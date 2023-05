Podemos cosecha sus peores resultados: "Perdimos la confianza por la guerra interna"

Fue una noche complicada en la sede gijonesa de Podemos. La ley electoral amenazó hasta el último momento su presencia en la futura Corporación. Superaban tan solo por algo más de una décima el 5%, el umbral mínimo que debe alcanzarse para contar con representación. Finalmente, lo sobrepasaron con 7.222 papeletas (5,15%), los peores resultados con diferencia en las tres convocatorias a las que se ha presentado. "No son lo que esperábamos. Son unos malos resultados. No solo en Xixón, sino en toda la parte municipal de Asturias. Tampoco hay nada que celebrar a nivel autonómico", asumió sin tapujos la candidata, Olaya Suárez.

Preguntada por los motivos que les han llevado de pasar de tres concejales a uno, Suárez reconoció que la guerra interna del partido podría tener buena parte de culpa. "La situación en Asturias no ha ayudado nada. La gente no confía en partidos que andan a la guerra interna. No ha gustado. Lo entiendo, es muy reciente todo lo que ha pasado y la gente no se le ha olvidado", reflexionó la "número dos" de la formación a nivel regional. Suárez señaló que "en la campaña no hemos podido recuperar esa confianza a pesar de que en la lista autonómica y las municipales tratábamos de centrarnos en la gente y hacer políticas para la mayoría". La distancia entre el aparato del partido, del que Suárez es secretaria de Organización, y el sector crítico de la candidatura al Principado se tradujo en numerosos cruces de acusaciones, culminándose con encierro en la sede gijonesa de Tomé y varios miembros de la candidatura regional a raíz de la exclusión del número 4 del partido, Jorge Fernández. No sanaron las heridas con las imágenes de acercamiento que Suárez y Tomé trataron de escenificar en el cierre de campaña.

Los firmados ayer por Podemos son los peores resultados que la formación ha alcanzado en Gijón desde su creación. "En Xixón va a gobernar la derecha. Veremos que, a pesar de lo que ha dicho durante la campaña, Moriyón se apoyará en Vox para conseguir la mayoría absoluta. Van a ser cuatro años de retrocesos en derechos en Xixón", dijo. "Cuatro años en los que vamos a trabajar allí donde tengamos concejales de Podemos para hacer políticas progresistas e intentar que la vida de la gente mejore a pesar del gobierno que vamos a tener", prometió Suárez.

La primera vez que Podemos se presentó a los comicios municipales fue en mayo de 2015 bajo la marca de Xixón Sí Puede. El por aquel entonces candidato, el profesor Mario Suárez del Fueyo, obtuvo 29.870 votos (un 21,1%) que se tradujeron en seis concejales. El rechazo de la formación a investir como alcalde al socialista José María Pérez propició que Carmen Moriyón alcanzase su segundo mandato. De hecho, los foristas se apoyaron en varias ocasiones en la formación morada para sacar propuestas adelante durante esos cuatro años.

Los resultados también son significativamente peores a los obtenidos en la última cita con las urnas. En 2019, ya con el nombre de Podemos y en coalición con Equo, sumaron 16.161 papeletas (11,9% de los votos) con Yolanda Huergo como cabeza de lista, consiguiendo una representación de tres concejales. "Ahora son cuatro años para reforzarnos y recuperar la confianza de la gente que hemos perdido. En 2027 queremos volver a tener gobiernos progresistas en Xixón y otros concejos de Asturias", zanjó Suárez.