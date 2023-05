Foro quiere "encabezar un gobierno centrado" y el PP se ve "decisivo" para conformarlo

Satisfacción, alegría, ilusión y una palabra clave: cambio. El día después de las elecciones entre las formaciones de la derecha sirvió para trasladar el mensaje de la necesidad de materializar con un nuevo gobierno tras el vuelco en las urnas después de cuatro años de mando del PSOE en alianza con Izquierda Unida. "Gijón ha pedido con mucha firmeza un cambio", coincidieron en señalar Jesús Martínez Salvador, presidente local de Foro y Ángela Pumariega, cabeza de lista del PP en el Ayuntamiento, que mostraron su disposición a trabajar para llegar a un acuerdo.

Un mensaje que contrasta con el de las fuerzas de la izquierda, que tras perder la mayoría, centran ahora su discurso en "aislar a Vox", que sería la pieza clave que daría la mayoría a la derecha, sumándose a los concejales de Foro y PP. "La extrema derecha no puede condicionar el gobierno de Gijón. Todos los partidos nos comprometidos en campaña a que no habría acuerdos con Vox. También lo hizo Carmen Moriyón", destacó Javier Suárez Llana, candidato de Izquierda Unida. "Haremos todo lo posible para que la ultraderecha no marque el rumbo de la política municipal. Nos esperan cuatro años de retroceso en todos los derechos sociales conseguidos", comentó Olaya Suárez, aspirante de Podemos.

Jesús Martínez Salvador aludió "a los 40.000 gijoneses que han elegido nuestro proyecto para pilotar el Gijón del mañana" y también al hecho de que "de manera histórica y sin precedentes en unos comicios locales, Gijón ha elegido una nueva mayoría que exige un cambio en el gobierno local". Desde Foro, como segunda fuerza más votada –la primera del centro derecha– se postulan como candidatos a la Alcaldía: "Buscaremos encabezar un gobierno centrado y que gobierne por igual para todos los gijoneses, tal y como Carmen Moriyón demostró en sus ocho años de alcaldesa. Estamos listos para iniciar un diálogo con el resto de fuerzas políticas de cara a dotar a Gijón de la estabilidad que demanda en el menor tiempo posible".

Ángela Pumariega, cabeza de lista del Partido Popular, recalcó el papel que debería jugar su partido en ese nuevo gobierno, en el que consideran que tienen que estar representados: "Los gijoneses nos han mandado el mensaje de que ese cambio de gobierno debe ser plural, ya que ningún partido tiene mayoría suficiente para gobernar en solitario". "El Partido Popular quiere que se respete la voluntad de los gijoneses", añadió.

Si Foro creció de 3 a 8 concejales, el PP también aumentó su representación en el Ayuntamiento, en su caso de 3 a 5. "Por cada dos votos que recibimos en 2019 ahora han sido tres. Igualamos la mejor representación desde el fin del bipartidismo", comentó Pumariega, antes de añadir que "no estamos del todo contentos con este avance, porque queríamos la Alcaldía, pero somos decisivos a la hora de conformar el gobierno local".

En Izquierda Unida, Javier Suárez Llana destacó en primer lugar que "pese al desgaste de gobernar durante un mandato muy difícil somos la única fuerza de izquierdas que crece" y se refirió precisamente a ese retroceso del PSOE y Podemos: "El resultado es contundente y debe invitar a la reflexión, especialmente al PSOE, porque la ciudadanía penaliza el ruido, y haber sido durante el último año el principal partido de oposición a su propio gobierno no ha ayudado a aportar credibilidad a su propuesta para contribuir a que la izquierda sumase mayoría".

Vox, con dos concejales, fue la única formación que no quiso realizar ayer ninguna valoración. Mientras que en Ciudadanos, que se ha quedado sin representación, José Carlos Fernández Sarasola insistió en que "ha sido un resultado muy malo", que achacó a "una campaña muy polarizada". Y subrayó que seguirá en la formación: "Ciudadanos no desaparece, seguiré en el partido trabajando por los gijoneses, pero ahora desde fuera de la institución".