El PSOE llama a todos los partidos menos a Vox para pedirles que le dejen gobernar

La dirección del PSOE de Gijón, junto a los concejales electos y al candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Fórez, "Floro", se reunió ayer para compartir impresiones tras la cita electoral del domingo, en la que la formación perdió dos concejales y vio cómo la derecha arrasaba con un resultado histórico. Pero los socialistas no se dan por vencidos. Y apelan a crear un cordón sanitario a Vox para mantenerse en el poder otros cuatro años, prometiendo "buscar un gran consenso sobre el futuro de Gijón". "No cerramos la puerta a nada. Si entendemos las formas de juego y ponemos lo que interesa a Gijón encima de la mesa será más posible encontrar vías de acuerdo para el conjunto de la ciudad", dijo el secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, antes de la reunión con su equipo.

Los pasos para no perder la Alcaldía comenzaron ayer mismo, con llamadas a todos los candidatos por parte de Floro y a los líderes locales de las formaciones con representación en el Ayuntamiento por parte de Monchu García. Según dijo, "todo el mundo ha tomado nota y desde la derecha se nos ha trasladado que tienen su propia agenda". "Desde la izquierda hay una sintonía mayor", añadió. Al único que no ha llamado el líder local del PSOE es a Vox, al entender que no es un partido democrático. Solo han contactado con "todas las fuerzas que no atentan contra esta forma de gobierno que hemos votado desde la Transición hasta aquí".

García volvió a insistir en que debería gobernar la lista más votada (fue el PSOE por apenas 328 votos frente a Foro con Carmen Moriyón) y es por ello que han pedido el apoyo al resto de formaciones. "Las oportunidades son muchas y es un buen momento para que todas las fuerzas políticas que defienden un sistema democrático", señaló. "No hay manera de gobernar si no es con Vox, salvo que lo haga la lista más votada, y Vox no va a regalar nada", reiteró el socialista, que se erigió como ejemplo de "diálogo" y el "consenso" desde que tomó el poder en la Casa del Pueblo.

La pérdida de dos concejales ha generado un gran malestar precisamente en integrantes del sector derrotado por Monchu García en las primarias de hace más de un año. Aducen que la dirección local apartó a Ana González para la reelección por una encuesta interna que daba diez ediles, uno más de los que se han logrado sacar con Floro. "Autocrítica claro que la hay. Si la izquierda tenía 15 y ahora tiene 12... Pero la hacemos de forma constante, fíjese que hasta hemos removido la candidatura. Es cierto que cuando se da una expectativa y no se consigue, pues claro que habrá gente disgustada. Pero el primero que está disgustado es el secretario general", dijo Monchu García, que restó importancia a aquella encuesta que presuntamente detonó todo lo que vino después. "Ha pasado bastante tiempo de eso", dijo. Y remató: "Sí queda claro dónde estaba la valoración de la ciudad sobre la gestión que habíamos hecho y esa es la primera factura que se pasa. Para bien y para mal somos responsables de todo lo que ha hecho en la ciudad, asumimos los éxitos y los fracasos desde el trabajo".