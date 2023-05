"El Gijón que soñamos está hoy más cerca", afirma una Moriyón que ya se ve alcaldesa

Entre gritos de "Alcaldesa, Alcaldesa" fue recibida Carmen Moriyón cuando el reloj pasaba de las once y media de la noche. La candidata de Foro, la lista más votada dentro del bloque de derechas, apuró hasta que el escrutinio llegó a su final porque eran muchos los foristas que en los salones del hotel NH conservaron hasta el final la esperanza de arrebatarle un concejal al PSOE. Apenas 328 votos separaron al partido de la victoria en las urnas. Pero las sensaciones entre los simpatizantes eran de victoria ayer por la noche. En la misma línea que el discurso de Moriyón. "Gijón, gracias por la confianza depositada para cambiar el rumbo de la ciudad", celebró la exalcaldesa, que ahora deberá llegar a acuerdos con el PP y Vox para recuperar el bastón de mando.

Carmen Moriyón, tras guiños al candidato regional, Adrián Pumares, y a todos los simpatizantes y afiliados que han colaborado con el partido, entonó un mensaje de mucho optimismo. "Juntos comenzamos hoy a escribir una nueva página en la historia de esta ciudad. Una ciudad a la que le ha llegado la hora de mirar al futuro con ambición, de ser valientes y de recuperar esa ilusión que siempre nos ha caracterizado", pronunció la líder forista, que logró 40.274 votos, muy por encima de los 16.803 sufragios obtenidos en 2019, con Álvaro Muñiz como candidato.

La candidata asumió el resultado electoral "como un honor y una responsabilidad; la mayor a la que puedo optar como gijonesa". "Desde este momento, mi equipo y yo asumimos la responsabilidad de gobernar para todos, para los que nos habéis votado y para los que no", apuntó. Y quiso dejar claro que "Foro no ha llegado hasta aquí para gobernar de espaldas a los gijoneses. Gobernaremos desde Gijón, por Gijón y para Gijón, Que a nadie le quepa duda", prometió, entre aplausos, Moriyón.

La hoja de ruta del equipo forista será la de "gobernar para todos". Un objetivo que implica "escuchar, llegar a acuerdos y recuperar consensos". "Siempre que Gijón ha remado unida en una misma dirección nos ha ido bien", recordó la exalcaldesa. "A ello nos vamos a dedicar desde el minuto uno. Y a esa vocación invitamos a aquellos partidos democráticos que quieran garantizar la estabilidad institucional que los gijoneses exigen para su Ayuntamiento", advirtió Moriyón, consciente de que "el mandato de los gijoneses es claro; el resultado no deja lugar a dudas". "Quieren cambiar las imposiciones, los bandazos y el sectarismo (en referencia al actual gobierno local de PSOE e IU) por consenso, diálogo y acuerdos para avanzar, no para destruir", prosiguió una exultante Moriyón que prometió "dejarse la vida en ello si hace falta".

Pero para llevar a cabo esos objetivos necesita compañeros de viaje, toda vez que los números no le dan para gobernar en solitario. "Gijón no tiene tiempo que perder. Es momento de pensar en Gijón, y ahí, solamente ahí, aquel que quiera nos va a encontrar. No hace falta decir más", remató Moriyón.

El final de su aplaudido discurso volvió a poner en valor el vuelco histórico que han decidido los gijoneses para apartar al PSOE (ahora liderado por Luis Manuel Flórez, "Floro") de la Alcaldía de la ciudad. "Lo digo convencida, el Gijón que soñamos está hoy más cerca. Gijón ha hablado en las urnas como una ciudad valiente, viva, y grande. No os vamos a fallar. Desde hoy empezaremos a trabajar para que la ciudad recupere la ilusión y afronte el futuro con esperanza. Un futuro brillante. Gijón es ahora"", remató Moriyón, que durante toda su intervención estuvo arropada por los otros siete concejales que la acompañarán en el Ayuntamiento: Jesús Martínez Salvador, María Mitre, Gilberto Villoria, Montserrat López Moro, Pelayo Barcia, Nuria Bravo y Jorge González-Palacios. Los foristas continuaron la velada dándose abrazos y la enhorabuena tras desbancar de nuevo al PSOE.