Floro presentará su candidatura a la Alcaldía de Gijón pese a la victoria pírrica

Pese al vuelco electoral que ha llevado a que la derecha sume una holgada mayoría de 15 concejales en el Consistorio gijonés, el PSOE no renuncia a hacerse con la Alcaldía y presentará la candidatura de Luis Manuel Flórez, "Floro", a la investidura. "No es un buen resultado para la izquierda, pero nosotros tenemos una responsabilidad; somos el partido más votado, tenemos un programa, tenemos un equipo y tenemos ganas de trabajar por Gijón y, por lo tanto, desde mañana mismo me pondré en contacto con el resto de partidos políticos para comenzar a dialogar sobre el futuro de Gijón", dijo anoche.