitas a domicilio. Y ahora tampoco es que haya una gran demanda de pacientes privados por este tema, de aseguradoras sí, pero no de gente por su cuente.

–También han crecido los seguros médicos. ¿Tardará en adaptarse la región a este nuevo modelo?

–Antes no había casi nada y ha subido muchísimo. Igual también s han triplicado. El problema que está habiendo ahora con los seguros, al final, es que por seguros de 80 o 100 euros, el médico recibe bastante poco dinero, así que no es un método que le convenza demasiado. Parece que casi se crea una segunda seguridad social. Y, bueno, el dinero manda. Pero tenemos médicos que no quieren ver a pacientes de aseguradoras. Está cambiando todo. Y en Asturias aún seguimos muy reticentes, pero está subiendo.

–Siempre incide en que la privada y la pública no son competencia.

–Estamos para ayudar, para colaborar y para dar servicio público. El servicio no es la gestión, el servicio se da y estamos encantados de darlo. Por ahora tenemos pocas licitaciones con la pública, pero estamos para eso, no para competir. Creo que ambos modelos son muy necesarios. La diferencia es importante: gestión y servicio. ¿Sanidad pública? Por supuesto. Pero la gestión pública no siempre es eficaz. El modelo que mejor funciona es un servicio público, pero bien gestionado. Y en Asturias no es ninguna extrañeza. Eso hacen ya los hospitales de Jove y de Cruz Roja.

–Otro paso fue comprar la Residencia Jovellanos.

–Tenemos pendientes hacer mejoras, pero se va a beneficiar mucho de estar aliada con este hospital. Parece que vamos hacia dos modelos: de asistidos y de válidos. La de Jovellanos va a ser una residencia de asistidos, porque con un hospital al lado es lo lógico, y con válidos creo que nos dirigimos hacia un "cohousing", viviendas compartidas. Estamos haciendo unas en Siero.

–Tras este viernes, ¿qué relación habrá con los rotarios?

–Son gente majísima. Yo había escuchado mucho de ellos, pero solo conocía a Germán. Quizás la gente aquí no acaba de entender a estos clubes, que son más conocidos en otros países. A mí, en estos tiempos que corren, me encantó conocer a gente que solo quiere juntarse y buscar soluciones en común con el único objetivo de ayudar. Tendrían que ser mucho más conocidos.