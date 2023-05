Cabueñes medita ampliar su plan de cirugías ambulatorias de próstata

Las cirugías de próstata con láser de holmio, una de las técnicas estrella del Hospital de Cabueñes, acaba de saldar con éxito su proyecto piloto de apostar por un procedimiento ambulatorio –un abordaje del que fue pionero en la región– en pacientes con casos más leves. Tras ese primer estudio, que siguió la evolución de unos 800 operados desde finales de 2021, la apuesta de Cabueñes ha mostrado ser efectiva, con una tasa nula de reingresos y un porcentaje residual de complicaciones, todas ellas leves. "Ahora estamos pensando operar con esta técnica casos más graves. Lo piden los pacientes", asegura Rebeca Blanco, uróloga del hospital e impulsora del procedimiento ambulatorio.

En Cabueñes trabaja también el cirujano Iván González, que como experto en esta técnica tutorizó a decenas urólogos de dentro y fuera de Asturias en los últimos años. Él explica que, hasta que se impusiese este procedimiento, había a grandes rasgos dos formas de trabajar: una cirugía abierta para casos más graves y una endoscópica para casos más leves. La primera aportaba más garantías de poder extirpar más tejido, pero daba problemas porque era frecuente que los pacientes sufriesen sangrados en quirófano. Y la segunda era más sencilla, pero podría resultar infructuosa en caso de que la próstata del paciente estuviese peor de lo que pensaban los cirujanos. "La cirugía con este tipo de láser pulsado, básicamente emula una cirugía abierta de manera endoscópica. Ahora lo que demostramos es que es segura y que funciona", resume González, que añade: "Antes teníamos que elegir, tratar de adivinar si el paciente tenía un caso más o menos grave para no hacer una cirugía abierta sin necesidad o una endoscópica que no resultaría suficiente, pero ahora el láser holmio suele servir para todos". Para que esta técnica se haga de forma ambulatoria, no obstante, y según explica Blanco, en Cabueñes se están limitando a próstatas de unos 60 gramos, un límite que es el que ahora se medita ampliar.

Lo interesante de este proyecto en Cabueñes es que el volumen de beneficiados puede ser amplísimo y que la técnica, hasta ahora, están dando resultados incluso mejores de los esperados. Con esta operación de láser se hace una enucleación del tejido prostático, una extirpación total, provocando burbujas que estallan y "trituran" la parte que se quiere retirar. González compara el procedimiento con pelar una mandarina: ante un adenoma de próstata, cuando la glándula crece de manera anormal por su centro –sucede siempre, en menor o menor medida, según se cumplen años–, lo que los cirujanos quieren es retirar ese tejido que ha crecido en exceso en el interior y mantener el tejido exterior para que el enfermo pueda recuperar sus funciones excretoras. "Si piensas en una mandarina, nosotros queremos quitar los gajos: antes lo hacíamos manualmente y ahora con un láser que los disuelve", resume el cirujano, que incide en que el volumen de pacientes que acaban teniendo un problema de próstata, más en una región envejecida como Asturias, es cada vez más alto.

Tras este primer estudio de resultados, que se dará a conocer pronto en la publicación Actas Urológicas Españolas, lo que Cabueñes demuestra es la viabilidad de esta técnica en un procedimiento ambulatorio. Blanco llevaba ya años en el hospital tratando de impulsar programas que redujesen la estancia de pacientes en el complejo, y en su servicio fueron pioneros a la hora de decretar el ingreso de pacientes, si se podía, en el mismo día de su operación. Ahora, la idea es que los casos menos graves tampoco tengan que dormir en el hospital. "Para ellos supone calidad de vida y, para el sistema, un ahorro económico notable", señala la facultativo.