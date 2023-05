Ciudadanos se queda sin concejales: "Es un fracaso, no se puede ocultar"

De ser la segunda fuerza política en la última Corporación municipal, con cuatro concejales, a quedarse sin representación, tras perder 16.855 votos. Ciudadanos se queda fuera del Ayuntamiento de Gijón tras ocho años de presencia. "Es un fracaso, no se puede ocultar, es un resultado malísimo", lamentó José Carlos Fernández Sarasola, que no ha podido repetir como concejal por tercera ocasión seguida.

El candidato de Ciudadanos e impulsor del partido en la ciudad hace nueve años, destacó pese al mazazo en los resultados electorales (solo 1.334) que se ve capacitado para seguir peleando e intentar de nuevo retornar al Ayuntamiento de Gijón. "Aquí seguiremos, porque nacimos con una idea, que es lo gijoneses, y no ha cambiado, aunque no estemos en el Ayuntamiento, seguiremos trabajando", explicó Sarasola. Y añadió: "Vamos a ser una mosca cojonera del resto de partidos, han prometido lo que les ha venido en gana, parece que los gijoneses confían en que eso será verdad, entonces lo que vamos a hacer es fácil: perseguirlo". Y subrayó en la misma línea: "Estaremos fuera del Ayuntamiento, pero no nos harán callar, y dentro de cuatro años volveremos a estar ahí".

Ciudadanos, que ha perdido representación en la gran mayoría de municipios donde tenía concejales, así como en el Principado, ha vivido un golpe si cabe aún más duro en Gijón, donde había sido el segundo partido más votado hace cuatro año. "Estamos en un escenario terriblemente polarizado y el centro, cuando existe tanta polaridad, es el que sufre. En Gijón se buscó esa polarización, entre PSOE y Foro, y se fue a una campaña muy agresiva. Y cuando se está en el centro y se es moderado se sufre", comentó Sarasola.

Pese a que Ciudadanos ha perdido su representación en el Ayuntamiento, su candidato insistió en que se ve capacitado para seguir. "Hay compañeros que decidieron dar otros pasos, pero eso es que no creyeron en este proyecto. Hay que estar a las duras y a las maduras", enfatizó. Sobre el resultado electoral en la ciudad, con un vuelco político, con mayoría de las formaciones de derechas, Fernández Sarasola indicó: "Se preveía que pudiera pasar este cambio de bloque, porque han sido cuatro años nefastos de Ana González, pero el partido que supuestamente va obtener ahora la mayoría, hace ocho años gobernó con Podemos, y ahora tiene que hacerlo con Vox, no sé si la cosa es mantenerse en el poder o hay una ideología detrás".