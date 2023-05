Sin excusas para quedarse en casa

No hace ni siquiera aún un año cuando saltó la noticia de que Orlegi fichaba al mexicano Odín Vite como director de Ciencias Aplicadas al Deporte para supervisar el rendimiento físico de la plantilla del Sporting, así que solo los más sportinguistas reconocían ayer al médico deportivo sentado, como vocal, en una de las mesas electorales de la Escuela de Comercio. "No me esperaba que viniese tanta gente", comentó el profesional entre risas, aunque manifestó que la jornada había sido "muy tranquila", sin conflictos. "La gente viene con muy buen ánimo y con mucho sentido del humor", agradeció. Revisó los documentos de identidad de, entre otros, el exjugador rojiblanco Pablo Pérez, de regreso a la ciudad tras su paso por la India. En este caso, el futbolista acudió a su mesa por error –la suya estaba en otra sala del mismo edificio–, pero Vite sí pudo atender a más de un votante con su camiseta rojiblanca bajo la chaqueta.

A pocos metros, en el Antiguo Instituto, se acercaron a votar las hermanas Carmen y Gloria Sánchez, procuradora y abogada, respectivamente. En realidad, votó solo la segunda, porque la primera ya había emitido el suyo por correo y se acercó solo como acompañante. ¿El motivo? Sale de cuentas mañana mismo para dar a luz a una pequeña que se llamará como ella. "Al final resulta que me encuentro bien, así que podría haber venido sin problema, pero no me quería arriesgar a perderme mi derecho", contó. Los interventores de este colegio electoral se quedaron con otras dos anécdotas: una votante de 103 años y otra también de edad avanzada que tenía en su DNI permanente otra fotografía distinta, más favorecedora, pegada sobre el carnet. "Dijo que no le gustaba nada cómo había salido en su día", contaron las interventoras, entre risas. Una de ellas era Lara Martínez, número dos de la lista socialista. Más anécdotas. La interventora estrella del otro gran colegio electoral de la zona centro, el Colegio Jovellanos, era Paz Fernández Felgueroso, exregidora socialista, que tuvo que aclarar varias veces que ella misma se ofreció voluntaria. "La gente me mira con extrañeza y me pregunta, ‘¿qué, le tocó?’ y les digo que no, que esto es voluntariado puro", indicó la exalcaldesa, risueña. Se juntaron muchas caras conocidas en este centro. Cuando Ana Castaño, coordinadora de Izquierda Unida, fue a votar, se encontró en el interior con el candidato socialista Luis Manuel Flórez, "Floro", en plena visita a colegios electorales. Y, a la salida, se encontró con Laura Tuero, hasta ahora edil de Podemos. Otros votantes empezaron el día de celebración pasase lo que pasase en el escrutinio. Era el caso de Alberto Sánchez Riesgo, conocido exdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Ayer cumplía 81 años, y se acercó a votar de la mano de su esposa, Margarita Vicario. Riesgo contó que nunca se perdió una cita electoral, tampoco cuando trabajaba, pese a que durante gran parte de su vida estuvo "más tiempo en clase que en casa": se hizo perito en 1964, catedrático en 1971, subdirector de la Escuela en el 1986 y director en 1994, hasta su jubilación en 2002. Ahora camina con dos bastones mientras se recupera de tres aneurismas, pero se mostró bien de ánimo. Por lo demás, la jornada se saldó sin mayores incidentes más allá de los clásicos olvidos del DNI y pequeñas colas puntuales a hacia el mediodía, que fue la hora punta de la jornada. También hubo una intervención de Bomberos porque un hombre, viendo que a su regreso del colegio electoral su mujer no le respondía en su casa de Cimadevilla, creyó que le había pasado algo. Resultó ser una falsa alarma.