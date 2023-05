Monchu García, líder del PSOE de Gijón, replica a la Alcaldesa por sus críticas: "Solo le mueve el rencor"

"Deja vu" en el socialismo local. Los cruces de acusaciones entre la Alcaldesa, Ana González, y la dirección de la Casa del Pueblo, tan habituales desde el mes de septiembre (cuando se optó por evitar que la regidora repitiese como candidata) y que parecía que se habían olvidado al iniciar la campaña, han vuelto a florecer esta semana, después del proceso electoral en el que el PSOE ha pedido dos de sus concejales con respecto a 2019. Primero, hoy por la mañana, fue la Alcaldesa la que achacó el resultado a "una muy mala campaña" y una la decisión del partido de estar "un año y pico acosando y desvalorizando lo que hizo este gobierno". Horas después llegaba una nota de prensa desde la ejecutiva del PSOE en la que Monchu García, secretario general de los socialistas en la ciudad, replicaba también con dureza las palabras de una persona a la que "solo le mueve el rencor". "Ana González busca una cuota de protagonismo que ya no le corresponde", señaló García, asegurando que no entrará “en polémicas estériles con alguien a quien solo le mueve el rencor por no haber asumido una decisión democrática tomada por una abrumadora mayoría". "Los resultados de Gijón, a pesar de que el PSOE ganó las elecciones, merecen un análisis en profundidad que no excluye ni la gestión ni la actitud de la actual alcaldesa”, añadió.

Monchu García, sin citar fuentes, recordó esta tarde que "el 83% de las vecinas y vecinos rechaza la gestión de la actual alcaldesa, tal y como consta en encuestas externas al partido recogidas por los medios de comunicación". "Los datos de los últimos comicios son consecuencia de un mandato desaprobado por la ciudadanía, pero aún así, el PSOE es el partido más votado. Si con la opinión en contra del 83% de la ciudadanía no es capaz de hacer un análisis personal y político en profundidad, hay un problema. Ana González conocía desde hace tiempo los datos en los que se apunta este rechazo. Demuestra que no ha sabido entender a nuestro municipio”, valoró el líder de los socialistas. Cabe recordar que en la encuesta la empresa GESOP para LA NUEVA ESPAÑA, que atinó con la preferencia del electorado por el bloque de derechas y lo igualados que estaban PSOE y Foro, es cierto que reflejó un suspenso de la ciudadanía a la gestión del Ayuntamiento con un 47,4 por ciento de los encuestados. Pero el 30,1 por ciento daban un aprobado, el 18,3 por ciento un notable y el 2,9 por ciento un sobresaliente. La nota media era de un 4,4 sobre diez, con mayor índice de aprobado entre las personas más jóvenes y los votantes de IU y PSOE. En la nota de prensa enviada, además, Monchu García cuestionó que "la actitud de la actual regidora no solo no ayudó a que la campaña socialista fuera favorable si no que trató de desacreditarla". Ahora, desde la Casa del Pueblo le piden mayor cooperación ante las elecciones generales del próximo 23 de julio. “Ana González debería cambiar de actitud y cooperar en esta próxima convocatoria de elecciones o, al menos, no entorpecer la posible victoria que permita al PSOE volver a gobernar a nivel nacional”, solicitó Monchu García.